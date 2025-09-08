Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.8 комментариев
ХАМАС заявило о готовности передать полномочия в Газе «комитету технократов»
ХАМАС после получения предложений США выразило готовность к переговорам по Газе
Палестинское движение ХАМАС выразило готовность приступить к переговорам об освобождении всех израильских заложников при условии полного вывода израильских войск из сектора Газа и четкого объявления о прекращении огня.
ХАМАС после получения предложений американской стороны заявило: «Мы получили от американской стороны через посредников несколько идей по достижению соглашения о прекращении огня. В связи с этим ХАМАС приветствует любые шаги, способствующие прекращению агрессии против нашего народа», – передает РИА «Новости».
ХАМАС заявило, что готово «немедленно сесть за стол переговоров», предметом которых должны стать вопросы «освобождения всех заложников» и «четкое заявление о прекращении войны». ХАМАС настаивает, что войска Израиля должны полностью покинуть сектор Газа, где создадут «комитет по управлению». В комитет войдут «независимые палестинцы». При этом ХАМАС выразило готовность «сразу передать полномочия комитету технократов», как только будут предоставлены «конкретные гарантии» соблюдения соглашения израильской стороной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон призвал ХАМАС согласиться на условия мирного урегулирования, предложенные Соединенными Штатами.США заявили, что Израиль уже принял эти условия.