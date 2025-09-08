Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
В Челябинске арестовали школьников за нападения на бездомных
В Челябинске троих подростков арестовали за серию жестоких нападений на бомжей
В Челябинске трое подростков в возрасте от 12 до 14 лет арестованы за серию жестоких нападений на бездомных, одно из которых привело к смерти человека, сообщили в пресс-службе Центрального райсуда Челябинска.
Центральный районный суд Челябинска арестовал троих подростков, которых обвиняют в организации серии нападений на бездомных, передает URA.RU. Мера пресечения установлена в виде заключения под стражу до 25 октября 2025 года.
По данным издания 74.ру, в банду входили школьники в возрасте от двенадцати до четырнадцати лет. Они регулярно нападали на бездомных, избивали их и снимали происходящее на видео. По предварительным сведениям, на счету группы минимум пять эпизодов нападений, одно из которых привело к гибели человека.
В материале 74.ру описано одно из нападений, завершившееся трагедией: «Несчастному Саше, застигнутому на диване за мусоркой, залили лицо струей из перцового баллончика, а потом дезориентированного бездомного избивали ногами и стеклянной бутылкой, снимая все на видео. После этих зверств Саша скончался, еще как минимум двое пострадавших оказались в больнице, один – в крайне тяжелом состоянии». Корреспондент издания отмечает, что количество нападений, возможно, больше.
Ранее в Волгограде выявили экстремистскую группу подростков, которые занимались поджогами автомобилей выходцев из СНГ и национальных республик. У организатора изъяли взрывчатку. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.