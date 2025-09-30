  • Новость часаОппозиционный блок «Победа» отказался признавать выборы в Молдавии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия начинает окружение последней точки обороны ВСУ перед Славянском
    Хегсет объявил о подготовке Пентагона к войне
    Общающемуся с духами Навроцкому Захарова пообещала «приход Сусанина»
    В Общественной палате предложили идею создания детских туалетов в общественных местах
    Трамп объяснил переброску подлодок к берегам России
    МИД сообщил о скорой высылке дипломата Австрии из России
    Правительство продлило запрет на экспорт бензина и дизеля
    Цена нефти Brent опустилась ниже 66 долларов
    Визовые центры Чехии в России прекратили работу
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    0 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    2 комментария
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    25 комментариев
    30 сентября 2025, 19:59 • Новости дня

    Оппозиционный блок «Победа» отказался признавать выборы в Молдавии

    Оппозиционный блок «Победа» отказался признавать выборы в Молдавии
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Оппозиционный блок «Победа» заявил о непризнании итогов прошедших 28 сентября парламентских выборов в Молдавии, назвав их нелегитимными.

    Оппозиционный блок «Победа» не признал результаты парламентских выборов, которые прошли в Молдавии 28 сентября, передает ТАСС. Руководство блока выступило с заявлением в своем Telegram-канале, где объявило: «Блок «Победа» не признает итоги парламентских выборов. Эти «выборы» нелегитимны. Блок «Победа» будет бороться за восстановление реальной воли граждан».

    Оппозиция считает, что итоги голосования не отражают волю избирателей. Блок пообещал продолжить борьбу за пересмотр результатов и проведение честных выборов*, отметив серьезные разногласия с нынешними властями страны.

    Напомним, 28 сентября в Молдавии состоялись парламентские выборы, в которых приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перед выборами перешла к тактике преследования своих политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать.

    Экс-президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон назвал причину провала президента страны Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах, пообещав тщательно следить за данными о результатах выборов.


    * СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента

    28 сентября 2025, 16:18 • Новости дня
    Президент Молдавии заявила о фальсификациях на выборах при помощи каруселей

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава Молдавии Майя Санду заявила о применении схемы «карусели» на парламентских выборах, когда избиратели выносили чистые бюллетени для последующего вброса уже заполненных.

    Президент Молдавии Майя Санду заявила о случаях фальсификаций на парламентских выборах, которые были организованы с помощью так называемых каруселей, передает ТАСС. В специальном обращении к гражданам, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит Meta, признана экстремистской в РФ), Санду рассказала о выявленных нарушениях.

    «Зарегистрированы случаи так называемой карусели, когда пытаются вынести чистый бюллетень с избирательного участка, чтобы потом вбросить туда уже заполненный и со штампом», – заявила президент. По ее словам, власти принимают меры для предотвращения подобных нарушений и призывают граждан проявлять бдительность.

    Санду подчеркнула, что обеспечение прозрачности и честности выборов является приоритетом для ее администрации. Она также сообщила, что все факты нарушений будут тщательно расследованы компетентными органами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Молдавии начали голосовать на парламентских выборах в Москве. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам, обвинив участников выборов в коррупции и пообещав раскрыть доказательства нарушений.

    Комментарии (5)
    28 сентября 2025, 23:30 • Новости дня
    Оппозиционные Санду силы набрали более 51% голосов после подсчета 50% протоколов

    Оппозиционеры в Молдавии набрали более 51% после подсчета 50% протоколов

    Tекст: Ирма Каплан

    Оппозиционные партии Молдавии после подсчета 50% протоколов набрали 51,02%, что позволяет им опередить правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС), у которой 42,40%, следует из данных ЦИК.

    Данные Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Молдавии свидетельствуют о том, что оппозиционные партии в совокупности набрали 51,02% голосов, приводит РИА «Новости» данные ЦИК республики.

    Партия президента Майи Санду «Действие и солидарность» получила 42,40% голосов. Патриотический блок оппозиции лидирует среди несистемных сил с 29,85%.

    По информации комиссии, блок «Альтернатива» набрал 7,92%, партия «Демократия дома» – 6,86%, партия «Наша партия» – 6,39%.

