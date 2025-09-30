  • Новость часаВ Польше задержали украинца по делу о подрыве «Северных потоков»
    Почему русский язык снова становится популярным на Украине
    СВР сообщила о подготовке Киевом провокации с «российской» ДРГ в Польше
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Путин поддержал передачу «Ленфильма» в собственность Петербурга
    СВР раскрыла план Киева инсценировать удар по детскому учреждению
    The Guardian: Трамп решил назначить Блэра главой Газы
    Песков заявил о поддержке Россией плана Трампа по Газе
    Фон дер Ляйен объявила о мерах по созданию «стены дронов» в Европе
    Задержан начальник ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Запад научился генерировать пандемии страха

    Исходящая якобы от России угроза стала для Европы новой пандемией. Управление страхами позволяет европейским элитам при полной беспомощности перед экономическими вызовами уверенно контролировать голоса большинства избирателей.

    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    30 сентября 2025, 14:07 • Новости дня

    Песков заявил о милитаристском курсе Европы вместо поиска диалога

    Песков: Европа придерживается милитаристского курса вместо поиска диалога

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европа продолжает придерживаться милитаристского курса вместо поиска диалога и гарантий безопасности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков, комментируя инициативу Еврокомиссии о создании «стены дронов» на восточном фланге Европы, отметил, что, по мнению России, европейские власти демонстрируют милитаристский настрой, а не стремятся к совместному обсуждению гарантий безопасности, передает ТАСС.

    Он также обратил внимание, что в Кремле слышат разные мнения по этому вопросу из различных европейских столиц. По словам Пескова, в Москве продолжают следить за развитием ситуации.

    Ранее глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен объявила о мерах по созданию «стены дронов» в Европе. Песков счел создание «стены дронов» плохой идеей.

    30 сентября 2025, 08:20 • Новости дня
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    Шохин предложил использовать замороженные активы России в секторе Газа
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать российские замороженные активы для совместных проектов с США в секторе Газа.

    Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предложил использовать замороженные в Европе российские активы для совместных проектов с США на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    В интервью «России-24» он отметил, что вернуть эти средства в ближайшее время маловероятно, поэтому можно было бы предложить Вашингтону рассмотреть вариант реализации крупных проектов, например, в секторе Газа.

    Он добавил, что Трамп может заинтересоваться такими инициативами, если, например, речь пойдет о строительстве роскошных отелей и пляжей, однако лучше было бы вкладываться в производственные проекты, которые могли бы стать вкладом России.

    Ранее Шохин высказывал мнение, что Россия могла бы рассматривать вариант использования замороженных средств как вклад в совместные проекты с США в третьих странах. По его словам, в этом случае американская сторона могла бы оказать влияние на европейские власти, чтобы ускорить процесс разблокировки российских активов.

    Cтраны Евросоюза обсуждают возможность одобрения решения об изъятии российских активов к концу октября.

    Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил категорически против идеи канцлера Германии о кредите Украине под замороженные российские активы.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что в случае изъятия российских активов последуют жесткие ответные меры.

    30 сентября 2025, 00:10 • Новости дня
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    Путин обратился к россиянам в День воссоединения с Россией новых регионов
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент России Владимир Путин обратился к гражданам 30 сентября, в День воссоединения с Россией новых регионов Донецкой и Луганской Народных Республик (ЛНР и ДНР), а также Запорожской и Херсонской областей.

    «Три года назад на референдумах в Донбассе и Новороссии миллионы наших соотечественников самостоятельно и свободно определили своё будущее, сделали реальностью мечту, с которой жили долгие годы, приняли важнейшее, судьбоносное решение – быть со своим Отечеством, с Россией, вернуться в родную семью, частью которой они являлись всегда», – сказал он.

    Путин отметил, что те, кто принял судьбоносное решение в 2022 году, теперь отстаивают со всеми гражданами страны коренные национальные интересы, общую память и ценности, русский язык, традиции, культуру и веру. И порой это очень непросто.

    «Знаю, как трудно сейчас жителям освобожденных городов и поселков. Много действительно острых, насущных проблем. <...> Поэтому развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути – возрождения наших исконных, исторических русских земель. В нее включилась вся страна, все регионы России», – напомнил президент.

    По словам Путина, предстоит большая работа, но все поставленные задачи будут решены. Будут обеспечены необходимые условия для раскрытия потенциала Донбасса и Новороссии, чтобы создавались новые семьи, люди растили и воспитывали детей и внуков, чтобы возникало больше возможностей для образования, творчества, самореализации, профессионального роста.

