Нарколог предупредил водителей о риске опьянения от безалкогольного вина

Нарколог Сергеев предупредил об опьянении от безалкогольного вина

Tекст: Катерина Туманова

Врач пояснил, что безалкогольный напиток содержит остаточный уровень этанола около 0,5%, что может отразиться на результатах проверки инспекторами ГАИ. Подобная продукция создается путем вакуумной дистилляции, обратного осмоса или пастеризации обычного вина.

«Безалкогольным пивом никого уже не удивишь, а вот безалкогольное вино все-таки раритет. Технология его производства сложнее. Например, в России, насколько мне известно, его практически не делают», – отметил Сергеев в беседе с РИА «Новости».

По словам эксперта, мозг реагирует на знакомый вкус и ритуал выбросом дофамина. Это приводит к психосоматическому опьянению, которое выражается в снижении концентрации внимания, активной жестикуляции и нарушении координации.

Суммарный уровень этанола после нескольких бокалов может превысить допустимые нормы для автомобилистов, предупредил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кардиолог Минздрава прокомментировал миф о безопасной дозе алкоголя. Потребление алкоголя в России упало до минимума с 1996 года. Врач Холдин назвал алкоголь опасным способом согреться в мороз.



