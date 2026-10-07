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Псковский музей получил окаменевший пень возрастом 250 млн лет
Найденный жительницей Псковской области окаменевший пень, возраст которого составляет около 250 млн лет, передан в Псковский музей-заповедник.
Окаменелость была обнаружена в деревне Ляды Плюсского района. Сейчас находка проходит карантин, передает РИА «Новости» со ссылкой на страницу музея во «ВКонтакте».
Специалистам предстоит очистить камень от мусора и биологических загрязнений, после чего будет проведена экспертиза.
Если возраст и характер находки подтвердятся, окаменевший пень займет место в будущей экспозиции музея, посвященной ледниковому периоду.
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