    Напомним, для прохождения в парламент партиям требовалось набрать не менее 5%, блокам – 7%, независимым кандидатам – 2%. В выборах участвовали 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Явка на выборах составила более 33,3%, что позволяет признать выборы состоявшимися.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Молдавии на парламентских выборах приняли участие более половины зарегистрированных избирателей. В 21 час голосование на выборах в парламент Молдавии завершилось, о чем сообщили в ЦИК страны.

    Комментарии (0)
    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2025, 00:01 • Новости дня
    Патриотический блок заявил о победе оппозиции на выборах в парламент Молдавии

    Tекст: Ирма Каплан

    Лидеры патриотического блока, среди которых экс-президент Игорь Додон и экс-премьер Василий Тарлев, а также сторонники оппозиции после окончания парламентских выборов вышли к зданию ЦИК в Кишиневе с требованиями честного подсчета голосов.

    Как заявил руководитель Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент Игорь Додон, оппозиция выиграла выборы.

    «Партия действия и солидарности (ПДС) проиграла эти выборы и на сегодняшний день не имеет парламентского большинства, а оппозиция выиграла. Это означает, что оппозиция может объединить все усилия и сформировать парламентское большинство», – приводит ТАСС слова Додона.

    Он добавил, что выступления сторонников перед ЦИК – это способ дать понять, что «махинаций с голосами» допущено не будет. По его словам, сторонники и представители блока выступят еще и в понедельник в полдень на массовой акции перед ЦИК.

    Додон уточнил, что свои голоса оппозиционный блок будет защищать. Он добавил, что, по состоянию на 23.00, «партия власти уступила оппозиции», отмечает РИА «Новости».

    Согласно счетчику на сайте ЦИК Молдавии, после подсчетов 80% протоколов, оппозиционные партии Молдавии, включая Патриотический блок, набрали 49,05%, опередив правящую партию «Действие и солидарность» (ПДС) с 44,55% голосов.

    Напомним, 28 сентября в Молдавии состоялись выборы в парламент страны. Для прохождения партиям требовалось набрать не менее 5%, блокам – 7%, независимым кандидатам – 2%. В выборах участвовали 14 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Явка на выборах составила более 33,3%, что позволяет признать выборы состоявшимися.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Молдавии на парламентских выборах приняли участие более половины зарегистрированных избирателей. В 21 час голосование на выборах в парламент Молдавии завершилось, о чем сообщили в ЦИК страны.

    Оппозиционные Санду силы после обработки 50% протоколов набрали более 51% голосов.

    Комментарии (12)
    29 сентября 2025, 10:07 • Новости дня
    Правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте
    Правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Партия «Действие и солидарность» потеряла десять мандатов, однако сохранила большинство в парламенте Молдавии, получив 53 места из 101 после выборов.

    Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (ПДС) потеряла десять мест в парламенте по итогам прошедших выборов, передает РИА «Новости».

    После обработки 99,03% бюллетеней Центральная избирательная комиссия сообщила, что партия набрала 49,85% голосов, что позволяет получить 53 депутатских мандата вместо прежних 63.

    На втором месте оказался «Патриотический блок», который получил поддержку 24,36% избирателей и 27 мест в парламенте. Избирательный блок «Альтернатива» набрал 8,02% голосов, что соответствует девяти мандатам, а «Наша партия» и партия «Демократия дома» с примерно равной поддержкой – 6,24% и 5,65% соответственно – получают по шесть мест каждая.

    Таким образом, оппозиция получает 48 мест в парламенте. Срок полномочий депутатов составляет четыре года.

    Отметим, что на избирательных участках внутри Молдавии оппозиция в сумме набрала 49,54% голосов, а партия власти только 44,13%. Оппозиционный «Патриотический блок» в Приднестровье получил 51,02% голосов на выборах в парламент после подсчета 100% протоколов. У правящей партии «Действие и солидарность» – 29,89%. В Гагаузии оппозиционный «Патриотический блок» набрал более 82% голосов.

    Центризбирком отметил, что явка превысила необходимый порог, голосование признано состоявшимся.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перед выборами перешла к тактике преследования своих политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать.

