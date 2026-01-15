В ОП предостерегли крымчан от поездок на Украину до конца СВО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Резанов предостерег жителей полуострова от поездок на Украину до завершения спецоперации на Украине, передает ТАСС.

Поводом для заявления стало недавнее задержание в Киеве директора ялтинской школы Светланы Турлаковой, которая приехала навестить больную мать. Женщине предъявили обвинения по статье о коллаборационной деятельности, суд отправил ее под стражу на два месяца.

По словам уполномоченного по правам человека в Крыму Александра Штехбарта, подобные задержания крымчан на территории Украины происходят с 2014 года. Резанов отметил, что после распада СССР Украина превратилась в «политического мародера», а власти страны «не могут смириться» с возвращением Крыма в состав России. Он заявил: «Их кровожадность по отношению к крымчанам не знает границ, поэтому посещение Украины сейчас, в особенности для крымчан, смерти подобно. Будем спокойно ездить в Киев, Одессу, Харьков после нашей победы».

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал украинские суды «судилищами» и подчеркнул, что действия украинских властей в отношении крымчан предсказуемы. Он выразил уверенность, что МИД России привлечет международные институты для возвращения задержанных гражданских лиц.

Как писала газета ВЗГЛЯД, директора ялтинской школы задержали в Киеве, когда он приехал навестить больную мать.

В Госдуме назвали это задержание актом мести со стороны украинских властей.