    Мир переживает лучший для золота год за полвека
    Путин заявил о возрождении иконных русских земель Донбасса и Новороссии
    Орбан заявил Трампу о победе России в конфликте на Украине
    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине
    Трамп предложил план урегулирования в секторе Газа
    Захарова заявила о колоссальном числе нарушений на выборах в Молдавии
    ЕС намерен ускорить вступление Молдавии и Украины в союз
    Вице-президент США заявил о приближении страны к шатдауну
    Босфор перекрыли из-за поломки следовавшего в Россию судна
    Сергей Лебедев «Исламское НАТО» не будет создано никогда

    Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.

    Дмитрий Самойлов Почему люди стали доверять полиции

    В 2005 году по опросам общественного мнения 51% россиян боялись милицию больше, чем преступников, а по опросам 1999 года 67% респондентов решительно не доверяли милиции. Сейчас 36% считают, что полиция работает удовлетворительно, 27% – что хорошо. 63% в сумме.

    Глеб Простаков Россия отвергает американский принцип «бизнеса через силу»

    Мы наблюдаем жесткую борьбу за равноправные условия будущего сотрудничества. И самым странным образом этот сугубо деловой диалог оказался намертво привязан к вопросам войны и мира – на Украине, на Ближнем Востоке и в других горячих точках.

    30 сентября 2025, 08:53 • Новости дня

    Объект энергетической инфраструктуры поврежден в Черниговской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате повреждения объекта энергетической инфраструктуры на севере Черниговской области на Украине без электроснабжения остались свыше 26 тыс. жителей Бобровицы и окрестных поселков, сообщили во вторник в компании «Черниговоблэнерго».

    Объект энергетической инфраструктуры был поврежден в Черниговской области на севере Украины, сообщает РИА «Новости».

    По информации компании «Черниговоблэнерго», авария привела к отключению электроснабжения у более 26 тыс. абонентов.

    В компании уточнили, что без света остались жители города Бобровица и ряда близлежащих населённых пунктов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Сумах произошел взрыв на объекте критической инфраструктуры. В Черниговской области были повреждены два объекта критической инфраструктуры. Владимир Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах.

    @ Department of Defense/Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитирй Песков отметил важность детального изучения вопроса о возможных операторах американских ракет Tomahawk на территории Украины.

    Москва внимательно анализирует заявления Вашингтона о возможных поставках крылатых ракет Tomahawk Киеву, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что за этим процессом пристально следят военные специалисты России.

    Песков отметил, что ключевым остается вопрос, кто именно будет осуществлять запуск ракет – украинские военные или военные США, а также кто будет обеспечивать целеполагание для этих ударов. По его словам: «Вопрос, как и прежде, звучит следующим образом: кто может пускать эти ракеты, даже если они оказываются на территории киевского режима. Могут ли их запускать только украинцы, или это должны делать все-таки американские военные. Кто дает целеполагание этим ракетам. Здесь необходим очень глубокий анализ».

    Песков также добавил, что Россия тщательно изучает ситуацию: «Мы, безусловно, слышали заявления, мы их изучаем. Давайте пока сформулируем позицию, поймем потенциальные угрозы от этого, поймем, кто все-таки будет вовлечен в процесс, и затем уже можно будет определяться с ответной позицией».

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Владимира Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    Российские войска освободили Кировск в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об освобождении населенного пункта Кировск в Донецкой народной республике.

    По заявлению ведомства, опубликованном в Telegram-канале, Кировск перешел под контроль российских войск в результате наступательных действий группировки «Запад» на Краснолиманском направлении.

    На прошлой неделе сообщалось, что российские войска приступили к зачистке Кировска в ДНР.

    Ранее силы России освободили Шандриголово на севере ДНР.

    Почему устояла диктатура Санду

    В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

    Языковой омбудсмен признал рост числа русскоговорящих на Украине
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Число граждан, использующих русский язык на Украине, вновь начало расти, заявила украинский уполномоченный по защите государственного языка Елена Ивановская.

