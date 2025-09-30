В МВД развеяли мифы о продаже недвижимости по доверенности

В МВД объяснили невозможность молниеносной продажи квартиры по доверенности

Tекст: Мария Иванова

МВД развеяло популярные мифы о «генеральной доверенности», которыми пользуются мошенники для запугивания граждан, передает Telegram-канал УБК.

В ведомстве отметили, что продажа квартиры по доверенности невозможна без участия владельца и занимает определенное время. «Продать квартиру «по доверенности» мгновенно невозможно», – подчеркнули в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В министерстве уточнили, что для отчуждения недвижимости необходима нотариально удостоверенная сделка и государственная регистрация перехода права в Росреестре. Без этих процедур, а также без личного присутствия доверителя у нотариуса, провести сделку невозможно. Оформление доверенности без ведома человека или по «приказу сверху» – юридически невозможно.

Также в МВД напомнили, что банковские счета защищены: для распоряжения счетом доверенность должна быть предъявлена банку, который обязательно проверит ее подлинность. Многие банки вообще принимают только доверенности, оформленные у них самих, поэтому получить доступ к чужим деньгам по звонку невозможно.

Чтобы избежать манипуляций, гражданам советуют проверять доверенности через официальный реестр Федеральной нотариальной палаты и помнить, что любую доверенность можно отменить в любой момент. В МВД подчеркнули, что пугающие истории о «генеральной доверенности на имя террориста» – лишь уловка мошенников для создания паники.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиянок под видом доставки цветов.

Эксперты МВД предупредили о рисках мошенничества при оплате покупок по подозрительным ссылкам.

МВД также объяснило основные признаки мошенничества при списании денег за онлайн-подписку.