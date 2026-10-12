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    12 октября 1787 года турки высадили десант на Кинбурнской косе. Овладение этим клочком суши было лишь первым этапом. Враг хотел запустить цепочку событий, которая вышвырнет русских из Новороссии и подожжет кавказские владения империи. Но на пути неприятеля встал генерал-аншеф Суворов.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    12 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    4 комментария
    12 октября 2026, 10:11 • Новости дня

    «Герани» поразили четыре используемых ВСУ локомотива

    Дроны «Герань» поразили четыре используемых ВСУ локомотива

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска нанесли удары по четырем локомотивам в Одессе, Кривом Роге и Пятихатках в Днепропетровской области, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины, сообщило Министерство обороны.

    Вооруженные силы России применили беспилотные летательные аппараты для поражения транспортной инфраструктуры противника, сообщает Минобороны.

    В официальном заявлении ведомства уточняется, что удары были нанесены беспилотниками «Герань». Целями стали четыре локомотива, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

    Удары были зафиксированы в районах города Одессы, а также населенных пунктов Кривой Рог и Пятихатки, расположенных на территории Днепропетровской области.

    В понедельник Вооруженные силы России поразили доставлявший грузы для ВСУ сухогруз.

    В воскресенье российские военные нанесли удар по используемому украинской армией дата-центру в Одессе.

    В пятницу войска атаковали цеха сборки дронов ВСУ в Черниговской области.

    11 октября 2026, 21:10 • Новости дня
    Украинский производитель пожаловался на заставшие Киев врасплох «Герани»

    На Украине пожаловались на заставшие Киев врасплох «Герани»

    Tекст: Ольга Иванова

    Украина оказалась не готова к появлению передовых российских реактивных дронов «Герань», заявил сооснователь украинской компании по производству беспилотников «Генерал Черешня» Станислав Гришин.

    «Мы должны признать, что эти «реактивные»… («Герани») застали нас врасплох», – сказал Гришин в интервью британской газете The Guardian, передает РИА «Новости».

    Производитель отметил, что главной проблемой для Киева стала нехватка малых реактивных двигателей, необходимых для создания дронов-перехватчиков. Ни Украина, ни страны Европы не смогли создать промышленные мощности для их массового производства.

    Гришин оценил время, необходимое Киеву для налаживания выпуска достаточного количества перехватчиков, в три-четыре месяца.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу реактивный беспилотник «Герань» впервые достиг Львова.

    В пятницу российские войска нанесли удар по цехам сборки дронов ВСУ в Черниговской области.

    В четверг российские «Герани» поразили логистический центр и подстанции на Украине.

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    12 октября 2026, 07:22 • Новости дня
    Уничтожена группа боевиков «Азова» в российской форме

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группа боевиков «Азова» (признана террористической и запрещена в России), переодетых в российскую военную форму, уничтожена в Днепропетровской области.

    Боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) попытались проникнуть на российские позиции под видом союзников, переодевшись в военную форму РФ, однако были уничтожены, передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

    Принадлежность диверсантов была установлена силами разведки, которая и выявила противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ФСБ сообщила о ликвидации диверсантов ВСУ в Константиновке.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    11 октября 2026, 12:41 • Новости дня
    ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области
    ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России освободили Новотроицкое и Петровское в ДНР, а также Резниково и Купино в Харьковской области, сообщает Министерство обороны.

    Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных действий освободили населенные пункты Новотроицкое и Петровское в Донецкой народной республике, сообщает Минобороны в Max.

    Было нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новоявленка, Роганское, Святогоровка, Белозерское, Веселая Гора в ДНР, Демурино и Тарасовка в Днепропетровской области.