    По словам омбудсмена, рост числа русскоговорящих в первую очередь фиксируется в образовательной сфере, передает РИА «Новости». Она выразила беспокойство по поводу возврата общества к прежним языковым привычкам, назвав это негативным явлением.

    «Да, определенный откат есть, прежде всего в сфере образования. И это очень тревожный сигнал… Часть общества постепенно возвращается к старым языковым практикам. Это опасная тенденция», – заявила Ивановская в интервью «РБК-Украина».

    Ранее Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке.

    Российские войска освободили Шандриголово на севере ДНР
    Российские войска освободили Шандриголово на севере ДНР
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и освободили Шандриголово в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Колодезного, Болдыревки, Петровки и Староверовки в Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Потери противника при этом составили свыше 220 военнослужащих, три танка, две бронемашины и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, станция контрбатарейной борьбы и пять складов боеприпасов.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ возле Храповщины, Андреевки и Алексеевки в Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Варваровкой.

    При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, танк, две бронемашины, три артиллерийских орудия и склад с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Северска, Константиновки, Берестока и Ильиновки в ДНР.

    Противник при этом потерял до 290 военнослужащих, три бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены три станции РЭБ, а также девять складов боеприпасов и матсредств.

    Между тем подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии у Димитрова, Удачного, Красноармейска, Рубежного в ДНР и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 515 военнослужащих, танк, пять бронемашин и четыре артиллерийских орудия, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной и штурмовой бригад ВСУ вблизи Орлов и Приволья в Днепропетровской области и Гуляйполя в Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 295 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии, сообщили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады и бригады береговой обороны ВСУ около Тягинки, Садового и Веселого в Херсонской области.

    Уничтожены до 70 украинских военнослужащих, три орудия полевой артиллерии и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в минувшие выходные российские войска освободили Дерилово и Майское в ДНР и Степовое в Днепропетровской области.

    Кроме того, на прошлой неделе российские войска освободили сумскую Юнаковку. Как заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Борис Рожин, утрата ВСУ Юнаковки благотворно повлияет на безопасность российского приграничья.

    Ранее Минобороны опубликовало карту освобожденных с начала года территорий в зоне СВО.

    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины
    Военный аналитик объяснил, почему «Томагавки» никуда не улетят с Украины
    @ Petty Officer 1st Class Jason Swink/U.S. Navy/dvidshub.net

    Tекст: Ирма Каплан

    Вашингтон рассматривает возможность поставки Украине крылатых ракет «Томагавк» американского производства, подтвердили официальные лица 28 сентября, пишет автор портала Army Recognition военный аналитик Теоман С. Никанси, отмечая, что такое оружие усилит возможности Киева.

    Автор напоминает, что «Томагавк» – это дальнобойная дозвуковая крылатая ракета для атаки наземных целей, предназначенная для поражения стационарных и заранее запланированных целей с огибанием рельефа местности на малых высотах.

    «На фоне нынешнего арсенала Украины, «Томагавк» существенно расширит дальность и огневую мощь по сравнению с ATACMS и Storm Shadow/SCALP, которые обычно относятся к классу дальностью ~250–300 км. Однако на практике ключевым вопросом являются возможности их применения. Украине не хватает штатных морских пусковых установок для «Томагавка», а поступающие на вооружение корветы Ada/MiLGEM не оснащены ячейками вертикального пуска Mk-41 для «Томагавка», и модернизация будет технически сложной и политически деликатной», – объяснил Никанси в статье для Army Recognition.

    Запуск с кораблей или подводных лодок союзников НАТО теоретически возможен, продолжает он, но политически маловероятен, учитывая риски эскалации и правовые ограничения, предусмотренные в черноморском режиме в рамках Конвенции Монтре.

