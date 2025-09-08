Число погибших при стрельбе в Иерусалиме достигло пяти человек

Tекст: Алексей Дегтярев

Количество погибших в результате стрельбы в Иерусалиме достигло пяти человек, сообщили в службе, передает ТАСС.

До этого сообщалось о четырех жертвах. Мужчины в возрасте от 30 до 50 лет скончались на месте. Позже в больнице умерла женщина, находившаяся в критическом состоянии.

В результате инцидента пострадали 12 человек, семеро из них получили тяжелые огнестрельные ранения, двое оцениваются как средней тяжести, у троих легкие травмы от осколков стекла. Все пострадавшие госпитализированы.

Стрельба произошла на шоссейной развязке на северной окраине Иерусалима, двое нападавших открыли огонь по пассажирскому автобусу. Оба нападавших были нейтрализованы.

Напомним, на Украине 15-летний подросток попытался пройти в школу с ножом, он вел прямую трансляцию происходящего на одной из популярных интернет-платформ.

До этого в США произошла стрельба в одной из местных католических школ, там погибли два человека и свыше 10 получили ранения.