    В Доброполье штурмовики 51-й армии продвинулись в центральной и северо-западной частях города. Подразделения морской пехоты продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты Добропольская. Сорвана попытка противника силами до взвода при поддержке бронетехники деблокировать окруженные подразделения ВСУ. Освобождено за сутки 137 зданий, в том числе три производственных сооружения, уничтожено до 30 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля и пикап.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Орестополь, Ивановка, Великомихайловка, Скотоватое, Медичное в Днепропетровской области, Вольнянка и Миролюбовка в Запорожской области. Потери противника составили свыше 230 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

    Группировка войск «Днепр» заняла более выгодные рубежи и позиции. ВС РФ нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Преображенка и Новоалександровка в Запорожской области.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил России нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры и энергетики Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства БПЛА и местам их запуска, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

    Всего силами ПВО сбиты две управляемые авиационные бомбы и 909 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области сжимают кольцо окружения и расширяют внешнюю зону контроля, установлен контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области. Ведутся бои за освобождение населенных пунктов Николаевка, Варваровка, Нефедовка и Черное в Харьковской области. Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 65 военнослужащих и два наземных робототехнических комплекса.

    Кроме того, расширяется внешняя зона контроля. Идут бои за населенные пункты Приколотное, Котовка и Гогино в Харьковской области.

    В Харьковской области поражены живая сила и техника четырех механизированных, мотопехотной, артиллерийской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тимофеевка, Хотомля, Избицкое, Дергачи, Горяное, Революционное и Великий Бурлук в Харьковской области.

    В Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны в районах населенных пунктов Ворожба, Великая Рыбица, Вакаловщина, Бариловка и Хотень.

    Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малеевка, Пески-Радьковские, Грушевка, Новониколаевка, Волчий Яр и Капитоловка в Харьковской области.

    Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и бригады беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Дружковка, Новоселовка, Белокузьминовка, Семеновка, Краматорск, Высокоивановка и Славянск в Донецкой народной республике.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 674 самолета, 284 вертолета, 259 174 беспилотных летательных аппарата, 672 ЗРК, 31 190 танков и других боевых бронированных машин, 1786 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36 691 орудие полевой артиллерии и минометов, 74 230 единиц специальной военной автомобильной техники.

    Сообщалось, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области.

    Ранее на этой неделе российские войска освободили запорожское Голубково.

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над Кияницей в Сумской области.

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    12 октября 2026, 06:36 • Новости дня
    ВСУ начали отправлять на российские позиции пленных с минами и тротилом

    ВСУ начали вешать мины и тротил на пленных из России для диверсий

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные начали использовать пленных российских военнослужащих для диверсий, навешивая на них мины и рюкзаки с тротилом, сообщил командир штурмового отряда 80-го танкового полка группировки войск «Центр» Дмитрий Кемеров.

    «Впервые мы зафиксировали такой случай в конце лета. На одного из союзников, которого ранее взяли в плен, противник повесил мину и рюкзак с тротилом и отправил обратно на наши позиции. Такое периодически встречаем, слышим от союзников», – приводит его слова ТАСС.

    Кемеров уточнил, что подобные случаи зафиксированы на территории Днепропетровской области. По его словам, одной из основных задач таких операций является получение разведданных, после чего происходит фактическое выявление и уничтожение российских позиций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, опытные бойцы ВСУ под Добропольем предпочли сдаться в плен отступлению. До этого боевики ВСУ казнили российского военнопленного.

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    11 октября 2026, 23:03 • Новости дня
    Фон дер Ляйен пообещала Киеву денег на ракеты и дроны

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о поддержке Украины и главы киевского режима Владимира Зеленского, который «призывает к прекращению огня», и заявила о выделении Киеву денег на дроны и ракеты.

    «Украина будет в центре внимания Европейского совета на этой неделе. Мы обсудим потребности в финансировании на предстоящий год и способы мобилизации новой глобальной поддержки. На этой неделе ЕС также предоставит дополнительное финансирование для беспилотных летательных аппаратов и ракет. Чтобы укрепить оборону Украины и защитить ее небо», – написала фон дер Ляйен в соцсети Х.

    Она добавила, что в ЕС намерены открыть еще две группы разделов в рамках переговоров.

    Напомним, Зеленский запросил поддержку европейских государств после критики со стороны Вашингтона, на что Британия, Германия и Польша ответили согласием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.



