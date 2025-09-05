Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
В Киеве прошли обыски в департаменте городской администрации
В департаменте публичных коммуникаций мэрии Киева прошли обыски правоохранителей
Правоохранительные органы провели обыски в департаменте публичных коммуникаций столичной мэрии и связанных с ним коммунальных предприятиях, что парализовало их работу.
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в департаменте публичных коммуникаций и на подчиненных этому департаменту коммунальных предприятиях, передает ТАСС.
В сообщении на сайте мэрии утверждается, что обыски проводятся без предварительных запросов или судебных решений о выемке документов, а действия правоохранителей блокируют работу департамента и предприятий.
«В департаменте публичных коммуникаций и подчиненных ему коммунальных предприятиях правоохранительные органы проводят обыски. Таким образом правоохранители продолжают использовать суды и обыски в качестве инструмента давления и дискредитации деятельности Киевской городской государственной администрации», – говорится в сообщении мэрии.
Мэр Киева Виталий Кличко ранее неоднократно заявлял о попытках давления на городскую администрацию со стороны украинских властей. В последние месяцы в столичной мэрии и горсовете уже проходила серия обысков по делам о коррупции, после которых несколько чиновников были арестованы, а некоторые ушли в отставку.
На фоне обострившегося конфликта между Кличко и главой Киевской военной администрации Тимуром Ткаченко, которого поддерживает офис Зеленского, Кличко высказывал обвинения в попытках захвата контроля над столицей. Согласно официальной версии, задача военной администрации – обеспечение безопасности, однако Кличко считает это наступлением на права местных властей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев ежемесячно переводит около 50 млн долларов на счета компаний в ОАЭ, связанных с окружением Владимира Зеленского и предполагаемыми коррупционными схемами. Обыски у детективов Национального антикоррупционного бюро Украины связали с недовольством главы офиса Зеленского Андрея Ермака руководителем НАБУ Семеном Кривоносом.