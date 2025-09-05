  • Новость часаМЧС России направило первую партию гумпомощи Афганистану
    Когда «коалиция желающих» превратится в «коалицию немогущих»
    Призывники на западе Украины избили военкомов и открыли по ним огонь
    Дуров напомнил о порабощении Западом славянских народов
    Терапевт объяснил, почему женщины чаще мужчин доживают до пенсии
    В Белоруссии задержали польского шпиона с секретными документами
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Рубио пренебрежительно высказался о позиции ООН по уничтожению судна с наркотиками
    Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека
    Лондонский суд разрешил бывшей жене Потанина требовать долю в «Норникеле»
    Олег Хавич Олег Хавич Как новый президент Польши стал жертвой своей русофобии

    Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.

    5 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Наземные дроны отвоевывают ниши на поле боя

    Автономность беспилотных колесных и гусеничных платформ несколько ниже, чем у их летающих и плавающих собратьев – в силу технологических аспектов и непроработанности программного обеспечения. Но можно не сомневаться, что по мере развития ИИ автономизация наземных платформ будет расти, как и их роль в боевых действиях.

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Россия масштабирует опыт жизни без диктата Запада

    Россию в условиях крупномасштабного альянса с Глобальным Югом невозможно взять измором. Визит Путина в КНР наглядно показал роль Москвы в качестве ведущего центра нового многополярного мироустройства.

    0 комментариев
    5 сентября 2025, 02:55 • Новости дня

    Трамп пообещал обязательно созвониться с Путиным в ближайшем будущем

    Трамп пообещал обязательно созвониться с Путиным

    Трамп пообещал обязательно созвониться с Путиным в ближайшем будущем
    @ Скриншот с видео C-span.оrg

    Tекст: Ирма Каплан

    На званом ужине в Белом доме, куда американский президент Дональд Трамп и его супруга Меланья пригласили видных деятелей технологической сферы, гости имели возможность задать главе государства вопросы, один из которых касался Украины.

    «Кем я стану? Ах, это, да, конечно, обязательно позвоню Путину! У нас очень хороший диалог. Вы же знаете, я уладил семь войн, а одна из них, как мне казалась, одна из легких. Вам знакомо это чувство, когда вы думаете, что-то одно уж точно будет легким. Но это оказалось немного сложнее, хотя я думал, что будет проще из-за моих отношений с президентом Путиным, с Украиной и всем остальным», – ответил Трамп на вопрос, намерен ли он в ближайшем будущем созвониться с российским лидером.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп снова заставил всех гадать о тайных смыслах своих действий, когда выложил в соцсети Truth Social два фото с саммита на Аляске без каких либо комментариев или смайлов.

    В четверг Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    4 сентября 2025, 08:30 • Новости дня
    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы заключить перемирие
    Трамп: Путин и Зеленский пока не готовы заключить перемирие
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп уверен, что для готовности лидеров России и Украины к переговорам требуется важное событие, способное изменить их позиции.

    Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS News заявил, что президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский пока не готовы к заключению перемирия, передает ТАСС.

    По словам Трампа, для начала переговоров должно произойти некое событие, которое может повлиять на решение лидеров.

    «Что-то должно произойти, но они еще не готовы к этому. Но что-то определенно должно произойти. Мы собираемся это сделать», – сказал Трамп, отметив, что ждет изменений.

    Также глава Белого дома подчеркнул, что считал украинский конфликт «самым простым» из всех, которые он пытался урегулировать, однако ситуация оказалась сложнее, чем он ожидал. Трамп охарактеризовал свою позицию по ситуации на Украине как «реалистичную и оптимистичную».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин занял безупречную позицию по вопросу возможной встречи с Владимиром Зеленским.

    Киев отверг приглашение Путина провести переговоры с Зеленским в Москве.

    Между тем Путин назвал Зеленского действующим главой администрации Украины.