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    11 октября 2026, 23:25 • Новости дня
    Стало известно о негодовании Трампа из-за Зеленского

    Axios: Трамп негодует из-за отношения Зеленского к США

    Tекст: Катерина Туманова

    Представители Белого дома предупредили, что атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы вредят отношениям главы киевского режима Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом больше, чем России.

    «Трамп действительно негодует. Он чувствует, что Зеленский воспринимает США как должное», – сказал представитель Белого дома порталу Axios.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    До этого американский лидер признался, что украинцам пора бы сменить лидера на более договороспособного, на что Зеленский напомнил, кто решает вопрос о том, кому быть главой Украины.

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    12 октября 2026, 06:50 • Новости дня
    Песков объяснил слова Трампа о новом президенте на Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии у главы киевского режима Владимира Зеленского готовности принимать сложные решения для завершения текущего конфликта.

    «Трамп сказал, что он считает, что пришло время для нового президента. Почему? Потому что президент Украины должен принять очень ответственные и очень сложные решения для остановки этой войны. Или Зеленский берет на себя такую ответственность, проявляет такую политическую волю, или он этого не делает. Пока он этого не делает», – передает слова Пескова РИА «Новости».

    Ранее представитель Кремля заявил о необходимости признания Киевом реалий на земле для урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США сообщил журналистам, что Владимир Зеленский упустил множество возможностей для урегулирования украинского конфликта, хотя их было немало.

    По мнению американского лидера, Украине требуется новый руководитель, способный достичь договоренностей с Россией.

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    12 октября 2026, 08:36 • Новости дня
    ВС России поразили доставлявший грузы для ВСУ сухогруз
    ВС России поразили доставлявший грузы для ВСУ сухогруз
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в результате удара беспилотниками поразили морское судно типа «сухогруз», которое доставляло в Одессу грузы военного назначения, сообщило Минобороны.

    Российские вооруженные силы ночью нанесли удары беспилотниками по объектам портовой инфраструктуры Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ, указало ведомство в Max.

    В результате поражено находившееся в море судно типа «сухогруз», доставлявшее военные грузы в порт Одессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России поразили сухогруз с военными грузами для ВСУ на пути в Одессу.

    В пятницу российские военные поразили два сухогруза с военным имуществом для украинской армии.

    Военные ударили по судну с грузами в Николаеве.

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    11 октября 2026, 23:52 • Новости дня
    Axios: Кушнер и Уиткофф отложили визит в Москву

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставители президента США по ситуации на Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву на фоне новых дипломатических подвижек в разрешении вопроса, узнал портал Axios.

    На фоне кризиса на Украине представители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отложили запланированную поездку в Москву, по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, готовы ли Украина и европейцы согласиться на новое единое предложение для президента России Владимира Путина, пишет портал Axios.

    Украинский чиновник сообщил в пятницу, что во время встречи с американскими переговорщиками в Майами Уиткофф и Кушнер пригрозили, что президент США Дональд Трамп может прекратить делиться разведданными США, если Киев продолжит игнорировать запросы.

    Официальный представитель США опроверг это, заявив, что Уиткофф и Кушнер сказали украинцам, что США являются сильным партнером, предоставляющим боеприпасы и разведданные. Поэтому Украина не должна предпринимать действий, которые наносят ущерб американским потребителям, заявили они.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский отказался прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам, после чего США пригрозили заблокировать поставки оружия Киеву из-за ударов по НПЗ.

    При этом Axios сообщил о негодовании Трампа из-за отношения Зеленского к США.

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    11 октября 2026, 15:03 • Новости дня
    В Харьковской области вскрыли деятельность украинской ДРГ

    ВС России уничтожили двух спецназовцев ССО Украины в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    В Харьковской области раскрыта деятельность диверсионно-разведывательной группы рейнджерского полка Сил специальных операций Украины, сообщили в российских силовых структурах.

    Деятельность диверсионно-разведывательной группы рейнджерского полка Сил специальных операций Украины была вскрыта в ходе продвижения российских войск на Харьковском направлении, передает ТАСС.

