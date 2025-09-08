Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.8 комментариев
Полицейские пострадали в Сербии из-за столкновений со сторонниками оппозиции
В городе Косьерич произошли столкновения между полицией и сторонниками оппозиции, которые пытались помешать акции в поддержку властей Сербии, сообщила пресс-служба МВД.
Начальник полиции республики Драган Васильевич сообщил, что в согласованных акциях «Стоп блокадам» на 111 локациях по всей Сербии участвовали свыше 126 тыс. человек, передает ТАСС.
В сообщении МВД отмечается, что в Косьериче некоторые граждане «препятствовали шествию». Полицейские вмешались, чтобы «вытеснить» недовольных акцией «Стоп блокированию». В результате трое полицейских пострадали. В отделение был доставлен житель Косьерича 1978 года рождения по подозрению в нападении на должностное лицо при исполнении, передает РИА «Новости».
Президент Сербии Александр Вучич рассказал об инциденте в районе города Шабац, где также потребовалось вмешательство полиции. В городах Ниш и Чачак кордоны полиции разделяли противников и сторонников властей. При этом автобусы сторонников Вучича забрасывали пластиковыми стаканами с кисломолочными продуктами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, поводом для протестов стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, в результате чего погибли 16 человек. Оппозиция обвинила власти в коррупционных нарушениях во время ремонта здания вокзала. Хотя всех причастных отправили в отставку и идет следствие, протестующие требуют досрочных президентских выборов и роспуска парламента.