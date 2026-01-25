Главным интересом Китая в Иране и одновременно главной угрозой для доминирования США был и остается китайский мегапроект по переустройству мира «Один пояс – один путь». В котором Иран занимает одно из центральных мест.0 комментариев
Первая ракетка России Андреева уступила Свитолиной и вылетела с Australian Open
Российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии, уступив украинке Элине Свитолиной со счетом 2:6, 4:6.
Мирра Андреева, являющаяся первой ракеткой России, завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии, уступив сопернице в матче четвёртого круга, передает РИА «Новости». Россиянка, посеянная под восьмым номером, проиграла украинке Элине Свитолиной, которая занимает двенадцатую строчку посева, со счетом 2:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 23 минуты.
В возрасте 18 лет Андреева показала выдающийся результат: она третий раз подряд дошла до четвёртого круга Australian Open. Таким образом, россиянка стала первой теннисисткой со времён Винус Уильямс, которой удалось выйти минимум в 1/8 финала на своих первых трёх Открытых чемпионатах Австралии.
Теперь за выход в полуфинал Элина Свитолина поборется с американкой Кори Гауфф, которая занимает третье место в одиночном рейтинге WTA.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мирра Андреева и Даниил Медведев вышли в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии по теннису. Турнир проходит на кортах с покрытием «хард» в Мельбурне. Открытый чемпионат Австралии считается первым в сезоне соревнованием серии Большого шлема.