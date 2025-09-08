В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Лавров заявил о планах Запада ослабить Россию с помощью беглых оппозиционеров
Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о попытках западных государств и беглой оппозиции «спровоцировать распад России».
Заявление прозвучало во время встречи Лаврова со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО, передает РИА «Новости».
Глава МИД отметил, что Запад по-прежнему ведет линию по ослаблению России, используя для этого беглую оппозицию, которая активно продвигает тему распада страны на отдельные регионы, однако безрезультатно.
Лавров подчеркнул: «Совсем недавно были приведены факты, в соответствии с которыми планируется до сих пор некоторыми персонажами маргинальными развал Российской Федерации на различные регионы. Наша беглая оппозиция иноагентская активно продвигает эту тему без особого успеха... И периодически звучат такие заявления, которые выдают желание руководителей нынешнего западного мира, прежде всего в Европе такие деятели есть, желание постоянно ослаблять Россию».
Он также отметил, что с начала 2000-х годов Россия проводит независимую политику, отражающую национальные интересы, и никогда не стремилась навредить другим государствам. По словам министра, в отличие от попыток Запада раздробить бывший социалистический лагерь, Советский Союз и Россию, Москва всегда выступала за объединение, что стало основой создания СНГ.
Ранее на встрече министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва готова к открытому и честному диалогу со всеми странами без барьеров и разделительных линий.