В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.
Лавров заявил о многовековой неспособности Запада понять Россию
Глава МИД Сергей Лавров выступил с критикой западных стран, указав на их неспособность учесть исторический опыт в отношениях с Россией.
Западные страны по-прежнему не способны делать выводы из многовековой истории о невозможности подчинить Россию, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО, передает ТАСС.
«Меня поражает, что Запад никак не может сделать выводы из многовековой истории в контексте своих многократных попыток Россию приструнить, подчинить, наказать», – отметил глава МИД. Он также подчеркнул: «Не на тех напали».
Лавров обратил внимание, что инициатором разрыва отношений не была Россия. Министр напомнил о центральной роли Евразии как «самого большого, самого богатого континента», где живут и развиваются великие цивилизации, сохраняя свои традиции и идентичность. По словам Лаврова, Россия не придерживается идеи отгораживаться от других частей континента.
Он выразил уверенность, что процессы интеграции на евразийском пространстве будут открыты и для западной части Европы, когда там прекратят считать себя «золотым миллиардом» и «цветущим садом, окружённым джунглями». Лавров отметил, что западные политики отличаются скромностью в рассуждениях об истории и своем месте, и добавил: «Жизнь научит».