    Комментарии (17)
    4 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    Путин объявил о введении безвизового режима для граждан Китая
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, зампредом постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном.

    По словам российского лидера, это станет зеркальным ответом на инициативу китайских властей, передает ТАСС.

    Путин отметил, что решение об отмене китайских виз для россиян является очень значимым шагом. «Есть только одна вещь, на которую я не успел отреагировать [в ходе визита в Китай], и просил бы вас это сделать. <…> Имею в виду объявление об одностороннем принятии решения о безвизовом режиме для российских граждан, посещающих КНР. Это в целом очень значимое решение на самом деле», – подчеркнул президент России.

    Ранее Китай сообщил о введении пробного безвизового режима для россиян на срок до 30 дней.

    Комментарии (9)
    4 сентября 2025, 12:00 • Видео
    Итоги визита Путина в Китай

    Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 14:59 • Новости дня
    WP: Трамп отклонил сделку с Индией из-за российской нефти

    WP: Трамп отклонил торговое соглашение с Индией из-за закупки российской нефти

    WP: Трамп отклонил сделку с Индией из-за российской нефти
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп не поддержал проект торгового соглашения с Индией из-за требования к Нью-Дели сократить закупку российской нефти, сообщает издание Washington Post со ссылкой на источники.

    Президент США Дональд Трамп отказался одобрить проект торгового соглашения с Индией, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Washington Post.

    Госсекретарь США Марко Рубио и торговый представитель Джеймисон Грир представили главе государства соглашение, предусматривающее значительное снижение пошлин на американские товары со стороны Индии и серьезные уступки в торговом споре.

    Однако, как уточнил источник издания, Трамп отклонил предложение, указав на необходимость обязательства со стороны Нью-Дели сократить закупки российской нефти. Именно это требование стало главным препятствием для заключения соглашения, несмотря на готовность Индии пойти на уступки в вопросах пошлин.

    В публикации отмечается, что такой шаг президента США стал неожиданным для участников переговоров, так как ранее обсуждение сделки между двумя странами рассматривалось как один из способов разрядки давних торговых разногласий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США ввели 50% тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире. В МИД Индии назвали новые пошлины США несправедливым шагом. Дональд Трамп поставил под угрозу отношения с Индией своими тарифными решениями.

    Комментарии (2)
    4 сентября 2025, 17:30 • Новости дня
    Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Reuters: Трамп потребовал от Европы отказаться от покупки российской нефти

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидерами европейских стран выдвинул требование прекратить закупки нефти российского происхождения, пишет Reuters.

    Как заявил Reuters неназванный представитель американской администрации, в ходе состоявшегося в четверг разговора Трамп настаивал на необходимости полного отказа Европы от импорта российской нефти, передает РИА «Новости».

    Кроме того, президент США потребовал от европейских государств усилить экономическое давление на Китай. По словам источника агентства, эти меры должны быть реализованы из-за предполагаемой «поддержки Пекином России в контексте конфликта на Украине».

    Газета New York Post сообщала, что Вашингтон настаивает, чтобы европейские страны полностью отказались от импорта российской нефти, однако в Евросоюзе до сих пор продолжают закупать это сырье у России.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что США не смогут закрыть Европу для российской нефти.

    Комментарии (7)
    4 сентября 2025, 22:34 • Новости дня
    Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека
    Греф назвал срок, когда ИИ сможет заменить человека
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава «Сбера» Герман Греф относит себя к тем, кто пребывает между технопессимистами и технооптимистами, считая, что еще не менее 10 лет Artificial General Intelligence (AGI), что переводится как общий искусственный интеллект, будет обучаться до того момента, как сможет заменить человека почти в любой ипостаси.

    «Технология потрясающая, очень многообещающая, но до 2030 года AGI, который сможет заменить практически любую роль человека, я все-таки сомневаюсь, что это произойдет еще до 2030 года. Может быть, я ошибаюсь – мне кажется, потребуется не меньше 10 лет», – сказал Греф в интервью каналу «Россия 1» в ходе ВЭФ.

