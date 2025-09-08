В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.0 комментариев
Рогов сообщил о сокращении желающих отправить войска на Украину
После заявления президента России ряд западных стран, ранее входивших в «коалицию желающих», начали публично отказываться от идеи отправки войск на Украину, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Число стран, желающих отправить войска на Украину, сократилось после заявления президента России Владимира Путина, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
Он подчеркнул, что, несмотря на слова президента Франции Эммануэля Макрона о 26 возможных участниках коалиции, многие западные государства пересмотрели свои планы, сообщает РИА «Новости».
«Заявление президента России стало для многих агрессивно настроенных по отношению к России режимов отрезвляющим душем. Число желающих отправить войска на Украину заметно поубавилось. Это видно по череде заявлений западных стран и их сателлитов, которые публично открестились от идеи Макрона», – отметил Рогов.
Он также отметил, что отправка западного военного контингента рассматривается как провокация, на которую Россия будет вынуждена ответить. По его мнению, позиции Запада по этому вопросу стали более осторожными после выступления российского президента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа навязывает Киеву так называемые «антироссийские» гарантии безопасности.
Эксперты отмечали, что Британия и Франция столкнутся с трудностями при попытках отправить войска на Украину.
Ранее Bloomberg сообщило о готовности десяти стран направить свои вооруженные силы на Украину.