На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.8 комментариев
Эксперт Дандыкин связал подготовку Киева к обороне с успехами России на фронте
Военный эксперт объяснил укрепление обороны Киева паранойей ВСУ
Подготовка Киева к обороне вызвана ухудшением стратегической обстановки для вооруженных сил Украины и массированными ударами по украинской столице, заявил военный эксперт, капитан первого ранга в отставке Василий Дандыкин.
«На данный момент это паранойя в ВСУ после наших ударов непосредственно по объектам в Киеве. Мы били по дата-центрам, по объектам в Киевской области. Подготовка Киева к обороне связана с тем, что обстановка на линии боевого соприкосновения меняется достаточно быстро в нашу пользу», – приводит слова Дандыкина «Газета.Ru».
Эксперт добавил, что украинские войска не достигли нужных результатов на Лиманском направлении на севере ДНР, а также провалились в Харьковской области, оказавшись в окружении под Волчанском.
Дандыкин выразил мнение, что зону безопасности, которая сейчас создается в Харьковской и Сумской областях, придется формировать и в Черниговской. По его словам, именно с этим связано появление укреплений на севере Киевской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ВСУ начали строить оборонительные рубежи у Чернобыля.
В воскресенье российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области.
Газета ВЗГЛЯД писала, что действия Киева превратили его в прифронтовой город.