    По словам Грефа, технология ИИ еще не готова и к тому, чтобы заменить его самого на посту главы «Сбера».

    X Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Основная его тема: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Греф озвучил ожидания относительно ключевой ставки на пресс-конференции во Владивостоке, отметив, что для роста экономики необходимо дальнейшее снижение.


    Комментарии (6)
    4 сентября 2025, 07:08 • Новости дня
    Белый дом пояснил, что Трамп говорил о звонке Зеленскому, а не Путину

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп имел в виду намерение позвонить Владимиру Зеленскому, а не президенту России Владимиру Путину, когда говорил о ситуации на Украине, сообщили в Белом доме.

    Представитель Белого дома пояснил, что американский президент имел в виду Зеленского, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    Разговор должен состояться 4 сентября.

    Ранее Трамп несколько раз говорил об украинском кризисе, отвечая на вопросы на встрече с президентом Польши Каролем Навроцким.

    Российский президент Владимир Путин заявил, что Владимир Зеленский – это «действующий глава администрации», также он отметил, что Зеленский обладает сомнительной легитимностью.

    При этом Путин указал на возможность встречи с Зеленским в Москве, однако в Киеве отвергли таковую возможность.

    До этого президент США Дональд Трамп заявил, что узнал «интересные вещи» о конфликте на Украине.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 15:21 • Новости дня
    В Совфеде напомнили о нацистах в семье Мерца после слов о Путине

    Сенатор Джабаров напомнил о нацистах в семье Мерца после слов о Путине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сенатор Владимир Джабаров раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца за его высказывания в адрес президента России Владимира Путина, напомнив о роли Германии в истории.

    В своем Telegram-канале Джабаров отметил, что уровень политической культуры Мерца настолько низок, что, по его мнению, не стоит отвечать на подобные «глупости».

    «Гражданам ФРГ должно быть стыдно за Мерца», – написал он.

    Джабаров подчеркнул, что Мерцу следовало бы изучить историю собственной семьи и вспомнить о роли предков в нацистских преступлениях против народа России во время Великой Отечественной войны.

    «Пусть он говорит про них, а не про лидера страны, которая сохранила Германии государственность. Более того, помогала с ее восстановлением. Стыдно за господина Мерца», – заявил Джабаров.

    Напомним, Мерц в эфире телеканала Sat.1 назвал Путина «военным преступником».

    Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал заявления Мерца в адрес Путина абсолютно неприемлемыми.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова Мерца после его заявлений про Путина не принимаются во внимание.

    Путин объяснил оскорбления Мерца попыткой снять ответственность с Запада.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    Зеленский отказался приехать в Москву для встречи с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский отказался от предложения президента России Владимира Путина приехать в Москву для двусторонней встречи.

    На пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном Зеленский уточнил, что о приглашении ему сообщили «американские партнеры». Он заявил, что сейчас Киеву необходимы гарантии безопасности, передает ТАСС.

    Зеленский подчеркнул, что среди этих гарантий должна быть «сильная украинская армия», для чего нужны оружие, финансирование и тренировка. По его словам, эти вопросы обсуждались на переговорах «коалиции желающих» в Париже.

    По итогам переговоров Зеленский сообщил, что участники договорились о создании некого «присутствия» на территории Украины – как в небе, на море, так и на суше. Макрон ранее уточнил, что 26 стран «официально обязались развернуть на Украине войска в качестве сил поддержки» после завершения боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг приглашение Путина и предложил альтернативные варианты переговоров.

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Путин и Зеленский пока не готовы к заключению перемирия.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 01:01 • Новости дня
    Трамп опубликовал загадочный пост из двух фото с саммита на Аляске без слов

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский лидер Дональд Трамп снова заставил всех гадать о тайных смыслах своих действий, когда выложил в соцсети Truth Social два фото с саммита на Аляске без каких либо комментариев или смайлов.

