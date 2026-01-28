  • Новость часаМаск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    В чем секрет мирового лидерства российской пшеницы
    Россия впервые показала за рубежом импортозамещенные Ил-114-300 и SJ-100
    Навроцкий обвинил СССР в причастности к Холокосту
    В Общественной палате поддержали легализацию онлайн-казино в России
    Власти Украины заявили об отсутствии света у более 700 тыс. жителей Киева
    Лондон похвастался ростом на Украине числа британских военных
    Захарова назвала «глумлением» реплику Навроцкого о СССР и Холокосте
    Казахстан заявил о потере миллионов тонн нефти из-за атак на КТК
    Курс евро вырос после слов Трампа о долларе
    Глеб Простаков Глеб Простаков Война на Украине – эпицентр тектонического сдвига

    Мир неумолимо возвращается к логике сфер влияния, где право голоса имеют только те, кто обладает реальной силой и готовностью ее применять. США, Россия и Китай сегодня именно так и делят планету, ведя сложный, многоплановый торг по всему периметру от Тайваня до Венесуэлы и от Ирана до Арктики.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Отсутствие тепла и электричества делает пропаганду Киева бессмысленной

    Технологии и нарративы украинской пропаганды, которые успешно зарекомендовали себя ранее, сейчас не работают. Невозможно убедить человека, у которого в доме нет электричества, в том, что скоро будет победа.

    23 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев В чем проблема фальшивых богов

    Беда в том, что неоязычество предлагает не игру – а альтернативную идентичность. И эта новая, искусственная идентичность означает разрыв с реальной историей и реально существующим русским народом.

    79 комментариев
    28 января 2026, 09:51 • Новости дня

    В аэропорту Краснодара ввели ограничения на прием и выпуск рейсов

    В Краснодарском аэропорту ввели временные ограничения на рейсы

    Tекст: Мария Иванова

    В аэропорту Краснодара временно приостановили прием и выпуск самолетов в связи с необходимостью соблюдения мер безопасности полетов.

    В аэропорту Краснодара (Пашковский) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Telegram-канал Артема Кореняко, официального представителя Росавиации.

    По имеющейся информации, такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Представитель Росавиации не уточнил, как долго будут действовать ограничения и как они повлияют на расписание рейсов.

    Пассажиров просят следить за обновлениями и заранее уточнять статус своих рейсов у авиакомпаний или на сайте аэропорта.

    Ранее в среду краснодарский аэропорт Пашковский уже вводил временные ограничения полетов.

    Напомним, что дежурные расчеты ПВО утром уничтожили три беспилотника самолетного типа, причем два беспилотника сбили над Астраханской областью, а один – над Краснодарским краем.

    27 января 2026, 19:28 • Новости дня
    Алиев отправил электрооборудование Украине

    Азербайджан отправил новую партию электрооборудования на Украину

    Алиев отправил электрооборудование Украине
    @ Sun Jihu/VCG/Visual China Group/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    На фоне энергетического кризиса на Украину доставили очередную партию электрооборудования из Азербайджана.

    Поставку электрооборудования на Украину организовало министерство энергетики Азербайджана по поручению президента страны Ильхама Алиева, передает ТАСС. Груз был отправлен как гуманитарная помощь на фоне продолжающегося энергетического кризиса на Украине.

    Предыдущая партия электрооборудования, включавшая 12 солнечных панелей низкого напряжения, 11 генераторов и 27 тыс. метров кабелей и проводов, была отправлена 20 января. Общая стоимость этого груза составила 1 млн долларов.

    На сегодняшний день общий объем гуманитарной помощи Украине со стороны Азербайджана достиг 45 млн долларов. Энергетическая ситуация на Украине значительно осложнилась с конца 2025 года из-за серьезных повреждений объектов инфраструктуры, особенно в Киеве и области.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее призвал жителей покинуть город из-за отсутствия отопления и электроэнергии, отметив, что половина многоквартирных домов в столице осталась без отопления. По его словам, ситуация в энергетической сфере Киева впервые с февраля 2022 года стала настолько тяжелой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в МИД России заявили, что информация о целенаправленных ударах по азербайджанским объектам на Украине не соответствует действительности.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о переводе азербайджанской армии на стандарты НАТО. Алиев также подчеркнул, что армия республики продолжит реформироваться и сотрудничать с Турцией для исполнения стандартов альянса.

