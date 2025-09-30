Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Собянин раскрыл логику развития городов
Собянин на заседании клуба «Валдай» раскрыл логику развития городов
В рамках заседания международного клуба «Валдай» прошла закрытая сессия, посвященная вопросам урбанизации и роли городов, в которой участвовал мэр Москвы Сергей Собянин.
Председатель совета фонда «Валдай» Андрей Быстрицкий отметил, что детали встречи не разглашаются, однако основное внимание уделялось логике развития и существования городов в современном мире, передает ТАСС.
По словам Быстрицкого, обсуждение вышло интенсивным, а участники рассматривали функции городов через призму политического анализа, их роль в глобальных процессах и специфику урбанистических образований. Мэр Москвы принял участие в обсуждении особенностей развития мегаполисов.
Ранее эксперты клуба «Валдай» оценили глобальные изменения в мире.