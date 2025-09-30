  • Новость часаОппозиционный блок «Победа» отказался признавать выборы в Молдавии
    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском
    Хегсет объявил о подготовке Пентагона к войне
    Общающемуся с духами Навроцкому Захарова пообещала «приход Сусанина»
    В Общественной палате предложили идею создания детских туалетов в общественных местах
    Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    Правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля
    Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов
    Визовые центры Чехии в России прекратили работу
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    25 комментариев
    30 сентября 2025, 20:07 • Новости дня

    Собянин раскрыл логику развития городов

    Собянин на заседании клуба «Валдай» раскрыл логику развития городов

    Tекст: Валерия Городецкая

    В рамках заседания международного клуба «Валдай» прошла закрытая сессия, посвященная вопросам урбанизации и роли городов, в которой участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.

    Председатель совета фонда «Валдай» Андрей Быстрицкий отметил, что детали встречи не разглашаются, однако основное внимание уделялось логике развития и существования городов в современном мире, передает ТАСС.

    По словам Быстрицкого, обсуждение вышло интенсивным, а участники рассматривали функции городов через призму политического анализа, их роль в глобальных процессах и специфику урбанистических образований. Мэр Москвы принял участие в обсуждении особенностей развития мегаполисов.

    Ранее эксперты клуба «Валдай» оценили глобальные изменения в мире.

    30 сентября 2025, 12:46 • Новости дня
    Google LLC отказался от требований к телеканалам «Спас» и Russia Today

    Tекст: Вера Басилая

    Окружной суд Северного округа Калифорнии утвердил соглашение об урегулировании спора между Google LLC и российскими телеканалами RT и «Спас»

    Google отказался от своих требований запретить российским СМИ взыскивать судебные неустойки с корпорации в иностранных судах. Это решение, по мнению представителя адвокатского бюро Art De Lex Артура Зурабяна, стало первой победой российских СМИ над Google в американской юрисдикции, пишут «Ведомости».

    В отношении «Спаса» соглашение вступает в силу сразу, а в отношении RT – после получения специальной лицензии OFAC из-за американских санкций против канала. Даже если лицензия не будет выдана, перспектив для Google добиться положительного исхода в суде уже не осталось, отметил юрист.

    Процедура лицензирования не мешает процессам, которые RT инициировал в зарубежных судах.

    Владельцы телеканалов считают это соглашение первым шагом к глобальному урегулированию спора с Google, включая возможную разблокировку каналов и выплату неустоек.

    Ранее российские СМИ уже добились признания и исполнения своих решений в судах ряда стран, таких как Турция, Испания, Венгрия, ЮАР и другие. Юристы связывают стратегию Google с нежеланием раскрывать судебные риски для активов Alphabet за рубежом.

    Напомним, российские СМИ, включая RT, «Царьград» и «Спас», подали апелляцию на решение Высокого суда Лондона, запрещающее добиваться исполнения решений российских судов против Google за рубежом.

    Сумма денежных требований российских телеканалов к Google уже превысила капитализацию материнской компании Alphabet.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 08:20 • Новости дня
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать российские замороженные активы для совместных проектов с США в секторе Газа.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать замороженные в Европе российские активы для совместных проектов с США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    В интервью «России-24» он отметил, что вернуть эти средства в ближайшее время маловероятно, поэтому можно было бы предложить Вашингтону рассмотреть вариант реализации крупных проектов, например, в секторе Газа.

    Он добавил, что Трамп может заинтересоваться такими инициативами, если, например, речь пойдет о строительстве роскошных отелей и пляжей, однако лучше было бы вкладываться в производственные проекты, которые могли бы стать вкладом России.

    Ранее Шохин высказывал мнение, что Россия могла бы рассматривать вариант использования замороженных средств как вклад в совместные проекты с США в третьих странах. По его словам, в этом случае американская сторона могла бы оказать влияние на европейские власти, чтобы ускорить процесс разблокировки российских активов.

    Cтраны Евросоюза обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера Германии о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в случае изъятия российских активов последуют жесткие ответные меры.

    Комментарии (65)
    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    Комментарии (2)
    30 сентября 2025, 16:36 • Новости дня
    Хегсет объявил о подготовке Пентагона к войне

    Глава Пентагона назвал подготовку к войне миссией из «любви к миру»

    Хегсет объявил о подготовке Пентагона к войне
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Американский министр заявил о подготовке военного министерства к войне, подчеркнув, что эта стратегия продиктована желанием сохранить мир.