    «В этот праздничный день, в Год защитника Отечества с особым чувством обращаюсь к солдатам и офицерам, настоящим героям нашего времени: благодарю вас за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы», – сказал в завершение Путин, выразив уверенность в скором возвращении мира на героическую землю Донбасса и Новороссии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, разработка новых комплексных схем развития туризма для Донбасса и Новороссии создаст условия для значительного увеличения числа путешественников в регионе.

    Крупнейшие российские банки начали работу в Херсонской области, в их числе ПСБ, «Сбер» и ВТБ, которые уже обслуживают клиентов в регионе, сообщил губернатор Владимир Сальдо.

    30 сентября 2025, 10:40 • Видео
    Внезапный сбор генералитета США. Что готовят?

    Во вторник в США состоится небывалая встреча. Все высшие генералы и адмиралы общим числом около 900 человек соберутся на одной военной базе по требованию главы Пентагона Пита Хегсета. Причем генералы сами не знают, зачем этот сбор. Одна из версий – подготовка к войне.

    29 сентября 2025, 15:36 • Новости дня
    Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток

    Путин одобрил выход России из Европейской конвенции по предупреждению пыток

    Россия вышла из Европейской конвенции по предупреждению пыток
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал закон, денонсирующий Европейскую конвенцию по предупреждению пыток.

    В Министерстве юстиции России подчеркивали, что денонсация конвенции не приведет к снижению уровня гарантий или нарушению прав человека внутри страны, передает РИА «Новости».

    Ранее комитет Госдумы рекомендовал денонсировать Европейскую конвенцию по пыткам.

    На прошлой неделе Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий отказ от Европейской конвенции по предупреждению пыток и протоколов к ней.

    29 сентября 2025, 19:10 • Новости дня
    Матвиенко: Санду потеряла легитимность среди молдаван

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду, с трудом обеспечив своей партии 50% голосов на выборах, окончательно потеряла легитимность в глазах народа.

    В своем Telegram-канале Матвиенко выразила мнение, что результат, при котором партия Санду получила 50%, был достигнут «на штыках» «неприкрытой брюссельской евротирании», и это «клеймо окончательной нелегитимности» для президента.

    Матвиенко считает, что каждый день пребывания Санду у власти будет приближать Молдавию к потере суверенитета. Она назвала выборы «наглой, грязной имитацией» и подчеркнула, что после этого избиратели и «работодатели» Санду находятся «исключительно в Брюсселе».

    Председатель Совфеда отметила, что народ Молдавии, который не допустили к голосованию и который видел «весь предвыборный позор», не признает этот результат. Она добавила, что теперь «реальной нелегитимностью» Санду будут обеспокоены даже ее формальные сторонники.

    Ранее юрист Илья Ремесло заявил газете ВЗГЛЯД, что в Молдавии прошли экстремально грязные выборы.

    Сообщалось, что правящая в Молдавии партия потеряла десять мест в парламенте.

    Наблюдатели в Молдавии представили протоколы с тотальным проигрышем партии Санду.

    29 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Российские войска освободили Кировск в ДНР

    Минобороны: Российские войска освободили Кировск в ДНР

    Российские войска освободили Кировск в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике.

    По заявлению ведомства, опубликованном в Telegram-канале, Кировск перешел под контроль российских войск в результате наступательных действий группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.

    На прошлой неделе сообщалось, что российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР.

    Ранее силы России освободили Шандриголово на севере ДНР.

    29 сентября 2025, 22:07 • Новости дня
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    Минтруд анонсировал досрочную индексацию пенсий в 2026 году
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Более 18,7 трлн рублей планируется выделить через Социальный фонд на пенсии, пособия и поддержку семей с учетом досрочной индексации выплат, причем индексация в 2026 году будет досрочном, сообщили в пресс-службы Министерства труда.

    Проект бюджета Социального фонда России на 2026 год предусматривает направление свыше 18,7 трлн рублей на пенсии, страховые пособия и социальную поддержку. Почти 13 трлн рублей выделят на пенсионные выплаты, при этом индексация пенсий будет в 2026 году досрочной, сообщили в Минтруде.

    В ведомстве отметили, что индексация страховых пенсий пройдет с первого января, а не с февраля или апреля, как это было раньше.

