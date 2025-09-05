Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
В двух районах Воронежской области в ночь на пятницу сбито около десяти БПЛА
В Бутурлиновском и Россошанском районах Воронежской области в ночь на пятницу работали силы ПВО, сбито около десяти БПЛА, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО на территории двух районов области было обнаружено и уничтожено около десятка беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», – сказано в посте.
Гусев уточнил, что угрозы непосредственной атаки, которая объявлялась ранее, уже нет, но в режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером в четверг Минобороны сообщило в Telegram-канале о ликвидации четырех беспилотников самолетного типа. Два из них были сбиты над акваторией Черного моря, еще по одному – над Белгородской и Ростовской областями.