Эксперты заподозрили Азербайджан в поставках Украине старых МиГ-29

Tекст: Ирма Каплан

«Появились свидетельства того, что Украина пополнила свой с таким трудом созданный парк истребителей МиГ-29 «Точка опоры» из несколько неожиданного источника – Азербайджана. Несмотря на то, что количество задействованных самолетов невелико, любое пополнение парка МиГ-29 приветствуется украинскими военно-воздушными силами, которые также получили поддержку от Польши и Словакии и которые испытывают постоянную нехватку», – отмечает War Zone.

В материале указано, что Украина получила пополнение парка МиГ-29 за счет как минимум одного самолета, ранее принадлежавшего Азербайджану. На фото в социальных сетях видно, что истребитель украинских ВВС сохраняет уникальную камуфляжную схему, характерную для азербайджанских ВВС, которая сочетает в себе синий, серый и фиолетово-серый цвета. Самолет оснащен вооружением для воздушного боя и, по предварительным данным, участвует в боевых вылетах.

Ранее несколько азербайджанских МиГ-29 проходили ремонт на Львовском авиаремонтном заводе, где оказались в начала спецоперации на Украине. После удара российских сил по этому объекту в марте 2022 года часть техники была уничтожена, однако как минимум один самолет удалось сохранить.

Точная схема передачи истребителя не раскрывается: неизвестно, был ли он официально передан, продан или перешел под контроль Украины вследствие обстоятельств. Азербайджанские МиГ-29 регулярно проходили обслуживание на украинских заводах и участвовали в совместных учениях с Турцией. С 2017 года во Львове проводился капитальный ремонт истребителей МиГ-29 Fulcrum.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июле ВКС России сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

Военный самолет Mirage 2000, выполнявший боевое задание на западе Украины, после критической поломки электроники упал в болото, пилот успел катапультироваться.