    Комментарии (22)
    27 января 2026, 14:52 • Новости дня
    В Одессе зафиксировали масштабное разрушение энергетической инфраструктуры

    Tекст: Денис Тельманов

    В Одесской области зафиксированы новые разрушения энергетического объекта, восстановление которого, по оценкам специалистов, может занять продолжительное время из-за масштабов повреждений.

    Компания ДТЭК сообщила о повторном ударе по энергообъекту в Одесской области, передает ТАСС.

    В сообщении подчеркивается, что «разрушения колоссальные» и восстановление работоспособности оборудования потребует значительных временных затрат. В настоящее время продолжается разбор завалов на месте происшествия.

    По данным «Укрэнерго», утром во вторник из-за неблагоприятных погодных условий и массированных ударов по объектам энергетики жители десяти областей Украины остаются без электроснабжения.

    Ранее Владимир Зеленский объявил о чрезвычайной ситуации с энергетикой в Киеве, Харькове, Черниговской, Сумской, Днепровской областях и Запорожье. Он отметил, что в столице более 1,2 тыс. многоквартирных домов все еще остаются без отопления.

    24 января сообщалось, что в Киеве и Чернигове свыше 1,2 млн потребителей остались без электричества. В ряде регионов продолжают действовать экстренные графики отключения света.

    Ранее представители компании ДТЭК предупреждали о критической ситуации в энергетическом секторе страны, а 16 января в украинской энергетике был введен режим чрезвычайной ситуации. По всей Украине действуют графики веерных отключений электроэнергии.

    Мэр Киева Виталий Кличко ранее называл ситуацию крайне сложной и неоднократно призывал жителей покинуть город.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе на юге Украины поврежден объект инфраструктуры. В Сумской, Полтавской и Харьковской областях прозвучала воздушная тревога, а часть Харьковской области осталась без электричества. В Одесской области действует воздушная тревога и в Одессе зафиксированы взрывы.

    Комментарии (5)
    27 января 2026, 10:00 • Видео
    Урсула – диктатор Европы

    Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 11:41 • Новости дня
    В Грузии отреагировали на решение Украины вернуть посла в Тбилиси

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Депутат парламента Грузии от умеренно оппозиционной партии «Сила народа» Гурам Мачарашвили связал решение Украины вернуть посла в Тбилиси с провалом попыток заставить Грузию открыть «второй фронт» против России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «У них (на Украине) были ожидания, что Грузия откроет «второй фронт», добиться от нас этого не смогли и, вероятно, решили перезагрузить отношения», – заявил парламентарий.

    По его словам, Грузия все это время оставалась «в формате партнерства и дружбы» с Украиной.

    «Зачем вообще надо было отзывать посла из Грузии? Напомню, что посол Грузии оставался в Киеве в самые тяжелые моменты» после начала СВО», – указал Гурам Мачарашвили.

    «(Киевскому лидеру Владимиру) Зеленскому просто не нравилась правда, которую он слышал из Грузии. Давно надо было возвращать посла», – сказал депутат.

    В свою очередь, грузинский аналитик Гиа Абашидзе отметил в соцсетях, что «в Тбилиси никто так не наивен, чтобы думать, что Зеленский этим шагом исчерпал политический конфликт, так бесстыдно начатый украинским официозом».

    Вскоре после начала СВО Зеленский отозвал посла из Грузии, разозлившись из-за отказа Тбилиси открывать «второй фронт» против Москвы. Накануне украинский лидер подписал указ о назначении на вакантную с 2022 года должность посла в Грузии Михаила Бродовича, ранее возглавлявшего дипломатическую миссию Украины в Словении.

    В 2023 году Зеленский вынудил грузинского посла Георгия Закарашвили покинуть Киев, заявив, что Тбилиси «убивает гражданина Украины» – экс-президента Михаила Саакашвили, арестованного за ряд преступлений.

    Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский проводит по отношению к Грузии и ее народу открыто враждебную политику.

    Председатель парламента напомнил, что «Грузия с первого дня войны привержена поддержке народа Украины».

    «Это происходит несмотря на вражескую политику властей Украины против народа Грузии», – сказал он.

    «Власти Украины и конкретно ее президент проявляют неблагодарность к народу Грузии. Президент Владимир Зеленский открыто проводит враждебную политику по отношению к Грузии и ее народу», – заявил Шалва Папуашвили.

    Грузия не ввела прямые санкции против России и не открыла «второй фронт», однако поддержала все международные заявление и решения в пользу Украины.

    Комментарии (3)
    27 января 2026, 14:58 • Новости дня
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    Фицо: Все побегут в Россию делать бизнес после завершения конфликта на Украине
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что после завершения конфликта на Украине все будут спешить заключать деловые соглашения с Россией.

    «Когда закончится военный конфликт, все поломают себе ноги, так будут бежать в Россию делать бизнес», – сказал он во вторник на пресс-конференции, которую транслировал телеканал ТА3, передает РИА «Новости».

    Ранее Фицо призвал восстановить отношения с Россией.

    Глава МИД России Сергей Лавров выделил Фицо, венгерского премьера Виктора Орбана и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша как лидеров, которые строят свою политику в интересах граждан своих государств.

    Комментарии (6)
    27 января 2026, 21:46 • Новости дня
    Минск ответил на сообщения о планах Киева возбудить дело против Лукашенко

    Эйсмонт: Минск не придает значения сообщениям о деле против Лукашенко в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Белоруссии не придают значения сообщениям о возможном возбуждении уголовного дела против Александра Лукашенко на Украине, заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

    Эйсмонт заявила, что Белоруссия не придает большого значения сообщениям украинских СМИ о возможных планах Киева возбудить уголовное дело против Александра Лукашенко, передает РИА «Новости».

    «Ничего о таких якобы обсуждениях и намерениях не знаем, но нас это мало волнует», – заявила пресс-секретарь Лукашенко.

    Украинские СМИ сообщили, что киевский режим рассматривает возможность возбуждения уголовного дела против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Этот вопрос обсуждался во время визита Владимира Зеленского в Вильнюс, где он встретился с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

    Ранее Лукашенко заявил, что Зеленский был ему как сын, но в итоге поступил как гнида.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 11:12 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Свердловской области
    ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Свердловской области
    @ Дмитрий Макеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы привлекли двух братьев и их сестру к подготовке диверсии на железнодорожных путях в Свердловской области, следует из видео ФСБ.

    Агенты украинских спецслужб склонили к преступной деятельности целую семью, следует из распространенных кадров ФСБ, передает РИА «Новости».

    Из материалов дела стало известно, что родственники готовили атаку на транспортный объект.

    На видеозаписи девушка призналась в работе на противника. «В сентябре 2025 года я установила контакт с военнослужащим ВСУ от администраторов чата от имени Элизабет», – сказала она.

    Позднее с подозреваемой связались администратор Валерий и украинский военный Сергей. Фигурантка предложила своим братьям выполнить задание кураторов, на что мужчины ответили согласием.

    В ходе сеанса связи организаторы потребовали присутствия Алексея и Артема. Задержанным поручили сфотографировать релейные шкафы по переданным координатам.

    Ранее сообщалось, что в Свердловской области задержали троих человек по обвинению в попытке поджога железнодорожного объекта по заданию спецслужб Украины.

    Комментарии (9)
    27 января 2026, 20:56 • Новости дня
    Рар: Европа хочет превратить Украину в собственный протекторат

    Политолог Рар: Принятия Киева в ЕС станет для Брюсселя проблемой

    Рар: Европа хочет превратить Украину в собственный протекторат
    @ Nicolas Economou/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Евгений Поздняков

    Европейские лидеры намерены выдать Украине своеобразную компенсацию за разрушенную экономику и потерянные территории. Таковой может стать членство в ЕС. Не все государства будут согласны с этим, но Брюсселю хватит сил переубедить оппозиционеров, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее стало известно, что Владимир Зеленский считает возможным вступление Украины в ЕС к 2027 году.

