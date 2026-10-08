Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.11 комментариев
Нарколог предупредил водителей о риске опьянения от безалкогольного вина
Нарколог Сергеев предупредил об опьянении от безалкогольного вина
Употребление безалкогольного вина перед поездкой за рулем может спровоцировать эффект психосоматического опьянения, заявил врач высшей категории, нарколог Иркутского областного психоневрологического диспансера Андрей Сергеев, указав на то, что безалкогольные напитки не более чем тренд.
Врач пояснил, что безалкогольный напиток содержит остаточный уровень этанола около 0,5%, что может отразиться на результатах проверки инспекторами ГАИ. Подобная продукция создается путем вакуумной дистилляции, обратного осмоса или пастеризации обычного вина.
«Безалкогольным пивом никого уже не удивишь, а вот безалкогольное вино все-таки раритет. Технология его производства сложнее. Например, в России, насколько мне известно, его практически не делают», – отметил Сергеев в беседе с РИА «Новости».
По словам эксперта, мозг реагирует на знакомый вкус и ритуал выбросом дофамина. Это приводит к психосоматическому опьянению, которое выражается в снижении концентрации внимания, активной жестикуляции и нарушении координации.
Суммарный уровень этанола после нескольких бокалов может превысить допустимые нормы для автомобилистов, предупредил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кардиолог Минздрава прокомментировал миф о безопасной дозе алкоголя. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. Врач Холдин назвал алкоголь опасным способом согреться в мороз.