    Как рассказал источник агентства, в результате боестолкновения были уничтожены два украинских спецназовца. Остальные члены группы скрылись, бросив тела убитых.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу группировка войск «Север» пресекла попытки прорыва Вооруженных сил Украины из окружения на Харьковском направлении.

    В среду российские бойцы предотвратили атаку украинской ДРГ в Запорожской области.

    В апреле российский спецназ поразил пункт управления беспилотниками ВСУ, который препятствовал ротации войск.

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    11 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Одесский судья не вернулся на Украину из командировки в Бельгию

    Tекст: Ольга Иванова

    Одесский судья Роман Караван уехал в командировку в Бельгию и не вернулся на Украину, оставив без рассмотрения 474 дела.

    Судья уехал из Одессы еще в ноябре 2025 года, передают «Вести» со ссылкой на украинские СМИ и материалы Высшего совета правосудия.

    Караван подал заявление об увольнении по собственному желанию. Он сообщил, что переехал в Чехию для ухода за тяжелобольным отцом, проживающим в Праге. На момент отъезда в производстве судьи оставались 474 нерассмотренных дела и материала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на Украине военного арестовали за призыв к протестам против Владимира Зеленского.

    В тот же день епископ ПЦУ получил пять лет за незаконное посвящение уклонистов в диаконы.

    В сентябре Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) объявило охоту на действующих чиновников.

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    11 октября 2026, 12:21 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области

    ВС России взяли под контроль Резниково и Купино Харьковской области

    ВС России взяли под контроль Резниково и Купино в Харьковской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения группировки войск «Север» установили контроль над населенными пунктами Резниково и Купино в Харьковской области, сжимая кольцо окружения, сообщило Министерство обороны.

    Российские военнослужащие группировки «Север» продолжают сжимать кольцо окружения в Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля, сообщает Минобороны.

    Внутри кольца окружения установлен контроль над населенными пунктами Резниково и Купино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бойцы группировки «Север» не позволили украинским войскам прорвать окружение на Харьковском направлении.

    Колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла.

    В четверг Минобороны объяснило важность освобождения Аннополья в Харьковской области.

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    11 октября 2026, 22:38 • Новости дня
    Большая часть Киева осталась без водоснабжения из-за повреждения электросетей

    «Страна.ua»: Почти весь Киев остался без водоснабжения

    Tекст: Катерина Туманова

    Без воды осталась большая часть Киева, о чем сообщил украинский Telegram-канал «Страна.ua», отметив, что точных данных о восстановлении водоснабжения нет.

    «Почти 70% Киева остались без воды, сообщают столичные паблики. В некоторых районах водоснабжения нет с самого утра, в других – с обеда. Причина – повреждение важной линии электропередачи в результате российского удара», – приводит РИА «Новости» сообщение украинского паблика.

    «Страна.ua» уточнила, что данных о том, когда восстановят подачу воды, нет. Там добавили, что власти отсутствие воды в таких масштабах не подтверждали.

    При этом мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале сообщал о проблемах с электросетями.

    По его данным, в Дарницком районе обломки БПЛА упали на открытой территории неподалеку от АЗС, возгорания не было.

    «Повреждена высоковольтная линия электропередач. Давление воды в системе на правом и левом берегах понижено. Аварийные бригады уже работают», – сообщал он.

    Также Кличко написал о том, что в Голосеевском районе обломки БПЛА упали в зеленой зоне недалеко от многоэтажки. О повреждениях и пострадавших не сообщалось.

    Вечером воскресенья официальный ресурс оповещения населения показывал  работу сирен воздушной тревоги в Киевской, Житомирской и Черниговской областях Украины. Причем в Киеве тревога объявлена в восьмой раз за день.

    Левый берег Киева 11 октября частично остался без света и воды после взрывов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кличко заявил о переходе Киева в режим «выживания», а 9 октября полный блэкаут произошел в Киеве трижды за вечер. В «Укрэнерго» сообщили об отключении питающей Киев инфраструктуры.