    Комментарии (13)
    28 сентября 2025, 12:11 • Новости дня
    Санду допустила отмену результатов выборов в Молдавии

    Санду под надуманным предлогом допустила отмену результатов выборов в Молдавии

    Санду допустила отмену результатов выборов в Молдавии
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент Молдавии Майя Санду выступила с обращением, где обвинила участников выборов в коррупции и пообещала раскрыть доказательства нарушений.

    В Молдавии уже начинают обсуждать возможную отмену итогов парламентских выборов, сообщает «Комсомольская правда».

    Президент страны Майя Санду выступила с обращением к гражданам, в котором заявила о предполагаемых фактах коррупции на выборах и попытках дестабилизации.

    «Мы знаем, что вмешательства было много, но решения о санкциях принимают компетентные органы. Мы видели определенные шаги, предпринятые Центральной избирательной комиссией даже на этой неделе», — заявила Санду.

    Президент также отметила готовность обнародовать доказательства, подтверждающие коррупционные схемы, связанные с избирательным процессом. По словам Санду, расследования по этим фактам уже ведутся, и власти намерены действовать строго в рамках закона.

    Скандальная атмосфера вокруг выборов подогревается сообщениями о проведении обысков в домах депутатов, которые, по мнению политиков, неугодны нынешней власти. Некоторые из них даже подверглись попыткам ареста. Российских наблюдателей на участки в Молдавии не пустили, что также стало предметом критики со стороны оппозиции.

    Утром в воскресенье в Москве открылись два избирательных участка, где проживающие в России граждане Молдавии с утра голосуют за 101 депутата нового парламента.

    Накануне выборов Молдавия отказала десяткам иностранцев во въезде.

    По мнению экспертов, прозападная и пропрезидентская партия «Действие и солидарность» попытается сохранить большинство за счет грубых фальсификаций.

    Комментарии (19)
    29 сентября 2025, 04:10 • Новости дня
    На выборах в Молдавии обработали 100% протоколов

    ЦИК Молдавии сообщил о победе оппозиционных партий на выборах внутри страны

    На выборах в Молдавии обработали 100% протоколов
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    После обработки 100% протоколов внутри страны оппозиционные партии Молдавии одерживают победу с 49,54% голосов, у правящей партии президента страны Майи Санду – 44,13%, следует из данных ЦИК.

    «Правящая партия получила 44,13% голосов, Патриотический блок – 28,25%, блок проевропейских партий «Альтернатива» — 9,22%, «Наша партия» – 6,35%, партия «Демократия дома» – 5,72%. В общей сложности партии оппозиции набрали 49,54%», – приводит данные ЦИК Молдавии ТАСС после подсчета голосов внутри страны.

    С учетом зарубежных участков, где обработано 99,03% протоколов, у правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) 49,85%. У Патриотического блока – 24,36%, у «Альтернативы» – 8,02%, у «Нашей партии» – 6,24%, у «Демократии дома» – 5,65%. Всего оппозиция набрала 44,27%.

    В Патриотический блок Молдавии входят Партия социалистов Республики Молдова с экс-президентом Игорем Додоном во главе, Партия коммунистов Республики Молдова с бывшим лидером Владимиром Ворониным во главе и партия «Будущее Молдовы» во главе с экс-премьером страны Василием Тарлевым.

     Оппозиционный Патриотический блок в Приднестровье получил 51,02% голосов на выборах в парламент после подсчета 100% протоколов. У правящей партии «Действие и солидарность» – 29,89%. В Гагаузии оппозиционный Патриотический блок набрал более 82% голосов.

    Экс-президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон назвал причину провала президента страны Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах, пообещав тщательно следить за данными о результатах выборов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, опасаясь потерять парламентское большинство, президент Майя Санду перед выборами перешла к тактике преследования своих политических оппонентов, запугиванию молдаван и лишению значительной части граждан возможности проголосовать. 

