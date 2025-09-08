В Челябинске арестовали школьников за нападения на бездомных

В Челябинске троих подростков арестовали за серию жестоких нападений на бомжей

Tекст: Елизавета Шишкова

Центральный районный суд Челябинска арестовал троих подростков, которых обвиняют в организации серии нападений на бездомных, передает URA.RU. Мера пресечения установлена в виде заключения под стражу до 25 октября 2025 года.

По данным издания 74.ру, в банду входили школьники в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет. Они регулярно нападали на бездомных, избивали их и снимали происходящее на видео. По предварительным сведениям, на счету группы минимум пять эпизодов нападений, одно из которых привело к гибели человека.

В материале 74.ру описано одно из нападений, завершившееся трагедией: «Несчастному Саше, застигнутому на диване за мусоркой, залили лицо струей из перцового баллончика, а потом дезориентированного бездомного избивали ногами и стеклянной бутылкой, снимая все на видео. После этих зверств Саша скончался, еще как минимум двое пострадавших оказались в больнице, один – в крайне тяжелом состоянии». Корреспондент издания отмечает, что количество нападений, возможно, больше.

