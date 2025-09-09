Депутат Нилов: Пенсии в 2026 году проиндексируют два раза

Tекст: Алексей Дегтярев

С 1 февраля планируется индексация страховой пенсии на уровень фактической инфляции, с 1 апреля планируется индексация в зависимости от возможности бюджета Социального фонда, сказал Нилов, передает ТАСС.

В правительстве в январе определят уровень реальной инфляции, после чего с февраля страховые пенсии и другие социальные выплаты будут проиндексированы в соответствии с этим показателем. Если состоится вторая индексация в апреле, то она, по словам Нилова, «очевидно, будет выше уровня фактической инфляции».

Парламентарий объяснил, что теперь индексация распространяется и на работающих пенсионеров. Он уточнил, что социальные пенсии традиционно индексируются первого апреля, а военные пенсии корректируются в зависимости от индексации окладов военнослужащих – в этом году такая процедура пройдет первого октября.

Ранее Нилов сообщал, что МРОТ в стране с 1 января увеличится на 20% и составит 27 тыс. рублей.

До этого Минтруд предлагал закрепить минимальный размер оплаты труда в 2026 году на отметке 27 тыс. 93 рубля.