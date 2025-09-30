Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Песков заявил о милитаристском курсе Европы вместо поиска диалога
Песков: Европа придерживается милитаристского курса вместо поиска диалога
Европа продолжает придерживаться милитаристского курса вместо поиска диалога и гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков, комментируя инициативу Еврокомиссии о создании «стены дронов» на восточном фланге Европы, отметил, что, по мнению России, европейские власти демонстрируют милитаристский настрой, а не стремятся к совместному обсуждению гарантий безопасности, передает ТАСС.
Он также обратил внимание, что в Кремле слышат разные мнения по этому вопросу из различных европейских столиц. По словам Пескова, в Москве продолжают следить за развитием ситуации.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен объявила о мерах по созданию «стены дронов» в Европе. Песков счел создание «стены дронов» плохой идеей.