    На первом фото запечатлены президент России Владимир Путин и его американский коллега в аэропорту на базе Элмендорф-Ричардсон в момент, когда они вышли из своих самолетов идут по красной дорожке.

    В небе пролетают бомбардировщики и истребители, приветствуя политиков в небе, а те, в свою очередь, синхронно, полуобернувшись, смотрят вверх.

    На втором фото – американские самолеты, выполнявшие воздушное приветствие президентам России и США.

    Напомним, в этот день Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, после саммита на Аляске Трамп назвал Путина сильным лидером и отверг необходимость санкций против России. При этом 2 сентября он заявил, что если итоги встречи с президентом России Путиным в Анкоридже не оправдают ожиданий Вашингтона, США изменят позицию по конфликту на Украине.

    Комментарии (0)
    5 сентября 2025, 00:47 • Новости дня
    МЧС России направило первую партию гумпомощи Афганистану

    Tекст: Ирма Каплан

    МЧС России сообщило о вылетевшем из подмосковного аэропорта Жуковский самолете Ил-76 с первой партией гуманитарной помощи в пострадавший от сильного землетрясения Афганистан.

    В ведомстве уточнили, что гумпомощь направляется в Афганистан по распоряжению российского президента Владимира Путина. В ближайшие дни спецрейсом будет отправлена еще одна партия.

    «Из подмосковного аэропорта Жуковский вылетел ведомственный самолет Ил-76. На его борту 20 т продуктов питания для пострадавшего от разрушительного землетрясения населения», – сказано в Telegram-канале ведомства.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 1 сентября власти Афганистана обратились к России за помощью после разрушительного землетрясения. Согласно обновленным данным, в результате землетрясения в афганской провинции Кунар зафиксировано более 2,2 тыс. погибших и 3,6 тыс. пострадавших.

    Четвертого сентября сильные подземные толчки были зафиксированы вечером рядом с Джелалабадом и Асадабадом в Афганистане, очаг залегал на глубине всего трех километров.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    Захарова ответила на слухи о смерти Трампа цитатой из «Покровских ворот»

    Захарова прокомментировала вбросы о смерти Трампа цитатой из «Покровских ворот»

    Tекст: Мария Иванова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слухи о смерти президента США, отметив, что такие вбросы считаются мелкими даже по мнению недоброжелателей.

    Президент США Дональд Трамп сталкивается с большим количеством недоброжелателей, заявила Мария Захарова ТАСС.

    На полях Восточного экономического форума она отметила: «Я думаю, что у него огромное количество недоброжелателей, ровно исходя из того, что он озвучивает те вещи, которые были под запретом в Соединённых Штатах Америки».

    Захарова подчеркнула, что критики Трампа используют различные методы давления и «демонстрируют» это на практике. Она также использовала цитату из фильма «Покровские ворота», заявив, что подобные вбросы – это «мелко».

    По словам дипломата, недовольство вызывает не только позиция Трампа по Украине, но и ряд других вопросов, включая инициативы по отмене третьего пола в американских паспортах и попытки вернуть традиционные американские ценности.

    В последние дни в интернете появились слухи о смерти Трампа на фоне его двухдневного отсутствия на публике. Как сообщил журнал Newsweek, хештег #whereistrump занял шестое место по популярности в социальной сети X, а чат-бот Grok зафиксировал более 1,3 млн ознакомлений с постами на эту тему.

    При этом ранее Дональд Трамп прокомментировал слухи о собственной смерти.

    В Белом доме также опровергли сообщения о смерти президента. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что готов занять пост главы государства, но отметил отличное самочувствие и энергию Дональда Трампа, которому сейчас 78 лет.

    Комментарии (0)
    4 сентября 2025, 22:59 • Новости дня
    Лондонский суд разрешил бывшей жене Потанина требовать долю в акциях «Норникеля»

    Tекст: Ирма Каплан

    Бывшая жена российского бизнесмена Владимира Потанина сможет претендовать на долю его акций в «Норникеле», постановил в четверг Апелляционный суд Лондона.