    «После окончания конфликта на Украине, оформленного в соответствующий мирный договор, Запад должен будет предоставить ей некую компенсацию за разрушенную экономику и потерянную часть территории. Именно поэтому все больше политиков в Брюсселе склоняются к идее принять ее в ЕС, минуя значительную часть правил», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «То есть Украина может рассчитывать как минимум на статус «протектората» Евросоюза, что теоретически даст стране некоторые гарантии безопасности, тогда как членство в НАТО для Киева исключено», – полагает он.

    При этом «костяк» ЕС будет настойчиво проталкивать вхождение Украины в объединение. «Конечно, с этим согласны далеко не все члены союза, но им будут «выкручивать руки», из-за чего они рано или поздно согласятся. И тот факт, что Брюссель после принятия Киева в организацию столкнется с большими проблемами – тоже всем понятен. Украинская политическая, социальная и экономическая системы не соответствуют стандартам ЕС», – добавляет собеседник.

    «При этом в большинстве стран население будет выступать против членства Киева в союзе. Германия не станет исключением. Однако правящие круги ФРГ станут активно лоббировать мысль о том, что в случае непринятия Украины она рухнет. А за последние годы судьба этого государства стала плотно ассоциироваться с судьбой всей Европы», – заключил Рар.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что Украина будет «полностью технически» готова вступить в Евросоюз в 2027 году. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции в Вильнюсе с литовским президентом Гитанасом Науседой и лидером Польши Каролем Навроцким, сообщает РИА «Новости».

    Тем не менее, обозначенные сроки не устроили многих политиков ЕС. Например, Навроцкий оценил подобные темпы как «труднодостижимые», пишет RMF24. Нереализуемыми эти планы считает и премьер Венгрии Виктор Орбан. Он также подчеркнул, что Будапешт будет последовательно выступать против расширения ЕС за счет Украины, отмечает телеканал M1.

    Примечательно, что венгерский лидер также заявлял о наличии у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен плана, согласно которому Украина в течение десяти лет должна получить финансирование в размере 800 млрд долларов и ускоренно вступить в ЕС к 2027 году. Как сообщает Politico, часть лидеров уже выразили Брюсселю обеспокоенность по поводу перспектив принятия Киева.

    Тем не менее, некий дипломат в беседе с изданием назвал масштаб возражений преувеличенным, отметив, что они исходят «от двух разных голосов». Один из «голосов» призвал обсуждать членство, основываясь на достижениях, другой же категорично занял позицию против дальнейшего расширения ЕС.

    Комментарии (7)
    28 января 2026, 02:45 • Новости дня
    Марочко заявил о попытках ВСУ удержать ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Марочко: ВСУ пытаются затормозить ВС России фортификациями на берегу Оскола

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили строительство фортификационных сооружений на западном берегу Оскола, чтобы замедлить продвижение российских подразделений, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко рассказал, что на некоторых участках российские подразделения уже пересекли границу Луганской Народной Республики (ЛНР) и продолжают продвигаться к западу.

    «Противник всячески старается не допустить продвижения наших войск. Более того, Киев ведёт подготовку фортификационных сооружений на западном берегу Оскольского водохранилища», – рассказал он ТАСС.

    Марочко отметил, что российские военные наносят удары по противнику в районе Рубцова, выбивая ВСУ с позиций, что может привести к их отходу к Осколу и далее к Изюму.

