В Петербурге решили отредактировать рекомендации для уроков о блокаде Ленинграда

Эксперт оценил вероятность вспышки вируса от летучих лисиц в России

Вирусолог Зверев исключил вспышку вируса Нипах на территории России

Tекст: Татьяна Косолапова

Эпидемиолог, академик РАН Александр Гинцбург выразил мнение, что особо опасная инфекция Нипах может попасть из Индии на российскую территорию, поскольку из этой страны многие люди ездят в Россию на заработки, а также потому что российские туристы любят посещать Индию. В связи с этим он сообщил о необходимости создать консервы вакцинных препаратов для возможной борьбы с этой болезнью.



«Этот вирус относится к тому же семейству, что и вирус кори и известный вирус Хендра, который в конце 1990-х годов в Австралии вызвал падеж лошадей на нескольких конюшнях и привел к гибели нескольких человек. Он оказался смертельно опасным. Передался он от так называемых летающих лисиц – одного из видов летучих мышей, распространенных в Австралии, Малайзии, Индии, Бангладеш и питающиеся фруктами. Те, кто бывал в этих странах, наверняка видели, как они висят на деревьях гроздьями», – говорит Зверев.

Он рассказывает, что основные естественные переносчики вируса Нипах (NiV) тоже летучие лисицы. Сами они не болеют, однако являются переносчиками данного заболевания, поэтому способны заразить как животных, в том числе домашний скот, так и человека при тесном контакте или при употреблении в пищу фруктов, на которых осталась слюна этих лисиц. Известно, что первая вспышка была зафиксирована в конце 1990-х годов в Малайзии. Название вирус получил по местности, где его впервые и обнаружили.

«Лично я не разделяю опасений Александра Леонидовича: у нас ничего подобного, скорее всего, не произойдет. Теоретически кто-то может заразиться, побывав в эндемичных районах, но это маловероятно, поскольку вирус циркулирует в сельскохозяйственных зонах, а не на курортах, и контакт с летающими лисицами там ограничен», – объясняет собеседник.

Однако он замечает, что NiV действительно опасен: по имеющимся данным, во время вспышек заболевали по 5–6 человек, из которых один-два, чаще дети, погибали. Вирус вызывает тяжелые респираторные заболевания и может поражать головной мозг, вызывая менингоэнцефалит. При этом академик обращает внимание на то, что летальные исходы во многом связаны с тем, что в этих регионах сложно обеспечить полноценную интенсивную терапию: требуется искусственная вентиляция легких и современное оборудование.

«И потом, вирус размножается при определенных климатических условиях, которых в России нет, и у нас отсутствуют его природные резервуары – летающие лисицы. Поэтому представить возникновение вспышки в нашей стране крайне сложно», – считает Зверев.

По его мнению, в России никаких специальных мер предосторожности не требуется, кроме обычных санитарных правил: соблюдение гигиены, мытье рук. При поездках в страны Юго-Восточной Азии и Австралию важно избегать контактов с дикими животными, особенно с летучими мышами и всеми их видами. В их популяции, уточняет академик, циркулирует множество опасных для человека вирусов: Марбурга, Эбола, Хендра, Нипах, вирус бешенства и другие. Летучие мыши устойчивы к этим вирусам благодаря сформировавшемуся коллективному иммунитету, но передача заболевания человеку, нередко через сельскохозяйственных животных, может приводить к крайне тяжелым формам заболеваний.

Ранее бывший санитарный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко порекомендовал россиянам избегать поездки в места, где на данный момент зафиксирована вспышка вируса. Роспотребнадзор заявил что пока случаи завоза вируса Нипах в Россию не зафиксированы.