    Исполнительный директор «Норильского никеля», крупнейшего в мире производителя палладия и никеля, Владимир Потанин может столкнуться с иском от бывшей жены Натальи, которая претендует на финансовую помощь после развода в 2014 году.

    Экс-супруга будет претендовать на 50% от стоимости конечной бенефициарной доли Потанина в акциях «Норникеля», передает «Коммерсант».

    В настоящее время Потанин владеет 37% акций компании, которая, по данным MOEX, оценивается почти в 9 млрд долларов. Его бывшая жена также претендует на 50% от любых дивидендов, выплаченных Потанину с 2014 года, и на элитную российскую недвижимость, на которую супруги потратили около 150 млн долларов.

    По словам адвокатов Натальи Потаниной, после развода в российских судах она получила 41,5 млн долларов, что составляет менее 1% от общего состояния пары, хотя Потанин заявил, что его бывшая жена получила около 84 млн долларов, и что пара не имеет никакого отношения к Великобритании.

    Высокий суд Лондона первоначально отклонил ходатайство Потаниной о подаче иска в 2019 году, при этом судья заявил, что если ее иск будет удовлетворен, «то, по сути, не будет ограничений для бракоразводного туризма».

    Но в четверг, 4 сентября, Апелляционный суд отменил это решение, заявив, что Потанина имеет право подать свой иск, поскольку «разорвала связи с Россией».

    Комментарии (4)
    5 сентября 2025, 00:35 • Новости дня
    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ к позициям ВС России

    Tекст: Ирма Каплан

    Российский военнослужащий сумел преодолеть опасный путь из украинского тыла, передвигаясь по ночам и обрабатывая раны самостоятельно, рассказал командир мотострелкового взвода Южной группировки войск с позывным «Ахи».

    «Самое, что запомнилось, – к нам выполз на позиции парень. По его словам, он полз две недели. Мы его напоили, накормили, обработали раны. У него раны уже начали заживать, как будто он находился в больнице. А потом оказалось, он приполз вообще с другого направления. Он просто не мог выйти обратно к себе в тыл и двигался по линии боевого соприкосновения», – рассказал «Ахи» РИА «Новости».

    «Ахи» считает, что раненный боец выжил благодаря работающей фельдшером супруге, которая научила его обрабатывать раны. Это он и делал днем, а ночью полз.

    Когда боец попал к своим, то первым делом спросил, о своем брате-танкисте, с которым ранее прервалась связь. С братом все оказалось хорошо: о нем даже писали в газетах, брали интервью, добавил «Ахи».

    Как писала в июле газета ВЗГЛЯД, российский разведчик, подорвавшись на мине под Часовым Яром, в условиях отсутствия медицинской помощи принял отчаянное решение самостоятельно ампутировать себе поврежденную руку, чтобы не допустить заражения крови и спасти свою жизнь.

    В августе штурмовик из роты «Нефрит» 37-й бригады с позывным Белый в районе Январского после рукопашной схватки с бойцами ВСУ сумел мирно разойтись с двумя оставшимися противниками.

    Хирурги военной группировки «Днепр» сумели остановить обильное кровотечение у бойца, потерявшего почти четыре литра крови при ранении, рассказал военврач группировки с позывным «Питер».

    Комментарии (2)
    4 сентября 2025, 17:06 • Новости дня
    Bloomberg: Зеленский может приехать в Москву по просьбе Трампа

    Bloomberg сообщил о возможности визита Зеленского в Москву по просьбе Трампа

    Bloomberg: Зеленский может приехать в Москву по просьбе Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Журналист Bloomberg Оливер Крук выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел бы визит в Москву, если бы президент США Дональд Трамп предложит ему это сделать.

    Оливер Крук из Bloomberg предположил, что Владимир Зеленский может согласиться приехать в Москву на переговоры, если с такой инициативой выступит Трамп, передает RT.