    Эксперт уточнил, что удары осуществляются при помощи беспилотной авиации, а средства контроля охватывают территорию значительно дальше Изюма, что позволяет оперативно реагировать на изменения обстановки.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов в конце декабря сообщал, что российские военнослужащие зачистили подразделения ВСУ на побережье реки Оскол у Купянска. ВКС России авиабомбой ФАБ-500 уничтожили в январе переправу ВСУ через реку Оскол.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 21:48 • Новости дня
    Жители Кривого Рога вновь перекрыли улицы из-за отключений света

    Жители Кривого Рога в третий раз перекрыли улицы из-за отключений света

    Жители Кривого Рога вновь перекрыли улицы из-за отключений света

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Кривом Роге на Украине местные жители заблокировали улицу и трамвайные пути, выразив недовольство из-за подачи электричества лишь на один-два часа ежедневно, сообщают местные СМИ.

    Жители Кривого Рога вновь перекрыли одну из городских улиц и трамвайные пути, требуя восстановить нормальное электроснабжение. Видеозаписи акции были опубликованы изданием «Страна», пишет ТАСС. Люди отмечают, что получают электричество только один-два часа в сутки, что делает невозможным нормальную жизнь.

    Это уже второй подобный случай за последние три дня, когда в городе происходят массовые протесты из-за отключений света. Причиной ситуации называют массовое повреждение генерирующей и распределяющей инфраструктуры на Украине, в результате чего ежедневно действуют графики отключения электроэнергии.

    В соответствии с комментариями главы национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталия Зайченко, подобные графики могут сохраниться на протяжении всей зимы. По его словам, в некоторых районах электричества нет по 8-16 часов ежедневно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Могилев-Подольском в Винницкой области Украины группа местных жителей избила начальника райэнергосбыта из-за отключения света.

    До этого жители Хмельницкого перекрыли движение у здания горсовета из-за длительного отсутствия электроснабжения. А в Кривом Роге люди впервые блокировали дороги, требуя наладить графики отключения света еще 22 ноября.

    Комментарии (0)
    28 января 2026, 09:34 • Новости дня
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    Маск назвал Сикорского идиотом из-за претензий об использовании Starlink российскими дронами
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Миллиардер Илон Маск в жесткой форме ответил главе МИД Польши Радославу Сикорскому, обвинившего его в том, что он не препятствует использованию системы спутниковой связи Starlink российскими военными.

    Американский миллиардер Илон Маск в резкой форме отреагировал на заявления Радослава Сикорского по поводу якобы использования спутниковой связи Starlink на российском беспилотнике.

    Глава МИД Польши обвинил Маска в том, что он якобы зарабатывает на военных преступлениях, а также спросил, почему тот не остановит использование Starlink российскими военными.

    «Этот слюнявый идиот даже не понимает, что Starlink – это хребет системы связи для украинских военных», – написал Маск в Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    В начале марта 2025 года между Маском и Сикорским уже происходила острая перепалка, в ходе которой предприниматель подчеркнул, что линия фронта рухнула бы, если бы он отключил Starlink на Украине. Сикорский тогда пригрозил найти другого поставщика связи для Киева. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Вашингтон не планирует отключать Украину от сети Starlink. В последующем Маск назвал Сикорского «маленьким человечком» и «марионеткой» финансиста Джорджа Сороса.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о наличии у России систем, которые используют спутниковую систему Starlink.

    Военный корреспондент Александр Коц отметил, что российские военные применяют спутники связи Starlink в зоне спецоперации, что помогает улучшать разведку и отслеживать планы противника.

    Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов сообщил, что спутник «Зоркий», являющийся аналогом Starlink компании SpaceX, будет запущен в серийное производство в 2026 году.

    Комментарии (2)
    27 января 2026, 12:22 • Новости дня
    Российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области
    Российские войска освободили Новояковлевку в Запорожской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Новояковлевку в Запорожской области. Кроме того за последние сутки была завершена зачистка от противника Купянска-Узлового в Харьковской области

    Группировкой «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой бригад и бригады береговой обороны ВСУ около Магдалиновки Запорожской области и Садового Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Уничтожены до 40 военнослужащих, артиллерийское орудие, четыре станции РЭБ и склад с горючим.

    Также в результате активного наступления подразделений группировки «Запад» освобожден Купянск-Узловой в Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии возле Ковшаровки, Нечволодовки, Новоосиново, Сенькови Харьковской области и Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили более 210 военнослужащих, четыре бронемашины и два артиллерийских орудия. Уничтожены американская станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах Ржаного, Садков, Сосновки и Хотени Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанскими Хуторами, Зыбино, Пролетарским и Чугуновкой, перечислили в оборонном ведомстве.

