Депутат Журова с недоумением ответила на требование Зеленского
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова высказалась о требовании главы киевского режима Владимира Зеленского к России дать «чёткий ответ» на предложение Украины и США по окончанию конфликта.
«Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут ещё Крым отдать?! Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать», – сказала Журова «Ленте.ру».
Журова добавила, что «нам практически сейчас угрожают, а мы даже не знаем, что в итоге в этом предложении».
Ранее Зеленский в Telegram-канале заявил, что Киев «сформулировал видение», на которое «должен быть четкий ответ от России, готовы ли они закончить войну».
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Портал Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира.