«Царское Село» и Китайская цифровая библиотека договорились о сотрудничестве

Tекст: Ольга Иванова

Договор подписали директор «Царского Села» Ольга Таратынова и председатель правления Китайской цифровой библиотеки Яо Тин. Документ предусматривает углубленное сотрудничество, в том числе организацию выставочных проектов в обеих странах в 2027–2032 годах, передает РИА «Новости».

Первый проект, как ожидается, будет посвящен Екатерине II. Он пройдет в большом выставочном зале Музея провинции Хунань, одного из крупнейших исторических музеев Китая.

«В царскосельской императорской резиденции очень многое связано с Китаем, в том числе великолепные парковые павильоны в стиле шинуазри, отделка интерьеров, шедевры декоративно-прикладного искусства», – отметила Таратынова.

Китайская цифровая библиотека является крупнейшим книгохранилищем Китая и одним из мировых лидеров по оцифровке фондов. Библиотека практикует обмен опытом по оцифровке редких книг, а также совместные исследовательские и выставочные проекты с мультимедийным контентом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе гастрофестиваль, парусная регата «Фуюань – Хабаровск» и марафон «Поколение победителей» вошли в программу II Российско-Китайского форума в Хабаровске.

В июле спецпредставитель президента Борис Титов сообщил о планах открыть русский культурно-деловой центр в столице китайской провинции Шэньси.

В мае министр культуры Ольга Любимова рассказала об укреплении взаимодействия России и Китая в области культуры.