    Комментарии (9)
    29 сентября 2025, 02:55 • Новости дня
    Додон назвал причину провала партии Санду на выборах в Молдавии

    Додон: Партия Санду утратила прежние позиции среди диаспоры

    Додон назвал причину провала партии Санду на выборах в Молдавии
    @ Vadim Ghirda/AP/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-президент Молдавии и глава Партии социалистов Игорь Додон назвал причину провала президента страны Майи Санду и ее партии «Действие и солидарность» (PAS) на парламентских выборах, пообещав тщательно следить за данными о результатах выборов.

    «PAS делала ставку на поддержку диаспоры, однако даже там утратила прежнее доверие», – заявил Додон в Telegram-канале.

    Он пообещал в течение ночи и понедельника внимательно проанализировать  данные из диаспоры.

    «Имеются обоснованные подозрения и сигналы о возможном политическом вмешательстве властей в процесс голосования и подсчета голосов. Нарушения уже зафиксированы. Также нам известно о злоупотреблениях в отношении избирателей, неудобных для власти. Все факты будут систематизированы, и завтра будет принято решение по поводу дальнейших действий», – добавил Додон.

    Он уточнил, что в полдень перед зданием парламента состоится мирная акция протеста в защиту народного выбора.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оппозиционный Патриотический блок в Приднестровье получил 51,02% голосов на выборах в парламент после подсчета 100% протоколов. У правящей партии «Действие и солидарность» – 29,89%. В Гагаузии оппозиционный Патриотический блок набрал более 82% голосов.

    Оппозиционные силы после обработки 80% протоколов объявили о своей победе и собрались у здания ЦИК страны, чтобы пресечь возможные махинации с подсчетом голосов. После подсчета 99,85% протоколов оппозиция в Молдавии набрала 49,52% голосов.

    Комментарии (6)
    29 сентября 2025, 19:10 • Новости дня
    Матвиенко: Санду потеряла легитимность среди молдаван

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду, с трудом обеспечив своей партии 50% голосов на выборах, окончательно потеряла легитимность в глазах народа.

    В своем Telegram-канале Матвиенко выразила мнение, что результат, при котором партия Санду получила 50%, был достигнут «на штыках» «неприкрытой брюссельской евротирании», и это «клеймо окончательной нелегитимности» для президента.

    Матвиенко считает, что каждый день пребывания Санду у власти будет приближать Молдавию к потере суверенитета. Она назвала выборы «наглой, грязной имитацией» и подчеркнула, что после этого избиратели и «работодатели» Санду находятся «исключительно в Брюсселе».

    Председатель Совфеда отметила, что народ Молдавии, который не допустили к голосованию и который видел «весь предвыборный позор», не признает этот результат. Она добавила, что теперь «реальной нелегитимностью» Санду будут обеспокоены даже ее формальные сторонники.

    Ранее юрист Илья Ремесло заявил газете ВЗГЛЯД, что в Молдавии прошли экстремально грязные выборы.

    Сообщалось, что правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте.

    Наблюдатели в Молдавии представили протоколы с тотальным проигрышем партии Санду.

    Комментарии (8)
    28 сентября 2025, 18:10 • Новости дня
    Эксперты оценили вероятность «румынского сценария» на выборах в Молдавии

    Политологи: Власти Молдавии готовы аннулировать итоги выборов в Молдавии

    Эксперты оценили вероятность «румынского сценария» на выборах в Молдавии
    @ Родион Прока/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Администрация Майи Санду сделала все возможное для потенциального аннулирования итогов парламентских выборов в Молдавии. Правительство искусственно занижает число голосующих, а также активно продвигает тему «российского вмешательства» в электоральный процесс, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Олег Крохин и Павел Данилин. Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила отмену результатов выборов.

    «Вероятность «румынского сценария» на парламентских выборах в Молдавии, то есть аннулирования результатов под предлогом «внешнего вмешательства» – крайне велика. Администрация Майи Санду искусственно ограничивает количество голосующих. Перекрыты несколько логистических коридоров, связывающих Молдавию и Приднестровье. Соответственно, часть граждан просто не может добраться до избирательных участков», – считает политолог Павел Данилин.

    «Кроме того, в Россию, где проживает около 300 тыс. молдаван, было отправлено лишь десять тысяч бюллетеней. Для сравнения: в Европу, при том же количестве выходцев из этой республики, поступило 400 тыс. бланков для голосования. Санду демонстрирует поразительное пренебрежение по отношению к собственным же гражданам», – продолжает эксперт.