    Размер индексации составит 7,6%, что увеличит среднюю страховую пенсию по старости почти на две тысячи рублей – до 27,1 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, социальные пенсии с 1 апреля 2026 года будут проиндексированы на 6,8% по уровню инфляции. В Минтруде уточнили, что повышение социальных выплат также коснется миллионов пенсионеров по всей стране.

    В 2026 году максимальные страховые выплаты для семей с детьми будут увеличены, а материнский капитал проиндексируют на 6,8% в соответствии с инфляцией.

    29 сентября 2025, 19:54 • Новости дня
    Эксперт из США дал оценку технологическому уровню мессенджера Max

    Эксперт из США дал высокую оценку технологическому уровню мессенджера Max

    Эксперт из США дал оценку технологическому уровню мессенджера Max
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший менеджер американской корпорации Sprint Джозеф Шуцман проанализировал российский мессенджер Max, подробно разобрав его технологические особенности.

    Эксперт отметил, что Max – не просто альтернатива зарубежным платформам, а фундамент будущей российской цифровой экосистемы, передают «Известия». «Max позиционирует себя не просто как еще одну альтернативу – он строится как краеугольный камень российской цифровой инфраструктуры», – заявил Шуцман.

    По его мнению, запуск собственного мессенджера для России – вопрос национальной безопасности, и Max уже проявил себя как технологически зрелый продукт. Шуцман обратил внимание на надежную архитектуру платформы, выразив восхищение тем, как приложение выдержало резкий рост аудитории. Он также подчеркнул компактный размер приложения – около 24 мегабайт, что, по мнению эксперта, говорит о высоком качестве инженерных решений.

    Шуцман сравнил развитие Max с китайским WeChat, указав, что интеграция с государственными услугами и бизнес-приложениями создает потенциал для роста до уровня многофункционального суперприложения. Особое внимание специалист уделил цифровому ID, назвав его ключевым конкурентным преимуществом для верифицированного доступа к сервисам. Также к достоинствам платформы он отнес стабильное качество связи, использование опенсорс-технологий и безопасную работу с пользовательскими данными.

    Эксперт выделил интернационализацию как ключевое направление развития, подчеркнув, что встроенный перевод в ядро приложения сделает Max незаменимым для пользователей, говорящих на разных языках. Шуцман отметил, что наличие выделенного Центра безопасности подтверждает серьезное отношение проекта к защите персональных данных.

    В заключение Шуцман советует воспринимать Max не только как мессенджер, а как стратегически важный инструмент для создания защищенного, суверенного цифрового пространства России. По его словам, платформа способна стать масштабируемым центром коммуникаций и цифровых услуг, отражая серьезные намерения страны в построении собственного цифрового будущего.

    Ранее Мax запустил цифровой ID для подтверждения возраста и статуса.

    29 сентября 2025, 22:33 • Новости дня
    Умер автор песен «Зурбаган» и «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский
    Умер автор песен «Зурбаган» и «Здравствуй, мальчик Бананан» Юрий Чернавский
    @ Владимир Грановский/РИА Новости

    Tекст: Ирма Каплан

    Автор и исполнитель десятков песен, обладатель звания заслуженного артиста РСФСР Юрий Чернавский умер в 77 лет, о чем сообщила его семья на странице композитора в соцсети.

    «Двадцать девятого сентября 2025 года на 78-м году ушел из жизни наш дорогой и любимый муж, отец и дедушка Юрий Чернавский – замечательный, талантливый, гениальный композитор, чья музыка до сих пор звучит на российской эстраде», –  сказано в сообщении соцсети Facebook (принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной).

    Семья попросила всех, кто знал Чернавского, сохранить о нем светлые воспоминания.

    Юрий Чернавский родился в Тамбове 17 марта 1947 года, профессиональное музыкальное образование получил в музыкальной школе Тамбова, где учился по классу скрипки, затем – в Тамбовском музыкальном училище, которое окончил в 1965 году. После учился в Тамбовском филиале Московского института культуры по классу композиции и оркестровки.

    В 1969–1973 годах играл в джазовых оркестрах Бориса Ренского, Олега Лундстрема, Леонида Утёсова, Дмитрия Покрасса.

    Когда переехал в США обучался композиции, продюсированию, аудио-кинобизнесу на мастер-классах в Голливуде.

    Играл в поп- и рок-коллективах в СССР, сотрудничал с советскими, российскими и зарубежными исполнителями, среди которых Алла Пугачева, Алексей Глызин, Владимир Пресняков, Михаил Боярский и другие.

