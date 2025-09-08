Женщина из Подмосковья отстреливалась от дрона соседского мальчика

Tекст: Алексей Дегтярев

Инцидент произошел еще в июле в одном из садовых товариществ под Шатурой, однако известно о нем стало только сейчас, сообщает ИА «Регнум».

Девятилетний ребенок запустил свой квадрокоптер над дачным участком, после чего его отец услышал звуки стрельбы. Мужчина увидел по камере БПЛА, что соседка пытается сбить дрон с помощью пневматической винтовки.

По словам отца мальчика, женщине не удалось повредить летательный аппарат – квадрокоптер остался цел. Он отметил, что не стал выяснять отношения с соседкой, объяснив ситуацию тем, что сейчас неспокойное время, и женщина могла принять игрушку за настоящий боевой дрон. Семья все же вызвала полицию на всякий случай, но претензий к соседке не имеет.

Как уточнили в полиции, с женщиной провели профилактическую беседу. Конфликт исчерпан, стороны не имеют друг к другу претензий.

В 2024 году российский военнослужащий головой отбил летящий на него FPV-дрон и выжил, в Сети опубликовали соответствующее видео.

До этого российский военнослужащий рассказал, как подстрелил из автомата три украинских FPV-дрона и увернулся от четвертого.