    «В то же время европейцы призывали Павла Дурова ограничить публикации, содержащие якобы «пророссийскую пропаганду». Молдаванам пытаются навязать позицию действующей администрации как единственно верную. Все остальные точки зрения заранее заклеймены. Параллельно с этим людей запугивают: мол, если они сделают «неправильный» выбор, тогда государство погрузится в пучину конфликтов», – отмечает он.

    «Тем не менее все эти трюки не способствуют росту популярности партии Санду. В настоящий момент ее поддерживают лишь 30% населения республики. Таким образом, если власти пойдут на откровенную фальсификацию выборов, то в стране наверняка начнутся протесты», – полагает Данилин.

    С возможностью реализации «румынского сценария согласен и политолог Олег Крохин. «Напомню, что Бухарест в 2024 году через конституционный суд отменил итоги первого тура голосования за президента, где лидировал правый кандидат Кэлин Джорджеску, обвинив Россию в «дезинформации» через TikTok и Telegram», – сказал он.

    «Президент Молдавии Майя Санду аналогично допускает аннулирование итогов парламентских выборов. Конечное решение будет за судом, который, впрочем, также подконтролен ее партии «Действие и справедливость» (ПАС). Стоит отметить, что ни один социологический опрос не дает ей большинства, и заявления главы государства о готовности к коалиции с проевропейскими силами подтверждают ее неверие в победу», – отмечает он.

    «Параллели с Румынией очевидны: в обоих случаях власть использует обвинения в «иностранном вмешательстве» для оправдания манипуляций. При этом в Молдавии ПАС способна оказать давление на суд, чтобы аннулировать неприятные результаты», – добавляет эксперт.

    «Особенно показательна цензура в Telegram: год назад французы просили Павла Дурова заблокировать консервативные каналы в Румынии перед выборами, а сейчас он раскрыл аналогичный запрос по Молдавии. Это прямое свидетельство грубого вмешательства Евросоюза в дела республики», – уточняет собеседник.

    Эксперт также отмечает, что в течение дня выборов Санду по меньшей мере три раза заявляла об обнаружении фальсификаций. «Настолько частые обращения говорят о готовности Кишинева аннулировать итоги выборов. Однако подобный шаг может спровоцировать протесты и усилить пророссийские настроения», – добавляет он.

    «Это также свидетельствует об огромном расколе между Санду и гражданами Молдавии. Ее действия и риторика показывают нежелание отдавать власть, даже если результаты выборов отразят волю большинства, что грозит еще большим кризисом доверия и дестабилизацией», – заключил Крохин.

    Ранее президент Молдавии Майя Санду допустила отмену итогов парламентских выборов. По ее словам, в ходе голосования были обнаружены признаки вмешательства, а также попытки дестабилизации внутриполитической обстановки. Она также заявила о готовности обнародовать соответствующие доказательства.

    Санду добавила, что расследование по некоторым фактам коррупции в рамках организации выборов уже начато. При этом власти страны намерены действовать «строго в рамках закона». Об опасности аннулирования итогов голосования предупреждает и экс-президент Молдавии Игорь Додон. На этом фоне он призвал граждан собраться на акцию протеста у здания парламента.

    Он также обвинил власти в систематическом использовании давления на оппозицию, включая угрозы, шантаж, обыски и аресты оппозиционных активистов. Кроме того, Додон напомнил об исключении партии «Сердце Молдовы» из выборов накануне голосования.

    Между тем владелец мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что год назад во время пребывания в Париже к нему через посредников обратились представители французских спецслужб с просьбой помочь молдавским властям заблокировать определенные группы перед выборами президента в Молдавии.

    «В обмен на это сотрудничество французская разведка пообещала «сказать обо мне хорошие вещи» судье, выдавшему ордер на мой арест в августе прошлого года», – сообщил Дуров. «Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», – прокомментировала слова предпринимателя официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Комментарии (7)
    29 сентября 2025, 00:40 • Новости дня
    В Приднестровье оппозиционный Патриотический блок получил 51,02% голосов
    В Приднестровье оппозиционный Патриотический блок получил 51,02% голосов
    @ Скриншот с сайта ЦИК Молдавии

    Tекст: Ирма Каплан

    Оппозиционный Патриотический блок в Приднестровье получил 51,02% голосов на выборах в парламент Молдавии после подсчета 100% протоколов. У правящей партии «Действие и солидарность» – 29,89%, следует из диаграммы ЦИК.

