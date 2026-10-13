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Силуанов объяснил механизм поступления налогов от экспорта дизеля
Силуанов: Бюджет получит налоги с финрезультатов компаний от экспорта дизеля
Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что федеральный бюджет не получит прямых доходов от экспорта дизеля из-за отсутствия пошлин, однако казна пополнится за счет налогов с финансовых результатов компаний.
Бюджет России не пополнится прямыми доходами от экспорта дизеля, однако в казну поступят налоги от финансовых результатов нефтяных компаний, передает ТАСС.
«Конечно, выгодно. Наши компании получат возможность экспортировать дизель, получать за это выручку, валюту. Это важно для нашего возможного платежного баланса и для компаний в первую очередь, конечно», – заявил журналистам Силуанов.
По его словам, экспортных пошлин на дизельное топливо в России нет, но экспортные операции будут учтены в финансовых результатах компаний, с которых они заплатят налоги в бюджет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье Россия заявила о готовности направить на мировой рынок 500 тыс. тонн дизтоплива.
В субботу вступило в силу решение о частичном снятии запрета на экспорт дизтоплива.
В пятницу вице-премьер Александр Новак сообщил о начале снятия ограничений на экспорт.