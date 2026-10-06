Экс-министр финансов Польши заявил об угрозе краха экономики

Бывший глава Минфина Польши Бальцерович заявил о крупнейшем дефиците бюджета

Tекст: Дмитрий Зубарев

Бывший глава польского Минфина предупредил о тяжелейшем кризисе финансовой системы республики на фоне лавинообразного роста расходов. «Состояние финансов очень плохое. Мы измеряем это величиной дефицита, то есть тем, насколько расходы государства превышают его доходы. У нас сейчас самый высокий дефицит бюджета во всей Европе. В связи с этим катастрофически растут расходы на обслуживание долга», – заявил Бальцерович в эфире радиостанции Radio Zet.

По его словам, затраты на обслуживание государственного долга демонстрируют взрывной рост: если в 2001 году они составляли 29,1 млрд злотых (около 7,5 млрд долларов), то в этом году превысят 106 млрд злотых (более 27 млрд долларов), передает РИА «Новости».

Экономист подчеркнул, что повышение налоговой нагрузки на граждан и бизнес является путем в тупик, который неминуемо затормозит экономический рост. Он призвал правительство жестко сокращать гигантские государственные траты, а не пытаться решить проблему за счет увеличения налогов.

Главной причиной рекордного дефицита эксперт назвал раздутые социальные выплаты и нежелание политиков отказываться от популистских программ ради финансовой стабильности. Ранее польское правительство утвердило проект бюджета с дефицитом в 282,6 млрд злотых (около 75,5 млрд долларов).

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