    Оппозиционный действующей власти Патриотический блок набрали 51,02% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщил ЦИК Молдавии. У правящей партии «Действие и солидарность», контролировавшей в прошлом парламенте большинство мест, – 29,89% голосов.

    В Молдавии на парламентских выборах приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Приднестровья заявило, что Кишинев предприняли ряд мер, осложнивших участие приднестровцев в выборах. В частности было ограничено движение по мостам через Днестр, по которым жители Приднестровья добирались до избирательных участков. Число самих участков также было сокращено в несколько раз.

    Оппозиционные Санду силы после обработки 80% протоколов объявили о своей победе и собрались у здания ЦИК страны, чтобы пресечь возможные махинации с подсчетом голосов.

    Комментарии (9)
    29 сентября 2025, 11:50 • Новости дня
    Эксперт: В Молдавии прошли экстремально грязные выборы

    Эксперт Ремесло: В Молдавии прошли экстремально грязные выборы

    Эксперт: В Молдавии прошли экстремально грязные выборы
    @ MOLDPRES/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Данные экзитполов и множество опубликованных бюллетеней говорят о том, что партия PAS президента Молдавии Майи Санду проиграла выборы, но ЦИК «нарисовал» правящей партии более 50% голосов, заявил газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло.

    Парламентские выборы в Молдавии прошли с многочисленными нарушениями, сообщил юрист Илья Ремесло.

    По его словам, несмотря на проигрыш партии PAS по экзитполам, Центризбирком официально присудил ей более 50% голосов. Ремесло отметил, что лидер партии Майя Санду изначально не была уверена в готовности ЦИК изменить результаты, а позже согласилась с итогами после «перерисовки» голосов.

    «Если вычесть из результатов голосование западной диаспоры, то даже по данным ЦИК выборы были бы и вовсе проиграны, без них Санду набрала 44% голосов», – написал Ремесло в Telegram-канале .

    Он обратил внимание на то, что не были опубликованы детальные бюллетени по каждому участку, что противоречит европейским стандартам прозрачности голосования и мешает объективной проверке итогов.

    Ремесло также указал, что власти искусственно создавали препятствия для голосования: были перекрыты мосты Рыбница – Резина и Каменка – Сенатовка под видом ремонта, ограничен доступ жителей Приднестровья к участкам, а число избирательных участков для граждан в России сократили до двух при более чем 250 тыс. потенциальных избирателей.

    Кроме того он заявил, что на оппозицию оказывалось давление – МВД провело около 580 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции. Из 33 партий к выборам допустили лишь 25, а после регистрации ЦИК снял партии «Великая Молдова» и «Сердце Молдовы» под предлогом «незаконного финансирования».

    «Молдавия скатывается в диктатуру незаконно захвативших власть евроглобалистов. К чему они могут привести страну, видно на печальном примере Украины. Молдавия явно рискует повторить ее путь...» – считает Ремесло.

    Ранее партия «Действие и солидарность» потеряла десять мандатов, но сохранила большинство в парламенте, получив 53 места из 101 после выборов.

    Наблюдатели в Молдавии представили протоколы с тотальным проигрышем партии Санду.

    Мост между Резиной в Молдавии и Рыбницей в Приднестровье был внезапно открыт только за 30 минут до окончания голосования. Массовые технические сбои парализовали регистрацию избирателей на участках Гагаузии.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как прозападная и пропрезидентская партия в Молдавии «Действие и солидарность» попытается сохранить большинство за счет грубых фальсификаций.

    Комментарии (10)
    28 сентября 2025, 21:12 • Новости дня
    Мост между Молдавией и Приднестровьем открыли за полчаса до конца голосования

    Tекст: Ольга Иванова

    Мост между Резиной в Молдавии и Рыбницей в Приднестровье был внезапно открыт лишь за 30 минут до окончания голосования.