    Журналист отметил изменение во внешнеполитическом подходе киевских властей после визита Зеленского в Овальный кабинет, назвав его «катастрофическим».

    По словам Крука, «теперь, когда Трамп говорит: «Прыгай», – Зеленский отвечает: «Как высоко?». Несмотря на это, журналист допустил, что подобный сценарий развития событий маловероятен, так как ему сложно представить, что лидер киевского режима согласится приехать в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин сообщил о возможности встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Москве.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отверг приглашение Путина и предложил альтернативные варианты переговоров.

    Путин и Зеленский пока не готовы к заключению перемирия, считает Трамп.

    Комментарии (4)
    4 сентября 2025, 04:58 • Новости дня
    Трамп счел неизбежным возвращение Маска в ряды республиканцев

    Tекст: Антон Антонов

    У предпринимателя Илона Маска нет другого выбора, кроме как вернуться в Республиканскую партию, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я не думаю, что у него есть выбор. Что он собирается сделать – присоединиться к радикальным левым безумцам?» – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    В интервью Скотту Дженнингсу Трамп заявил, что Маск является здравомыслящим и хорошим человеком, который в последнее время испытывает ряд трудностей. Трамп также подчеркнул, что всегда относился к Маску положительно. «Он мне нравится и сейчас», – заверил президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-президент США Джей Ди Вэнс предостерег Маска от выхода из Республиканской партии и создания новой политической силы. Маск в июле объявил о запуске новой партии в Соединенных Штатах под названием America Party. Между Маском и Трампом произошел конфликт из-за инициативы главы Белого дома о налоговых послаблениях One Big Beautiful Bill.

    Комментарии (0)
    Глава ЕК сообщила о подготовке 90 тыс. военных с Украины
    США решили прекратить программы помощи армиям стран Европы, граничащих с Россией
    ЦБ рассказал о мерах для предотвращения блокировки денежных переводов
    Раненый российский боец две недели выползал из тыла ВСУ
    Выступление Стармера в парламенте едва не сорвали «непристойные звуки»
    Трамп опубликовал загадочный пост из двух фото с саммита на Аляске без слов
    Подозреваемого в убийстве Парубия называли «Пушкин» и считали книголюбом

    США не смогут закрыть Европу для российской нефти

    На фоне недовольства Дональда Трампа ходом переговоров с Россией по украинскому урегулированию американская пресса заявила о давлении США на Евросоюз, чтобы тот сам перестал покупать российскую нефть и присоединился к санкциям против других ее импортеров. О чем идет речь и чем опасно это давление? Подробности

    Россия и Китай консолидировали Глобальный Юг

    Владимир Путин завершил визит в Китай, в ходе которого участвовал в работе саммита ШОС, проводил двусторонние встречи и был главным гостем на грандиозном военном параде в Пекине. Итоги поездки российского лидера подтвердили, что многополярный мир продолжает укрепляться, а Россия становится ключевым игроком не только в Евразии. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Зачем США угрожают вторжением в Мексику

    Соединенные Штаты находятся на грани ввода войск в очередную страну, и вновь под самым благовидным предлогом – борьба с наркотиками. И действительно, может сложиться впечатление, что другими способами невозможно перекрыть постоянный поток наркотиков из Латинской Америки в США и остановить деятельность наркокартелей. Однако на самом деле США сами вырастили и подкармливают эту угрозу. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Итоги визита Путина в Китай

      Многодневный визит президента России Владимира Путина в Китай завершен. Рассказываем о главных итогах и историческом контексте произошедшего.

    • Европа стала жабой на дне колодца

      «У меня такое впечатление, что мы в Евросоюзе как жаба, которая сидит на дне колодца, и мы не видим, что находится наверху», – заявил премьер Словакии Роберт Фицо на переговорах с президентом России Владимиром Путиным. Это сравнение он нашел в неожиданном месте.

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