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    11 октября 2026, 16:24 • Новости дня
    На Украине решили ужесточить правила отсрочки для родственников инвалидов

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский офис военного омбудсмена разработал законопроект, ограничивающий действующие основания для получения отсрочки от мобилизации родственникам людей с инвалидностью, сообщила бывший уполномоченный по правам человека в стране Людмила Денисова.

    На Украине подготовили законопроект, который сужает основания для получения отсрочки от призыва в Вооруженные силы. «Предложенные изменения подразумевают сужение ряда действующих гарантий для людей с инвалидностью и их семей», – заявила бывший уполномоченный по правам человека на Украине Людмила Денисова, передает РИА «Новости».

    По словам экс-омбудсмена, для родителей несовершеннолетних детей с инвалидностью планируется установить дополнительные условия. Если в семье присутствуют оба родителя и воспитывается один ребенок-инвалид, право на отсрочку может быть потеряно. Кроме того, предлагается ввести ограничения на отсрочку для родителей детей с тяжелыми заболеваниями без установленной инвалидности.

    Супругам людей с инвалидностью I и II групп отсрочку планируют предоставлять исключительно при условии постоянного ухода за ними. Документ также ужесточает требования к гражданам, ухаживающим за тяжелобольными родственниками, и исключает некоторые категории из числа имеющих право на освобождение от службы. Для опекунов недееспособных лиц планируют добавить условие отсутствия других попечителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Минэкономики Украины запланировало лишить брони часть сотрудников оборонно-промышленного комплекса.

    В четверг в Верховной раде сочли мобилизацию женщин в стране вопросом времени.

    Летом Дания решила запретить выдавать вид на жительство украинским призывникам.

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    11 октября 2026, 13:51 • Новости дня
    В Совфеде предупредили об угрозе применения ВСУ химоружия в Донбассе

    Сенатор Волошин предупредил об угрозе применения ВСУ химоружия в Донбассе

    Tекст: Вера Басилая

    Сенатор России от ДНР Александр Волошин заявил о планах украинских вооруженных сил применить химическое оружие в Донбассе ради создания «выжженной земли».

    «Особую тревогу вызывает ситуация вокруг Краматорска и Славянска, которые все ближе к освобождению нашими вооруженными силами», – заявил Волошин.

    По его словам, украинское командование собирается оставить после себя выжженную землю, не считаясь с жизнями людей, передает ТАСС.

    Использование токсичных веществ в ходе конфликта угрожает в первую очередь мирным жителям, добавил парламентарий. Он подчеркнул, что мировое сообщество должно предотвратить возможную трагедию и руководствоваться фактами, а не политической конъюнктурой.

    Ранее постпред России при ОЗХО Владимир Тарабрин сообщил о систематическом применении украинскими военными токсичных химикатов.

    Тарабарин сообщил о найденных лабораториях с химическими веществами на Украине.

    Москва передала Организации по запрещению химического оружия новые сведения о нарушениях Киевом международных обязательств, включая использование токсичных веществ.

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    Россия и США заключили идеальную сделку к ужасу Европы

    Эмбарго на экспорт российского дизеля официально смягчено, американцы начнут получать топливо из России уже в ближайшие дни. Для США это приемлемая сделка, для Европы позорная, для Украины отрезвляющая, а для самой России почти идеальная. Так уж сложилось. Подробности

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    Как искусственный интеллект изменит боевые возможности танков

    В последнее время и в России, и на Западе все чаще звучат заявления о разработке бронетехники нового поколения – и главной ее особенностью станет использование искусственного интеллекта (ИИ). Как именно ИИ способен увеличить боевую эффективность бронемашин, в какой степени способен стать заменой некоторых членов экипажа и какие конкретно образцы получат «электронные мозги» прежде всего? Подробности

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    Европейцы борются с топливным кризисом воровством

    Случившийся в западном мире резкий рост стоимости автомобильного топлива немедленно сказался на криминальной статистике. По всей Европе отмечается увеличение количества краж дизеля и бензина, причем не только из автомобилей. К каким ухищрениям прибегают европейцы для подобного воровства и почему не все за это их осуждают? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Евросоюз придумал новый способ украсть у России

      В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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