    Его музыка звучит в кинофильмах и мультфильмах, таких, как «Выше Радуги», «Асса» и других. Чернавский написал песню «Здравствуй, мальчик Бананан» и записал с группой «Веселые ребята» в 1982 году. Через пять лет она стала заглавным треком фильма «Асса».

    С 1994 года Чернавский жил и работал в Лос-Анджелесе, состоял в ряде профессиональных сообществ.

    29 сентября 2025, 14:43 • Новости дня
    Названы доходы бюджета России от НДС в 2026 году

    Спрогнозирован рост доходов бюджета России от НДС до 20,7 трлн рублей к 2028 году

    Tекст: Валерия Городецкая

    Поступления доходов от налога на добавленную стоимость в федеральный бюджет России в 2026 году составят 17,5 трлн рублей, в 2027 году – 19,3 трлн рублей, а в 2028 году – 20,7 трлн рублей.

    Эти цифры содержатся в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2026–2028 годы, передает ТАСС.

    В тексте отмечено, что динамика прогнозируемых поступлений внутреннего НДС зависит от проектируемых изменений налогового законодательства, включая изменения основной ставки налога и порядка уплаты его при применении упрощенной системы налогообложения. Кроме того, значение имеет увеличение номинального объема ВВП и изменение структуры налоговой базы.

    В документе также объясняется, что поступления ввозного НДС будут расти за счет увеличения стоимостных объемов импорта, изменений его структуры, а также положительного влияния курса доллара. Проектируемое повышение основной ставки налога и внедрение системы подтверждения ожидания товаров при поставках из стран ЕАЭС также повлияют на динамику поступлений.

    Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил об ожидаемых доходах бюджета из-за налога на игорный бизнес и предложенного снижения порога по НДС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии рисков для инвестклимата из-за повышения НДС.

    Напомним, Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс для финансирования обороны и безопасности. Политолог Евгений Минченко в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил налоговые изменения новыми вызовами для безопасности России.

    30 сентября 2025, 03:10 • Новости дня
    Стало известно о продаже государством доли в киностудии «Союзмультфильм»

    РБК сообщил о продаже государством доли в киностудии «Союзмультфильм»

    Стало известно о продаже государством доли в киностудии «Союзмультфильм»
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Государство провело приватизацию киностудии «Союзмультфильм», о чем говорится в пояснительной записке к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год, с которой ознакомился РБК.

    «Представитель «Союзмультфильма» подтвердил РБК факт приватизации киностудии. Но раскрыть детали в компании отказались, сославшись на то, что сделка «содержит информацию ограниченного доступа и является непубличной», – пишет издание.

    В пояснительной записке сказано, что поступления от продажи имущества из  федеральной собственности возрастут на 1,12 млрд рублей, что в основном связано с поступлениями от приватизации «Союзмультфильма».

    Гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, пакет акций АО «Киностудия «Союзмультфильм» с учетом прав на библиотеку мультфильмов оценил в не менее 1,2-1,3 млрд рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, американский суд ранее отказал киностудии «Союзмультфильм» в защите авторских прав на Чебурашку. Российский суд также отказал «Союзмультфильму» во взыскании компенсации за использование образа Чебурашки. При этом киностудия «Союзмультфильм» взыскала 100 тыс. рублей с индивидуального предпринимателя за продажу продукции с изображением Чебурашки на маркетплейсе.

    29 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    Захарова указала на странности с явкой на выборах в Молдавии

    Захарова: Явка на участках в Молдавии резко возросла перед закрытием участков

    Захарова указала на странности с явкой на выборах в Молдавии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила о необычной динамике явки и расходовании бюллетеней на выборах в Молдавии.

    Захарова в комментарии, опубликованном на сайте российского МИД, заявила, что эксперты и политологи зафиксировали многочисленные нарушения и фальсификации, допущенные молдавскими властями на выборах. Она указала на непрозрачную организацию голосования по почте, что вызывает серьезные вопросы к легитимности процесса.

    Дипломат подчеркнула, что на некоторых избирательных участках явка резко увеличилась непосредственно перед их закрытием. По ее словам, на других участках бюллетени были израсходованы практически сразу после открытия, что также вызывает подозрения.

    «Эксперты и политологи указывают на многочисленные нарушения и фальсификации со стороны властей, обращают внимание на непрозрачную организацию голосования по почте. Как отмечается, явка на некоторых участках странным образом резко возросла непосредственно перед их закрытием, а на других участках наблюдалась обратная картина – бюллетени были израсходованы практически сразу после их открытия», – заявила Захарова.

    Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что президент Молдавии Майя Санду, с трудом обеспечив своей партии 50% голосов на выборах, окончательно потеряла легитимность в глазах народа.

    Юрист Илья Ремесло заявил газете ВЗГЛЯД, что в Молдавии прошли экстремально грязные выборы.

    30 сентября 2025, 08:45 • Новости дня
    В ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии

    FT: ЕС хочет начать подготовку к приему Украины и Молдавии в обход Венгрии

    В ЕС запланировали начать подготовку к вступлению Украины и Молдавии
    @ Wiktor Dabkowski/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Евросоюз рассматривает возможность скорректировать собственные процедуры, чтобы ускорить подготовку к вступлению Украины и Молдавии, несмотря на возражения Будапешта, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

    Европейский союз готовит техническое продвижение процесса вступления Украины и Молдавии, передает ТАСС со ссылкой на публикацию Financial Times.

    Еврокомиссия предложила корректировку правил, позволяющую начать работу в профильных группах без официального старта переговоров, несмотря на возражения главы венгерского правительства Виктора Орбана.

    Инициатива будет обсуждаться в среду на саммите ЕС в Копенгагене, где лидеры стран обсудят пути ускорения интеграции Киева и Кишинева. По данным издания, Еврокомиссия намерена начать техническую подготовку к вступлению Украины и Молдавии даже без консенсуса всех членов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия заявила, что не будет способствовать ускорению членства Украины в Евросоюзе. Украина не может рассчитывать на вступление в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз. Бывший президент США Дональд Трамп звонил премьеру Венгрии Виктору Орбану и интересовался, будет ли та поддерживать членство Украины в Евросоюзе.

    29 сентября 2025, 23:57 • Новости дня
    В Москве появилась первая мусульманская футбольная лига UMMA LEAGUE

    Tекст: Ирма Каплан

    В Москве создали футбольную лигу, которая объединяет разрозненные мусульманские турниры религиозных центров города, рассказал ее руководитель Ринат Каюмов, уточнив, что в составе лиги уже 14 любительских команд.

    По словам Каюмова, UMMA LEAGUE создавалась как платформа для интеграции разрозненных мусульманских турниров в единый религиозный спортивный проект, пояснил он РИА «Новости».

    Несмотря на акцент на мусульманскую идентичность, участие разрешено и представителям других конфессий, что подчеркивает многонациональный характер России.

    Для участников установлены специальные правила, включая дресс-код, запрещающий демонстрацию частей тела, которые нельзя демонстрировать другим людям, например, оголенного торса, нецензурную лексику и тому подобное. За нарушение предусмотрены предупреждения и дисквалификации.

    В лиге играют исключительно любители, участие профессиональных футболистов разрешено только на правах консультанта или тренера.

    Создание UMMA LEAGUE поддержали профессиональные игроки российского футбола, исповедующие ислам, но сами они в матчах не участвуют. Каюмов добавил, что идет официальная регистрация лиги, в которую входят 14 команд.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, самарские правоохранители наказали молодого иностранца за выбегание на поле во время футбольного матча, назначив ему штраф и выдворение из страны.

    29 сентября 2025, 17:37 • Новости дня
    ПВО России сбила 16 беспилотников над тремя регионами

    Минобороны: ПВО России сбила 16 беспилотников над тремя регионами

    ПВО России сбила 16 беспилотников над тремя регионами
    @ Сергей Батурин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны в понедельник уничтожили 16 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Крымом, а также над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, в период с 13.00 до 17.00 12 БПЛА были уничтожены над территорией Республики Крым и по два БПЛА – над территориями Курской и Белгородской областей.

    Ранее в понедельник Минобороны сообщило о перехвате 84 украинских БПЛА за ночь.

    29 сентября 2025, 21:19 • Новости дня
    Чемезова госпитализировали после допроса

    Чемезова госпитализировали после ухудшения состояния на допросе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов был срочно госпитализирован после ухудшения здоровья во время допроса.

    «В ГСУ вызвали скорую, Чемезова госпитализируют», – сообщили в адвокатской группе Lawguard, где работает один из адвокатов экс-чиновника, передает ТАСС.

    Адвокаты сообщили, что Чемезов находился на допросе, связанном с подозрением в мошенничестве. Он был вызван повесткой на утро 29 сентября, после чего был задержан.

    Напомним, в понедельник в Екатеринбурге задержали бывшего заместителя губернатора Свердловской области Олега Чемезова.

    В четверг губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Чемезова от должности вице-губернатора.