    Мост между Резиной и Рыбницей вновь открылся всего за полчаса до закрытия избирательных участков, сообщает Gagauzinfo.MD.

    По данным портала, на протяжении всего дня жители Приднестровья с молдавским гражданством не могли попасть на избирательные участки, так как дорога оставалась перекрытой полицией. Правоохранители объясняли это необходимостью «обеспечить безопасность» гражданам, при этом на мостах отсутствовали рабочие и не проводились видимые ремонтные работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Приднестровья заявило, что Кишинев ведет целенаправленную политику по ограничению участия приднестровцев в выборах. Ведомство также сообщило, что молдавские власти препятствуют свободному пересечению границы жителями региона. Министерство обратило внимание на то, что подобные действия создают дополнительные трудности для приднестровцев.

    Комментарии (3)
    29 сентября 2025, 01:45 • Новости дня
    Оппозиция в Молдавии набрала 49,52% голосов после обработки 99,85% протоколов

    Tекст: Ирма Каплан

    Оппозиция в Молдавии обогнала пропрезидентскую партию власти более чем на 5%, следует из данных ЦИК страны после обработки 99,85% протоколов с избирательных участков внутри страны на выборах в молдавский парламент.

    Оппозиционные силы Молдавии вместе с Патриотическим блоком набрали 49,52% внутри страны, опередив партию Майи Санду «Действие и солидарность» с 44,15% после обработки 99,85% протоколов.

    В Патриотический блок Молдавии входят Партия социалистов Республики Молдова с экс-президентом Игорем Додоном во главе, Партия коммунистов Республики Молдова с бывшим лидером Владимиром Ворониным во главе и партия «Будущее Молдовы» во главе с экс-премьером страны Василием Тарлевым.

    В Молдавии на парламентских выборах приняли участие более половины зарегистрированных избирателей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, оппозиционный Патриотический блок в Приднестровье получил 51,02% голосов на выборах в парламент после подсчета 100% протоколов. У правящей партии «Действие и солидарность» – 29,89%. В Гагаузии оппозиционный Патриотический блок набрал более 82% голосов.

    Оппозиционные силы уже после обработки 80% протоколов объявили о своей победе и собрались у здания ЦИК страны, чтобы пресечь возможные махинации с подсчетом голосов.

    Комментарии (2)
    29 сентября 2025, 12:12 • Новости дня
    Рар объяснил активность спецслужб Франции на выборах в Молдавии

    Политолог Рар: Французские спецслужбы готовят Молдавию к расширению НАТО

    Рар объяснил активность спецслужб Франции на выборах в Молдавии
    @ Nicholas Muller/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Франция, вмешиваясь в дела Румынии и Молдавии, преследует ряд целей. Среди них, в частности – рост геополитического влияния, противостояние с Россией, а также подготовка к расширению НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал о просьбе Парижа помочь Молдавии блокировать каналы перед выборами.

    «Если не брать в учет ЦРУ, то британские и французские спецслужбы после окончания холодной войны взяли под свой контроль процессы в Восточной Европе», – отметил германский политолог Александр Рар.

    Он уточнил, что «Британия хозяйничает повсюду, а французские агентурные связи в особенности наблюдаются в Румынии, франкофонской стране». По мнению собеседника, французы часто вмешивались в дела Бухареста и Кишинева.  «Цели Парижа ясны, среди них, в частности – рост геополитического влияния, противостояние с «имперской Россией», а также подготовка к расширению НАТО», – перечислил Рар.

    Ранее основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что после задержания во Франции к нему через посредников обратились представители французских спецслужб с просьбой помочь молдавским властям заблокировать определенные группы перед выборами президента в Молдавии.

    «В обмен на это сотрудничество французская разведка пообещала «сказать обо мне хорошие вещи» судье, выдавшему ордер на мой арест в августе прошлого года», – сообщил Дуров. «Кто бы сомневался. Когда Запад решает разрушить очередное государство, то действует без зазрения совести по всем направлениям», – прокомментировала слова предпринимателя официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Здесь все, что вы хотели знать о «высоких европейских демократических» стандартах. Цензура, вмешательство в выборы и внутренние дела «суверенного» государства», – отметил в свою очередь Андрей Клишас, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

    Напомним, заявление Дуров сделал в день проведения парламентских выборов в Молдавии. По итогам обработки 99,91% протоколов с участков, президентская партия «Действие и солидарность» набрала 50,16% голосов избирателей, следует из данных центральной избирательной комиссии.

