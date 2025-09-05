Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Путин: Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО
Президент России Владимир Путин подчеркнул, что вступление Украины в блок НАТО абсолютно неприемлемо с точки зрения национальной безопасности России.
Россия категорически не согласна с возможным вступлением Украины в НАТО, об этом заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума, передает РИА «Новости».
По его словам, события, приведшие к смене власти на Украине, открыли путь силам, поддерживающим вступление страны в НАТО, что вызывает у Москвы серьезные опасения.
Путин отметил, что отстранение Виктора Януковича, который выступал против евроатлантической интеграции Украины, стало поворотным моментом. «К власти привели силы, которые были за вступление, и сейчас продолжают уповать на вступление Украины в НАТО. Вот это нас совершенно не устраивает», – заявил президент.
Глава государства подчеркнул, что хотя каждая страна вправе выбирать способы обеспечения собственной безопасности, подобные решения не могут приниматься без учета интересов России. Путин также добавил, что втягивание Украины в структуру НАТО напрямую затрагивает интересы России в сфере обеспечения долгосрочной безопасности.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Североатлантический альянс продолжит противодействие России даже после завершения конфликта на Украине.