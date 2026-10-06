Военный эксперт объяснил укрепление обороны Киева паранойей ВСУ

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На данный момент это паранойя в ВСУ после наших ударов непосредственно по объектам в Киеве. Мы били по дата-центрам, по объектам в Киевской области. Подготовка Киева к обороне связана с тем, что обстановка на линии боевого соприкосновения меняется достаточно быстро в нашу пользу», – приводит слова Дандыкина «Газета.Ru».

Эксперт добавил, что украинские войска не достигли нужных результатов на Лиманском направлении на севере ДНР, а также провалились в Харьковской области, оказавшись в окружении под Волчанском.

Дандыкин выразил мнение, что зону безопасности, которая сейчас создается в Харьковской и Сумской областях, придется формировать и в Черниговской. По его словам, именно с этим связано появление укреплений на севере Киевской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник ВСУ начали строить оборонительные рубежи у Чернобыля.

В воскресенье российские войска сжали кольцо окружения частей ВСУ в Харьковской области.

Газета ВЗГЛЯД писала, что действия Киева превратили его в прифронтовой город.