Лавров: Неспособность Запада сделать выводы о России из истории поражает

Tекст: Ольга Иванова

Западные страны по-прежнему не способны делать выводы из многовековой истории о невозможности подчинить Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, передает ТАСС.

«Меня поражает, что Запад никак не может сделать выводы из многовековой истории в контексте своих многократных попыток Россию приструнить, подчинить, наказать», – отметил глава МИД. Он также подчеркнул: «Не на тех напали».

Лавров обратил внимание, что инициатором разрыва отношений не была Россия. Министр напомнил о центральной роли Евразии как «самого большого, самого богатого континента», где живут и развиваются великие цивилизации, сохраняя свои традиции и идентичность. По словам Лаврова, Россия не придерживается идеи отгораживаться от других частей континента.

Он выразил уверенность, что процессы интеграции на евразийском пространстве будут открыты и для западной части Европы, когда там прекратят считать себя «золотым миллиардом» и «цветущим садом, окружённым джунглями». Лавров отметил, что западные политики отличаются скромностью в рассуждениях об истории и своем месте, и добавил: «Жизнь научит».

Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о попытках западных государств и беглой оппозиции спровоцировать распад России. Лавров заявил, что Москва готова к открытому и честному диалогу со всеми странами без барьеров и разделительных линий.