    США готовятся к войне, однако это делается не из желания начать конфликт, а ради сохранения мира, заявил министр военного министерства страны Пит Хегсет, передает ТАСС. На встрече с генералами и адмиралами на базе морской пехоты в Куонтико Хегсет подчеркнул, что главная миссия ведомства теперь – ведение боев, подготовка к войне и победа.

    Министр заверил, что такой подход не продиктован стремлением к войне. «Никто здесь не хочет войны, это [объясняется] тем, что мы любим мир», – заявил Хегсет. Он также отметил, что президент Дональд Трамп ставит перед военными задачу «быть сильными, чтобы предотвратить войну», называя такую стратегию «мир через силу».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на встрече с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке допустил возможность снятия ограничений на применение американского дальнобойного оружия по территории России.

    Власти США обсуждают с крупнейшими оборонными компаниями ускорение производства 12 ключевых типов ракет на фоне подготовки к возможному конфликту с Китаем.

    Комментарии (18)
    30 сентября 2025, 14:53 • Новости дня
    Названа причина убийства сотрудницы банка в Москве

    Прокуратура: Замруководителя банка в Москве убил коллега из личной неприязни

    Tекст: Евгения Караваева

    В одном из банков на улице Автозаводской обнаружили тело женщины с ножевым ранением в шею, подозреваемый был задержан; в прокуратуре назвали вероятную причину убиства.

    Причиной убийства сотрудницы банка на юге Москвы стала личная неприязнь, сообщает прокуратура Москвы в Telegram.

    В ведомстве отметили, что телесные повреждения женщине были нанесены ножом одним из ее коллег в результате личного конфликта.

    Тело 39-летней замруководителя филиала банка было обнаружено с ножевым ранением в шею в помещении отделения на улице Автозаводской. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье об убийстве (ст. 105 УК РФ).

    Подозреваемый мужчина 1985 года рождения задержан. На месте происшествия работу следственных органов координирует заместитель Симоновского межрайонного прокурора Иван Сергеев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее бывшую кладовщицу хлебозавода в Краснодарском крае отправили под суд по делу об убийстве двух коллег и покушении на убийство директора.

    А в Петербурге мужчину поместили под стражу до конца сентября после нападения на двух женщин-охранниц на проходной завода с использованием лука и стрел.

    Комментарии (4)
    30 сентября 2025, 15:28 • Новости дня
    Умер актер Геннадий Нилов

    Актер Геннадий Нилов ушел из жизни на 89-м году

    Умер актер Геннадий Нилов
    @ РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Геннадий Нилов, известный по роли в комедии «Три плюс два», скончался накануне своего 89-летия, о чем сообщила телеведущая Ника Стрижак.

    О смерти Геннадия Нилова, звезды фильма «Три плюс два», сообщила телеведущая Ника Стрижак, передает ТАСС. Она отметила, что актеру завтра исполнилось бы 89 лет, и выразила соболезнования его сыну Алексею Нилову и всей семье.

    В Союзе кинематографистов России по Петербургу подтвердили, что артист ушел из жизни 29 сентября.

    Геннадий Нилов родился в 1936 году в городе Луга Ленинградской области. Дебютировал в кино в массовке «Подвиг разведчика», где главную роль исполнял его дядя Павел Кадочников.

    Выпускник Ленинградского института театра, музыки и кинематографии, Нилов снялся более чем в 60 фильмах. Широкую известность ему принесла роль Сундукова в комедии «Три плюс два». Более 30 лет он работал в штате киностудии «Ленфильм».

    Комментарии (4)
    30 сентября 2025, 00:10 • Новости дня
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин обратился к гражданам 30 сентября, в День воссоединения с Россией новых регионов Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

    «Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение – быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда», – сказал он.

    Путин отметил, что те, кто принял судьбоносное решение в 2022 году, теперь отстаивают со всеми гражданами страны коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру. И порой это очень непросто.

    «Знаю, как трудно сейчас жителям освобожденных городов и поселков. Много действительно острых, насущных проблем. <...> Поэтому развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути – возрождения наших исконных, исторических русских земель. В нее включилась вся страна, все регионы России», – напомнил президент.

    По словам Путина, предстоит большая работа, но все поставленные задачи будут решены. Будут обеспечены необходимые условия для раскрытия потенциала Донбасса и Новороссии, чтобы создавались новые семьи, люди растили и воспитывали детей и внуков, чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста.

    «В этот праздничный день, в Год защитника Отечества с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени: благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы», – сказал в завершение Путин, выразив уверенность в скором возвращении мира на героическую землю Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, разработка новых комплексных схем развития туризма для Донбасса и Новороссии создаст условия для значительного увеличения числа путешественников в регионе.

