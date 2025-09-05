Трамп пообещал обязательно созвониться с Путиным в ближайшем будущем

Трамп пообещал обязательно созвониться с Путиным

Tекст: Ирма Каплан

«Кем я стану? Ах, это, да, конечно, обязательно позвоню Путину! У нас очень хороший диалог. Вы же знаете, я уладил семь войн, а одна из них, как мне казалась, одна из легких. Вам знакомо это чувство, когда вы думаете, что-то одно уж точно будет легким. Но это оказалось немного сложнее, хотя я думал, что будет проще из-за моих отношений с президентом Путиным, с Украиной и всем остальным», – ответил Трамп на вопрос, намерен ли он в ближайшем будущем созвониться с российским лидером.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп снова заставил всех гадать о тайных смыслах своих действий, когда выложил в соцсети Truth Social два фото с саммита на Аляске без каких либо комментариев или смайлов.

В четверг Трамп провел телефонные переговоры по украинскому вопросу с «коалицией желающих», после чего немецкий таблоид Bild написал, что европейские лидеры не ожидают введения новых санкций против России со стороны США.