    Противник при этом потерял свыше 170 военнослужащих и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, аэромобильной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ поблизости от Дружковки, Константиновки, Краматорска, Новодмитровки, Резниковки и Славянска ДНР.

    При этом ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, четыре бронемашины и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены два склада матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии под Белицким, Гришино, Завидо-Кудашево, Сухецким ДНР  и Новоподгородним Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 415 военнослужащих, танк, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 производства США.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям двух механизированных, двух штурмовых бригад и трех штурмовых полков ВСУ в районах Александровки Днепропетровской области, Верхней Терсы, Воздвижевки, Горького, Зализничного и Риздвянки Запорожской области. Противник потерял более 390 военнослужащих и восемь бронемашин, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил, что группировка войск «Запад» завершила освобождение населенного пункта Купянск-Узловой в Харьковской области.

    В минувшие выходные российские войска освободили Старицу в Харьковской области, а до этого освободили Симиновку в Харьковской области.

    Комментарии (2)
    27 января 2026, 16:36 • Новости дня
    Генпрокуратура направила в суд дело Тимошенко о фейках о ВС России
    Генпрокуратура направила в суд дело Тимошенко о фейках о ВС России
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральная прокуратура России направила в суд уголовное дело против бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, обвиняемой в распространении заведомо ложной информации о российских Вооруженных силах.

    По данным пресс-службы Генпрокуратуры, дело будет рассматривать Басманный районный суд Москвы, передает ТАСС.

    Тимошенко объявили в международный розыск в июле 2024 года. В декабре 2025 года ей заочно избрали меру пресечения – заключение под стражу.

    В прошлом году Мещанский суд Москвы признал блогера Илью Варламова (признан иноагентом в России, внесен в перечень террористов и экстремистов) виновным в распространении фейков о российской армии.

    В июле 2024 года журналиста Михаила Зыгаря (признан иноагентом в России) заочно приговорили к восьми годам шести месяцам лишения свободы за фейки о российской армии.

    Комментарии (4)
    28 января 2026, 00:00 • Новости дня
    Фицо назвал новую дату окончания конфликта на Украине

    Фицо: Конфликт на Украине завершится до 1 ноября 2027 года

    Фицо назвал новую дату окончания конфликта на Украине
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Словацкая Республика должна прекратить закупки российского газа не позднее 1 ноября 2027 года, заявил на пресс-конференции премьер-министр страны Роберт Фицо, отметив, что это знаменует собой завершение энергетического самоубийства Европейского союза.

    Совет Европейского союза и Европейский парламент 26 января официально приняли закон о поэтапном прекращении импорта российского газа и нефти, что является очередным шагов в реализации плана REPowerEU по достижению энергетической независимости от России.

    Фицо в связи с этим заявил, что Словацкая Республика подаст иск против принятого регламента в Суд Европейского союза в Люксембурге.

    «Мы будем возражать против нарушения принципов субсидиарности и пропорциональности. В нашем распоряжении есть четкий документ, подготовленный Министерством юстиции в сотрудничестве с Министерством иностранных дел и по европейским делам. Мы будем требовать, чтобы этот регламент был признан противоречащим основополагающим принципам, на которых зиждется ЕС», – приводит слова Фицо портал Hlavne Spravy.

    Венгрия проголосовала против документа вместе со Словакией и также планирует подать аналогичный иск.

    Фицо считает, что до 1 ноября 2027 года война на Украине закончится, «и мы все придем в себя» .

    «Потому что такой разрыв с российской энергетикой – это самоубийство. И это говорю не только я, но и немецкие экономисты, немецкие политики, а теперь и другие политики из ЕС», – заявил премьер Словакии.