    Крупнейшие российские банки начали работу в Херсонской области, в их числе ПСБ, «Сбер» и ВТБ, которые уже обслуживают клиентов в регионе, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    Комментарии (20)
    30 сентября 2025, 12:00 • Новости дня
    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению

    СВР сообщила о планах Киева устроить провокацию с ракетным ударом по детям

    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Спецслужбы и военное командование киевского режима с подачи кураторов из США обсуждают план инсценировки ракетного удара по детскому учреждению с целью обвинить Россию и добиться снятия ограничений на западное вооружение, сообщила Служба внешней разведки России.

    По информации, предоставленной пресс-бюро Службы внешней разведки России, в украинских спецслужбах и военном руководстве обсуждается план инсценировки якобы российского ракетного удара по детскому учреждению на территории, подконтрольной Киеву, следует из сообщения на сайте СВР.

    Организаторы рассчитывают на большое количество жертв и масштабное освещение инцидента ведущими международными СМИ.

    План провокации, по данным СВР, разрабатывается при поддержке кураторов из США. Целью акции станет повышение боевого духа ВСУ, снятие западных ограничений на использование ракет для атак по территории России, а также привлечение поддержки стран Глобального Юга. В сообщении отмечается, что руководители Украины готовы пожертвовать жизнями детей ради этих целей.

    Американская сторона, по информации СВР, намерена использовать возможную провокацию для давления на Иран и КНДР, обвиняя их в поставках баллистических ракет Москве. Госсекретарь США Энтони Блинкен уже публично призвал Евросоюз ввести новые санкции против Тегерана и Пхеньяна за якобы передачу оружия России. Вашингтон, по мнению СВР, рассчитывает на максимально жесткую реакцию Европы в адрес России и ее партнеров.

    В заявлении СВР подчеркнули, что после инцидентов в Буче, Краматорске и на территории киевской больницы «Охматдет» доверие к подобным заявлениям со стороны Киева в мире заметно снизилось.

    «Жизнями украинских детей, поставленных таким образом под удар, клика Зеленского пренебрегает», – говорится в сообщении СВР.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров предупредил о серьезных последствиях провокаций Киева против России.

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский стремится спровоцировать появление военных НАТО на Украине для прямого участия в конфликте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова предупредила о риске начала третьей мировой войны в случае подтверждения сообщений о планах Киева провести операцию под ложным флагом в Румынии и Польше.

    Комментарии (8)
    30 сентября 2025, 05:17 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины
    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины
    @ Petty Officer 1st Class Jason Swink/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Ирма Каплан

    Вашингтон рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет «Томагавк» американского производства, подтвердили официальные лица 28 сентября, пишет автор портала Army Recognition военный аналитик Теоман С. Никанси, отмечая, что такое оружие усилит возможности Киева.

    Автор напоминает, что «Томагавк» – это дальнобойная дозвуковая крылатая ракета для атаки наземных целей, предназначенная для поражения стационарных и заранее запланированных целей с огибанием рельефа местности на малых высотах.

    «На фоне нынешнего арсенала Украины, «Томагавк» существенно расширит дальность и огневую мощь по сравнению с ATACMS и Storm Shadow/SCALP, которые обычно относятся к классу дальностью ~250–300 км. Однако на практике ключевым вопросом являются возможности их применения. Украине не хватает штатных морских пусковых установок для «Томагавка», а поступающие на вооружение корветы Ada/MiLGEM не оснащены ячейками вертикального пуска Mk-41 для «Томагавка», и модернизация будет технически сложной и политически деликатной», – объяснил Никанси в статье для Army Recognition.

    Запуск с кораблей или подводных лодок союзников НАТО теоретически возможен, продолжает он, но политически маловероятен, учитывая риски эскалации и правовые ограничения, предусмотренные в черноморском режиме в рамках Конвенции Монтре.

    Он даже допускает возможность запуска с наземных объектов, включая ракеты средней дальности Typhon/Mid-Range Capability армии США, которые адаптируют Tomahawk для наземного запуска, но и это пока еще новый потенциал США, разработанный для решения американских приоритетных задач в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить крылатые ракеты Tomahawk. Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    Комментарии (3)
    30 сентября 2025, 14:49 • Новости дня
    Нетрезвая дочь Цапка на Mercedes протаранила дом под Таганрогом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Автомобиль Mercedes под управлением нетрезвой 25-летней девушки протаранил жилой дом в селе Николаевка под Таганрогом, повредив стену здания, сообщили в Госавтоинспекции региона.

    Девушка, находясь в состоянии опьянения, врезалась на автомобиле Mercedes в стену частного дома в селе Николаевка Ростовской области, передает ТАСС.

