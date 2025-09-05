Президент Польши Кароль Навроцкий так увлёкся русофобской риторикой, что стал поучать Дональда Трампа. В результате Польши не оказалось на переговорах в Белом Доме.5 комментариев
Калужский аэропорт Грабцево временно ограничил полеты
Калужский аэропорт Грабцево временно ввел ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Аэропорт Калуга (Грабцево). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – сказано в посте.