    По его словам, это бессмысленное идеологическое решение, принятое из-за ненависти к Российской Федерации. Когда война на Украине закончится, по словам Фицо, «все будут ломать себе ноги, гоняясь в Россию и делая там бизнес».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил о подготовке иска в суд ЕС с целью добиться отмены запрета на импорт российского газа с 2027 года. Совет ЕС утвердил полный запрет на импорт российского сжиженного и трубопроводного газа с 2027 года. Фицо заявил о рисках для Словакии после эмбарго на российский газ со стороны ЕС.

    Комментарии (0)
    27 января 2026, 18:10 • Новости дня
    Венгрия обвинила Зеленского во вмешательстве в выборы в стране

    МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за вмешательства Зеленского в выборы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Венгерский МИД выразил протест украинскому послу, заявив о попытках Киева повлиять на исход апрельских парламентских выборов и поддержать оппозицию.

    Венгерский МИД вызвал украинского посла в Будапеште, чтобы выразить протест против «грубого и бесстыдного» вмешательства Владимира Зеленского в парламентские выборы. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Киев и лично Зеленский начали «откровенное, бесстыдное и грубое вмешательство» в венгерские выборы, стремясь повлиять на их результаты в пользу партии «Тиса», передает ТАСС.

    По словам Сийярто, его заместитель четко дал понять украинскому послу, что Венгрия не допустит подобных попыток и будет всеми средствами защищать свой суверенитет. Он подчеркнул, что только венгерский народ вправе решать будущее страны, а все решения должны приниматься внутри страны, а не в Брюсселе или Киеве.

    Сийярто отметил, что Киев поддерживает венгерскую оппозицию, рассчитывая на ее помощь в вопросе вступления Украины в Евросоюз и выделения финансовых средств на нужды украинского государства. По его словам, венгерское правительство не допустит, чтобы деньги граждан Венгрии использовались на функционирование Украины.

    Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Основная борьба идет между партией «ФИДЕС» премьер-министра Виктора Орбана и оппозиционной партией «Тиса», лидером которой выступает Петер Мадьяр и которая пользуется поддержкой Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан дал распоряжение министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать в МИД посла Украины.

    До этого Сийярто упрекнул Владимира Зеленского за оскорбления Орбана в Давосе. Напомним, украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления в Давосе оскорбил венгерского премьера, заявив, что «каждый Виктор, который живет на европейские деньги, продавая при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник».


    Комментарии (0)
    28 января 2026, 04:45 • Новости дня
    Москалькова рассказала о судьбах 2 тыс. пропавших с начала спецоперации военных
    Москалькова рассказала о судьбах 2 тыс. пропавших с начала спецоперации военных
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    С начала спецоперации в 2022 году удалось выяснить местонахождение и причины пропажи более 2 тыс. российских военнослужащих, среди которых были пленные и госпитализированные, рассказала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, взаимодействие с международными организациями позволило выработать алгоритм поиска и установить обстоятельства исчезновения.

    «Такими общими усилиями нам удалось установить судьбу более 2 тыс. из числа без вести пропавших. Часть из них оказалась в плену на территории Украины. Некоторые были в госпитале. Были случаи самовольного оставления частей и отказа от выполнения боевых задач», – цитирует её РИА «Новости».

    Омбудсмен подчеркнула, что приоритетом остается информирование семей военнослужащих о судьбе их родственников. Работа по установлению контактных данных и выяснению обстоятельств пропажи продолжается на постоянной основе.

    На прошлой неделе Москалькова посетила Женеву для обсуждения алгоритмов поиска с представителями международных структур.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Москалькова передала омбудсмену Верховной рады список украинских пленных. Омбудсмен назвала разблокировку процесса обмена военнопленными между Россией и Украиной задачей номер один. Москалькова сообщила о переговорах с Украиной по новому обмену пленными.