    Инцидент произошел в районе дома 158А по улице Ленина. По данным ГАИ, водитель не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением и допустила наезд на домовладение.

    В результате ДТП никто не пострадал, однако автомобиль получил значительные механические повреждения. В отношении водителя составлен административный материал по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

    Ранее телеграм-канал «112» сообщил, что за рулем находилась дочь Сергея Цапка, осужденного и умершего в 2014 году лидера банды, действовавшей в станице Кущевской Краснодарского края.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывшего судью по делу Цапка осудили за фальсификацию доказательств. Бывшую судью по этому делу попросили привлечь за ложный донос.

    Член банды Цапков дал показания на своих соучастников.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2025, 22:07 • Новости дня
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Более 18,7 трлн рублей планируется выделить через Социальный фонд на пенсии, пособия и поддержку семей с учетом досрочной индексации выплат, причем индексация в 2026 году будет досрочном, сообщили в пресс-службы Министерства труда.

    Проект бюджета Социального фонда России на 2026 год предусматривает направление свыше 18,7 трлн рублей на пенсии, страховые пособия и социальную поддержку. Почти 13 трлн рублей выделят на пенсионные выплаты, при этом индексация пенсий будет в 2026 году досрочной, сообщили в Минтруде.

    В ведомстве отметили, что индексация страховых пенсий пройдет с первого января, а не с февраля или апреля, как это было раньше.

    Размер индексации составит 7,6%, что увеличит среднюю страховую пенсию по старости почти на две тысячи рублей – до 27,1 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8% по уровню инфляции. В Минтруде уточнили, что повышение социальных выплат также коснется миллионов пенсионеров по всей стране.

    В 2026 году максимальные страховые выплаты для семей с детьми будут увеличены, а материнский капитал проиндексируют на 6,8% в соответствии с инфляцией.

    Комментарии (5)
    29 сентября 2025, 20:47 • Новости дня
    Журова предложила скорректировать название праздника День защитника Отечества
    Журова предложила скорректировать название праздника День защитника Отечества
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Поскольку 23 февраля считается мужским праздником, стоит выделить для женщин-военнослужащих отдельный день, либо переименовать уже существующий в «День защитников Отечества», сказала газете ВЗГЛЯД первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова, комментируя идею учредить в России День защитницы Отечества.

    Руководитель движения «Здоровый выбор» Александр Корсунов выступил с инициативой сделать 29 сентября в России сделать Днем защитницы отечества, посвященный женщинам-военнослужащим. Данная дата предложена исходя из того, что 219 лет назад именно в этот день к казачьему полку присоединилась Надежда Дурова, став первой женщиной-офицером Российской имперской армии.

    «Вообще всегда считалось, что 23 февраля – это праздник всех военнослужащих вне зависимости от пола. Я и сама ежегодно поздравляю в этот день женщин, которые причастны к защите Родины. Другой вопрос, что в День защитника Отечества также принято поздравлять абсолютно всех мужчин, наравне с 8 марта, когда поздравляют всех женщин», – говорит Журова.

    Она подчеркивает, что изначально женщин-военнослужащих было не так много, поэтому выделять какой-то отдельный праздник не нужно было. Однако сейчас дамы в армии и других силовых структурах – не редкость. Сюда, по мнению Журовой, смело можно причислить военных женщин-медиков и волонтеров, которые проделывают огромную работу.

    «Возможно, стоит действительно выделить для женщин в погонах отдельный праздник, ведь если вдуматься, то слово «защитник» определенно мужского рода, поэтому и поздравлять женщин в этот день не приходит сразу на ум. Или же стоит переименовать февральский праздник в «День защитников Отечества». Тогда никаких вопросов, касательно пола, возникать не будет, имеются в виду все защитники нашей Родины», – считает депутат.

    Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил учредить в России новый памятный день – День российской государственности. По его словам, основатель партии Владимир Жириновский при жизни называл таким днем 21 сентября, поскольку эта дата связана сразу с рядом ключевых событий для России.

    Комментарии (22)
    30 сентября 2025, 15:42 • Новости дня
    Пытавшийся отравить летчиков в Армавире получил пожизненный срок

    Tекст: Валерия Городецкая

    Апелляционный военный суд удовлетворил представление прокуратуры Краснодарского края по делу уроженца Мелитополя Егора Семенова, готовившего теракт против выпускников авиационного училища в Армавире.

    Суд апелляционной инстанции изменил ранее вынесенный приговор и назначил Семенову наказание в виде пожизненного лишения свободы, передает ТАСС.

