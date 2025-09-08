В Госдуме сообщили о единых для всех операторов «белых списках» интернет-сайтов

Депутат Горелкин сообщил о единых для всех операторов «белых списках» интернет-сайтов

Tекст: Дарья Григоренко

Он уточнил в своем Telegram-канале: «Позиция министерства: список должен быть одинаковым для всех. Так что недоступность Rutube – это временное явление, и после введения системы в штатную эксплуатацию всё должно заработать в полном объеме».

Горелкин отметил, что, по данным Минцифры, «белый список» будет дополняться новыми сервисами. Он предложил обязательно добавить в этот перечень сайты региональных и муниципальных органов власти, чтобы граждане могли свободно получать важную информацию местного уровня даже при действующих ограничениях.

Ранее российские власти подготовили перечень цифровых платформ, которые сохранят доступность для пользователей при отключениях интернета по вопросам безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренней политики, информации и связи Крыма уведомило о возможном длительном отключении мобильного интернета в регионе.