    Комментарии (0)
    Москалькова рассказала о судьбах 2 тыс. пропавших с начала спецоперации военных
    Подросток получил семь лет за попытку поджога здания Минобороны
    Трамп пригрозил Ирану «прекрасной армадой»
    Журналистка заметила в Белом доме фото Путина
    Фицо назвал новую дату окончания конфликта на Украине
    Снежная буря в США унесла жизни 51 человека
    Владелец «Машеньки» рассказал о мерах по спасению бизнеса

    В чем секрет мирового лидерства российской пшеницы

    Российская пшеница по-прежнему остается номером один на мировом рынке. США и ЕС планомерно сдают свои позиции, не выдерживая сложные условия, а именно: низкий уровень мировых цен. Российское же зерно десятилетиями покупают преданные фанаты. В чем же секрет выживаемости российской пшеницы? И каков потенциал у новых для России зернобобовых культур? Подробности

    Как история наказывала Финляндию за агрессию к России

    27 января Россия отмечает день полного снятия блокады Ленинграда. Однако в блокаде участвовали не только немецко-фашистские, но и финские Вооруженные силы. Вся история Финляндии со времен XIX века содержит примеры агрессии, предательства и неблагодарности в адрес России – а также того, как Финляндия была за это наказана. Подробности

    Почему Красная армия отказывалась от уникальных видов оружия

    85 лет назад, в январе 1941 года, в СССР стартовало проектирование так называемого ампуломета. Это был один из примеров уже забытых сегодня систем вооружений, на которые в первый период Великой Отечественной делалась серьезная ставка. Что это были за системы и почему они в итоге не оправдали надежд? Подробности

    Поражения заставили Зеленского заговорить о массовых убийствах

    Владимир Зеленский поставил перед военными задачу вывести потери России на фронте до 50 тыс. человек в месяц. По мнению экспертов, это указывает на потерю Зеленским морального облика на фоне серии политических и дипломатических поражений. Они провели исторические параллели с аналогичными «KPI по убийствам» Пол Пота и японских милитаристов. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Урсула – диктатор Европы

      Отношения между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас окончательно испортились. В частном порядке Каллас называет начальницу диктатором, утверждают европейские СМИ. Судя по всему, так она пытается спасти собственную карьеру.

    • Украину хотят взять в ЕС в 2027 году

      Президент Сербии Александр Вучич заявил, что, по его информации, Украина станет членом ЕС уже в 2027 году. О том, что такие планы существуют, говорил и премьер Венгрии Виктор Орбан. Пока это кажется невозможным, даже гибельным сценарием для Евросоюза. Пока.

    • Очередное предательство США. Теперь курды

      Ряд американских СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США окончательно сворачивают свое военное присутствие в Сирии. Это связано с решением о предательстве очередного союзника, которое приняли в Вашингтоне.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • График выплат пенсий и пособий на детей в феврале 2026 года: точные даты, переносы и важные нюансы

      Февраль – месяц короткий, но с точки зрения социальных выплат напряженный. Его наступление всегда волнует и пенсионеров, и семьи с детьми. Нужно планировать бюджет, учитывая не только сокращенное количество дней, но и государственные праздники, которые напрямую влияют на график перечислений. Когда в феврале 2026 года стоит ждать пенсии и все основные детские пособия, как работают переносы из-за выходных и 23 февраля и на что важно обратить внимание?

    • Индексация пенсий и социальных выплат с 1 февраля 2026 года: кого коснутся прибавки и новые суммы

      С 1 февраля 2026 года в России проводится очередная индексация пенсий и социальных выплат. Повышение затронет пенсионеров, семьи с детьми, получателей федеральных пособий, а также граждан, пользующихся мерами господдержки, привязанными к уровню инфляции. Размер индексации составляет 5,6% – именно на такую величину выросли потребительские цены по итогам 2025 года. Повышение применяется автоматически и не требует подачи заявлений.

    • Народные приметы на февраль 2026: что сулит месяц и к чему готовиться

      Февраль в народном календаре всегда занимал особое место. Это не просто самый короткий месяц года, а время перелома, когда зима борется с весной, а темнота постепенно уступает свету. Именно в феврале заканчивается один жизненный цикл и начинается подготовка к следующему. Наши предки придавали большое значение февральским приметам, ведь они помогали не столько предсказать погоду, сколько понять внутренние ритмы жизни, настроиться на грядущие перемены и проверить, насколько прочно выстроены быт и отношения.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

