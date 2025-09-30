Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Суд приговорил поджигателей двери журналиста Sputnik к восьми годам
Октябрьский районный суд назначил двум обвиняемым наказание в виде восьми лет строгого режима за поджог двери журналиста Трофима Татаренкова.
Двое мужчин, Рустам Горшков и Никита Смаков, были признаны виновными в покушении на убийство и умышленном уничтожении или повреждении имущества, передает РИА «Новости». Суд приговорил каждого из них к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима.
Пресс-служба судов подчеркнула, что оба признали вину в уничтожении имущества, но отрицают покушение на убийство. Производство по уголовному делу в отношении третьего фигуранта Кирилла Шелегова приостановлено, так как он убыл на СВО.
Суд также удовлетворил гражданский иск «Жилкомсервис № 1 Адмиралтейского района» и постановил взыскать с осужденных совместно более 428 тыс. рублей в качестве возмещения материального ущерба.
В начале января 2024 года официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщала, что в Петербурге подожгли дверь в квартиру ведущего радио Sputnik Татаренкова. Один из задержанных сообщал, что за поджог покрышки у двери журналиста ему обещали 1 тыс. долларов.