    Напомним, в 2023 году выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом.

    В прокуратуре Краснодарского края сообщали, что выпускников военного авиационного училища в Армавире пыталась отравить организованная группа, в которую входили сотрудники государственных органов Украины.

    Комментарии (7)
    29 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Обнародован план США по будущему Газы

    США предложили временное международное управление сектором Газа

    Обнародован план США по будущему Газы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон представил план по урегулированию в секторе Газа, в котором предусмотрено временное международное управление без насильственного переселения местных жителей.

    Документ, детали которого раскрывает Белый дом, содержит двадцать пунктов и ориентирован на создание временного внешнего управления сектором Газа с привлечением международных участников. В тексте особо подчеркивается, что план не предусматривает насильственного переселения жителей анклава.

    Также подчеркивается, что предложения США исключают возможность оккупации или аннексии сектора Газа Израилем. В качестве одного из ключевых пунктов Вашингтон предлагает создание международных сил для стабилизации ситуации в анклаве и их немедленное развертывание на территории сектора.

    В администрации отмечают, что предложенные меры призваны обеспечить безопасность и создание условий для восстановления гражданской жизни в Газе. Вопрос о дальнейшей судьбе анклава, по словам источников, будет решаться с участием международного сообщества.

    Комментарии (5)
    30 сентября 2025, 05:30 • Новости дня
    Швеция ответила на ожидание украинского генерала истребителей Gripen

    Швеция ответила на ожидание украинского генерала Гаврилюка истребителей Gripen

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинский генерал и заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что Украина ждет от Швеции обещанные истребители Gripen в ближайшем будущем, но в Стокгольме нечего ответить Киеву на это.

    «Вопрос об отправке истребителей Gripen на Украину не решался более года. Украинский генерал Иван Гаврилюк заявил, что «ожидает поставки в ближайшем будущем» <...> В то же время Министерство обороны Швеции заявляет, что «новых данных по этому вопросу нет», – пишет газета Express со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны страны Йохана Йельмстранда.

    Как пишет издание, в конце мая 2024 года обсуждение отправки шведских истребителей на Украину было приостановлено, союзники по НАТО попросили Швецию подождать. Другие страны, которые возглавляют коалицию, призвали нас подождать. Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16, заявил тогда министр обороны Пол Йонсон.

    «Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу. У нас хороший и углубленный диалог с Украиной», – заявил при этом  Йельмстранд.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen.


    Комментарии (0)
    29 сентября 2025, 21:56 • Новости дня
    Грузинские радикалы призвали отказаться от секса во имя революции
    Грузинские радикалы призвали отказаться от секса во имя революции
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Радикальная грузинская активистка Нана Сандери призвала сторонников оппозиции отказаться от секса до дня проведения местных выборов 4 октября, чтобы «сохранить энергию на революцию», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По ее словам, перед крупными соревнованиями спортсмены не занимаются сексом, чтобы не тратить энергию.

    Активистка назвала себя и сторонников «солдатами революции», которые также должны быть в полной готовности к назначенному дню.

    Часть грузинской оппозиции отказалась участвовать в выборах 4 октября и анонсировала «свержение власти революционным путем», власти обещают не допустить дестабилизации.

    В комментариях к этому сообщению пользователи социальных сетей пишут, что «лучше бы от секса в свое время отказались твои родители и родители твоих сторонников», а также отмечают, что радикалы «неизлечимы» и иронизируют на счет того, что «оппозиция приносит для достижения своих целей большие жертвы».

    Ранее согласно данным опроса компании GORBI по заказу телекомпании «Имеди», правящая «Грузинская мечта» получит на местных выборах 4 октября 66,4 процента голосов.

    Комментарии (14)
    Додик объявил о планах встретиться с Путиным в Сочи на форуме «Валдай»
    Захарова назвала «биполяркой» слова украинского омбудсмена о русскоязычных на Украине
    Трамп заявил о рекордном увеличении военного бюджета США в 2026 году
    Пытавшийся отравить летчиков в Армавире получил пожизненный срок
    Дробницкий объяснил участие Тони Блэра в «Совете мира» по контролю Газы
    Собянин раскрыл логику развития городов
    Умер актер Геннадий Нилов

    Мир переживает лучший для золота год за полвека

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Почему русский язык снова становится популярным на Украине

    На Украине внезапно признали провал политики тотальной украинизации: заявляется, что есть «определенный откат» с точки зрения использования украинского языка. Жители страны, и особенно молодежь, все чаще стали использовать русский – по крайней мере там, где за это еще не наказывают. А на это имеется как минимум три причины. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Заявляя о желании мира на Украине, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации