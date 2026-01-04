Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.23 комментария
Высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров
Синоптик Тишковец: Высота сугробов в Москве достигла 30 сантиметров
Высота сугробов в российской столице достигла 30 сантиметров, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По его словам, утром 4 января на опорной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составила 26 сантиметров, на МГУ – 23 сантиметра, на Балчуге – 22 сантиметра, передает РИА «Новости». Максимальное значение было зафиксировано на метеостанции Тушино, где снег достиг 30 сантиметров.
В Подмосковье самые высокие сугробы наблюдаются в Волоколамске – 27 сантиметров, Клину – 25 сантиметров, Дмитрове – 24 сантиметра, Наро-Фоминске – 23 сантиметра. В Можайске и Черустях уровень снега составил 22 сантиметра, в Серпухове – 21 сантиметр, а в Павловском Посаде – 20 сантиметров.
Ранее синоптик Михаил Леус сообщил о сохранении облачности и росте температур в Москве.