    Примечательно, что весной бизнесмен рассказал о просьбе французской стороны, схожей с той, что поступила в отношении молдавских каналов, только в адрес румынских консерваторов. Дуров заявил, что категорически отказал просителю. МИД Франции назвал владельца Telegram совершенно необоснованными обвинениями» и выложил скриншот его поста с печатью «фейк».

    Комментарии (0)
    28 сентября 2025, 15:04 • Новости дня
    Дуров: Франция просила помочь Молдавии с блокировкой Telegram-каналов

    Дуров сообщил о попытках заставить Telegram блокировать молдавские каналы

    Дуров: Франция просила помочь Молдавии с блокировкой Telegram-каналов
    @ Pogiba Alexandra/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Павел Дуров сообщил о попытках французских спецслужб добиться цензуры молдавских Telegram-каналов накануне выборов в Молдавии.

    Владелец Telegram Павел Дуров заявил, что примерно год назад во время пребывания в Париже к нему через посредника обратились представители французских спецслужб с просьбой помочь молдавским властям заблокировать определенные Telegram-каналы перед выборами президента Молдавии. Об этом сообщил сам Дуров в Telegram.

    По его словам, после проверки жалоб представителей Франции и Молдавии, несколько каналов, действительно нарушавших правила платформы, были удалены.

    «В обмен на это сотрудничество французская разведка пообещала «сказать обо мне хорошие вещи» судье, выдавшему ордер на мой арест в августе прошлого года», – сообщил Дуров.

    Он отметил, что подобное предложение было абсолютно неприемлемо и могло представлять собой либо попытку вмешательства в судебный процесс, либо манипуляцию его правовой ситуацией для политического влияния в Восточной Европе.

    Вскоре после этого Telegram получил второй список «проблемных» молдавских каналов. По словам Дурова, на этот раз практически все указанные ресурсы были полностью легальны и не нарушали правила, за исключением того, что высказывали позиции, неугодные властям Франции и Молдавии. Telegram отказался выполнять этот запрос, подчеркнув приверженность свободе слова и пообещав публично разоблачать попытки давления и цензуры со стороны властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане Молдавии начали голосовать на парламентских выборах в Москве. Президент Молдавии Майя Санду обратилась к гражданам, обвинив участников выборов в коррупции и пообещав раскрыть доказательства нарушений.

    Экс-президент Молдавии Игорь Додон предупредил о возможной аннуляции парламентских выборов и призвал граждан выйти на акцию протеста.

    Комментарии (0)
    Главное
    Додик объявил о планах встретиться с Путиным в Сочи на форуме «Валдай»
    Захарова назвала «биполяркой» слова украинского омбудсмена о русскоязычных на Украине
    Трамп заявил о рекордном увеличении военного бюджета США в 2026 году
    Пытавшийся отравить летчиков в Армавире получил пожизненный срок
    Дробницкий объяснил участие Тони Блэра в «Совете мира» по контролю Газы
    Собянин раскрыл логику развития городов
    Умер актер Геннадий Нилов

    Мир переживает лучший для золота год за полвека

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию? Подробности

    Перейти в раздел

    Американский адмирал навязывает НАТО очень опасную идею

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война? Подробности

    Перейти в раздел

    Куда российские войска двинутся после Юнаковки

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления. Подробности

    Перейти в раздел

    Почему русский язык снова становится популярным на Украине

    На Украине внезапно признали провал политики тотальной украинизации: заявляется, что есть «определенный откат» с точки зрения использования украинского языка. Жители страны, и особенно молодежь, все чаще стали использовать русский – по крайней мере там, где за это еще не наказывают. А на это имеется как минимум три причины. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

      Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    • Почему устояла диктатура Санду

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    • Азиаты ли мы? Что нам нужно знать о монголах

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Заявляя о желании мира на Украине, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации