Умеров сообщил о визите советников Европы в Киев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал, что если Украина дальше продолжит так воевать, то исчезнет с географической карты мира, перестанет существовать. Как это может произойти? Попробуем смоделировать.
Умеров: Советники по вопросам нацбезопасности стран Европы прибыли в Киев
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров сообщил о визите советников по вопросам нацбезопасности ряда европейских стран в Киев.
По его словам, представители Германии, Франции, Британии, Италии, Испании, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Канады, Нидерландов, Дании и Норвегии прибыли для участия в запланированных переговорах, передает RT.
Встречи в украинской столице также посетят представители НАТО, Европейского союза и Европейской комиссии, написал Умеров в своем Telegram-канале.
Ранее что европейские политики провели телефонный разговор после атаки украинских дронов по резиденции российского президента Владимира Путина и заявления о пересмотре Москвы позиции на переговорах.