В двух районах Воронежской области в ночь на пятницу сбито около десяти БПЛА

Tекст: Ирма Каплан

«Дежурными силами ПВО на территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около десятка беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – сказано в посте.

Гусев уточнил, что угрозы непосредственной атаки, которая объявлялась ранее, уже нет, но в режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером в четверг Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации четырех беспилотников самолетного типа. Два из них были сбиты над акваторией Черного моря, еще по одному – над Белгородской и Ростовской областями.



