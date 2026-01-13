Депутат Журова с недоумением ответила на требование Зеленского

Tекст: Катерина Туманова

«Надо хотя бы посмотреть. Даже сложно сказать, что это за реальные условия. Они же могут быть сейчас любые. Поэтому сложно что-либо прокомментировать, не видя, что они там с США порешали. Может, они скажут ещё Крым отдать?! Пусть они сначала предъявят документ, а потом мы будем понимать», – сказала Журова «Ленте.ру».

Журова добавила, что «нам практически сейчас угрожают, а мы даже не знаем, что в итоге в этом предложении».

Ранее Зеленский в Telegram-канале заявил, что Киев «сформулировал видение», на которое «должен быть четкий ответ от России, готовы ли они закончить войну».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидеры «коалиции желающих» в Париже подписали декларацию о намерении разместить на Украине войска. Зеленский заявил, что документ с США по гарантиям безопасности Украины почти готов. Портал Axios узнал об ожидании ответа Москвы по согласованному США и Украиной плану мира.