    Он даже допускает возможность запуска с наземных объектов, включая ракеты средней дальности Typhon/Mid-Range Capability армии США, которые адаптируют Tomahawk для наземного запуска, но и это пока еще новый потенциал США, разработанный для решения американских приоритетных задач в Индо-Тихоокеанском регионе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить крылатые ракеты Tomahawk. Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

    В Венгрии заблокировали 12 украинских новостных порталов

    Венгрия заблокировала доступ к украинским ресурсам в ответ на действия Киева

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Венгрии приняли решение о блокировке 12 украинских новостных ресурсов в ответ на аналогичные действия со стороны Киева, сообщили в офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

    Власти Венгрии приняли решение о блокировке 12 украинских новостных ресурсов в ответ на аналогичные действия со стороны Киева, передает ТАСС.

    Глава канцелярии венгерского премьера Виктора Орбана Гергей Гуйяш сообщил, что Будапешт вводит зеркальные меры и ограничивает доступ к этим сайтам на своей территории.

    «Не думаю, что многие будут читать «Украинскую правду» или даже захотят [читать ее]. Однако суверенное государство должно дать соразмерный ответ на совершенно неоправданную атаку», – отметил Гуйяш.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что МИД Украины разочарован неспособностью втянуть Будапешт в конфликт с Москвой.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига обвинил венгерское правительство в лицемерии и моральной деградации.

    Петер Сийярто также отметил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии».

    МИД Польши предсказал завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой

    Сикорский: Конфликт на Украине может закончиться по сценарию Первой мировой войны

    МИД Польши предсказал завершение конфликта на Украине по сценарию Первой мировой
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что конфликт на Украине, скорее всего, завершится по сценарию, схожему с окончанием Первой мировой войны.

    В интервью CNN Сикорский высказал мнение, что одна из сторон настолько истощит свои ресурсы в результате затяжных боевых действий, что не сможет продолжать воевать, передает РИА «Новости».

    Ранее Венгрия призвала Украину уступить территорию ради окончания конфликта.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что рассчитывает на окончание украинского конфликта переговорами.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложения.

    Швеция ответила на ожидание украинского генерала истребителей Gripen

    Швеция ответила на ожидание украинского генерала Гаврилюка истребителей Gripen

    Tекст: Ирма Каплан

    Украинский генерал и заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что Украина ждет от Швеции обещанные истребители Gripen в ближайшем будущем, но в Стокгольме нечего ответить Киеву на это.

    «Вопрос об отправке истребителей Gripen на Украину не решался более года. Украинский генерал Иван Гаврилюк заявил, что «ожидает поставки в ближайшем будущем» <...> В то же время Министерство обороны Швеции заявляет, что «новых данных по этому вопросу нет», – пишет газета Express со ссылкой на пресс-секретаря министра обороны страны Йохана Йельмстранда.

    Как пишет издание, в конце мая 2024 года обсуждение отправки шведских истребителей на Украину было приостановлено, союзники по НАТО попросили Швецию подождать. Другие страны, которые возглавляют коалицию, призвали нас подождать. Это связано с тем, что сейчас основное внимание уделяется внедрению системы F-16, заявил тогда министр обороны Пол Йонсон.

    «Работа все еще продолжается, и у нас нет никакой новой информации по этому вопросу. У нас хороший и углубленный диалог с Украиной», – заявил при этом  Йельмстранд.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, заместитель министра обороны Украины, генерал-лейтенант Иван Гаврилюк рассказал о поставках иностранного вооружения и техники, в том числе американских истребителей F-16, французских Mirage и шведских Gripen.


    Сийярто высмеял украинскую «схему» предполагаемого полета венгерских дронов

    Сийярто высмеял рисунок Сибиги со схемой якобы полета венгерских БПЛА над Украиной

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высмеял схемы предполагаемого полета венгерских дронов, назвав обвинения Украины несерьезными.

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными обвинения главы МИД Украины Андрея Сибиги о якобы нарушении венгерскими дронами украинской границы, передает РИА «Новости».

    В ответ на публикацию схемы предполагаемого полета дронов Сийярто заявил: «Рисунок, который вы опубликовали на выходных, просто несерьезен. Все это знают».

    Сийярто также отметил, что закупка энергоносителей является внутренним делом Венгрии, подчеркнув суверенное право страны самостоятельно выбирать поставщиков. Он добавил, что Будапешт не вмешивается в энергетическую политику других государств и ожидает аналогичного отношения к своим решениям.

    В свою очередь, Минобороны Венгрии отказалось признавать факт нарушения украинской границы своими беспилотниками.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обратился к Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить «донимать» Венгрию.

    В субботу глава украинского МИД Андрей Сибига сообщил, что венгерское правительство демонстрирует лицемерие и моральную деградацию.

    Сийярто ранее заявил, что Владимир Зеленский начал сходить с ума и видеть кошмары на почве «хунгарофобии».

    Чешскую НПО заподозрили в связях с боевиками

    Чешскую НПО со сгоревшим на Украине складом заподозрили в связях с боевиками

    Tекст: Валерия Городецкая

    После крупного пожара на складе чешской НПО «Человек в беде» в Днепропетровске появились подозрения, что там могла находиться продукция военного назначения.

    Сведения о возможном хранении продукции военного назначения на складе чешской НПО «Человек в беде» в Днепропетровске не вызывают удивления, сообщил РИА «Новости» осведомленный источник. Организация, как пояснил собеседник агентства, ранее подозревалась в связях с боевиками и была признана нежелательной в России.

    Местные СМИ сообщили о крупном пожаре на принадлежащем НПО складе и упоминали, что жители слышали взрывы и ощущали запах пороха. Представители организации заявляют, что на складе находились только гигиенические товары, стройматериалы и топливные брикеты. В то же время чешские журналисты со ссылкой на источники сообщили о вероятном хранении военной продукции.

    Источник напомнил, что в 2004 году в помещениях НПО в Грозном был обнаружен тайник с оружием и подпольная типография. В 2005-2007 годах НПО лишилась аккредитации в России по подозрению в связях с чеченскими боевиками, а в 2019 году «Человек в беде» была признана нежелательной на территории России.

    Ранее подполье сообщило о поражении заводов дооснащения техники ВСУ в Днепропетровске.

    Кремль назвал причину паузы в переговорах с Киевом

    Песков объяснил причину паузы в переговорах с нежеланием Киева вести диалог

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по урегулированию конфликта на Украине были приостановлены из-за отказа Киева продолжать диалог, несмотря на сформированные ранее предложения, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, пауза в переговорах между Россией и Украиной произошла по причине отказа Киева продолжать диалог, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что ранее, в ходе встречи делегаций в Стамбуле, стороны обменялись документами и было предложено создать рабочие группы для обсуждения ключевых вопросов. Однако дальнейшее продвижение переговоров оказалось невозможным из-за отсутствия инициативы со стороны украинского руководства.

    Песков подчеркнул, что на данный момент именно отказ Киева обсуждать предложения стал причиной возникновения переговорной паузы.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил наличие «хорошего предложения по Украине», обсуждавшегося на Аляске и переданного Дональду Трампу для рассмотрения в Вашингтоне

    Песков заявил, что динамики в вопросе переговоров между Россией и Украиной нет, как и ответа на предложения контактной группы после третьего раунда в Стамбуле.

    Глава МИД России Сергей Лавров представил хронологию заявлений украинских лидеров, наглядно показавшую противоречивость их позиции по переговорам с Москвой.

    Эксперты объяснили, почему нельзя доверять заявлениям о готовности украинской стороны к переговорам.

    Песков заявил об отсутствии «панацеи» на фронте для киевского режима

    Песков: Нет панацеи, которая изменит ситуацию на фронтах для киевского режима

    Tекст: Ольга Иванова

    Потенциальная передача Украине ракет Tomahawk не изменит положение вооруженных сил Киева на линии соприкосновения, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Оценку вероятным поставкам американских крылатых ракет Tomahawk Украине дал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, даже если Соединенные Штаты передадут Киеву эти ракеты, это не станет для киевского режима решающим фактором на фронте.

    Песков заявил: «Даже если будет так, нет никакой панацеи, которая сейчас может изменить ситуацию на фронтах для киевского режима. Нет волшебного оружия, будь то Tomahawk или иные ракеты, они не смогут изменить динамику». Он подчеркнул, что Москва не видит в таких поставках угрозы, способной изменить баланс сил.

    По словам представителя Кремля, заявления западных стран о новых поставках вооружений Украине не оказывают определяющего влияния на ход боевых действий. Песков отметил, что власти России внимательно отслеживают тему возможных поставок и готовы реагировать на развитие событий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитрий Песков отметил важность тщательного изучения вопроса о возможных операторах американских ракет Tomahawk на Украине.

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Дональд Трамп отказался одобрить передачу Украине этих ракет от имени стран НАТО.

    Спецпосланник американского президента Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает просьбу Владимира Зеленского о поставках крылатых ракет Tomahawk, однако окончательное решение по этому вопросу пока не принято.


    ВС России поразили украинское ремонтное предприятие авиапромышленности

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение ремонтному предприятию авиационной промышленности на Украине.

    Кроме того удары наносились  по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре снаряда американской РСЗО HIMARS, две управляемые авиабомбы, три управляемые ракеты большой дальности «Нептун» и 147 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 277 беспилотников, 631 ЗРК, 25 291 танк и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 30 тыс. орудий полевой артиллерии и минометов, 42 869 единиц спецтехники, отчитались

    Напомним, в минувшие выходные ВС России поразили используемые для ж/д перевозок вооружения ВСУ подстанции.

    ВС России за минувшую неделю нанесли семь ударов высокоточным оружием по объектам ВСУ.

    В частности, ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины.

    Румынские наемники были замечены на полигоне Болграда в Одесской области

    Румынские наемники прибыли для подготовки ВСУ на полигон Болграда в Одесской области

    Tекст: Мария Иванова

    В Одесской области зафиксировано присутствие румынских наемников, прибывших для усиления ВСУ, при этом активность наблюдается на полигоне в Болграде.

    В Одесской области на Украине были замечены румынские наемники, направленные для усиления ВСУ, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, на полигоне в Болграде присутствуют не только местные военные, но и румынские «миротворцы», передает РИА «Новости».

    Лебедев подчеркнул: «Карта местности (в Болграде Одесской области) нужна не столько местным, сколько румынскими «миротворцам», которые тоже присутствуют на полигоне». По его мнению, это может свидетельствовать о планах по скорому усилению харьковского направления.

    Лебедев также сообщил, что в районе Болграда фиксируется активность: слышна стрельба, на полигоне будет происходить ротация военных. Он уточнил, что представители разных родов войск меняются и работают над составлением подробной карты местности и планом действий, что может быть связано с подготовкой к ротации и перегруппировке для усиления харьковского направления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Харьковской области уничтожили группу наемников из Южной Америки.

    Российские военные также уничтожили общежитие с иностранными наемниками ВСУ в этом регионе.

    До этого подполье сообщило о разгроме логистического центра ВСУ под Одессой.

    ВСУ лишились одной лодки с десантом при попытке пересечь Днепр

    Сальдо: ВСУ лишились одной лодки с десантом при попытке пересечь Днепр

    Tекст: Валерия Городецкая

    Попытка переправы подразделений ВСУ на левый берег Днепра завершилась уничтожением одной лодки с десантом и подрывом еще трех катеров на месте стоянки, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо в своем Telegram-канале сообщил, что одна лодка с десантом была уничтожена прямо на ходу с помощью точного попадания FPV-дрона. Еще три катера были подорваны на стоянках сбросами осколочно-фугасных боеприпасов.

    «Любая попытка вторжения будет жестко пресечена», – подчеркнул Сальдо.

    В апреле вооруженные силы России предотвратили высадку украинских военных на левом берегу Днепра в Херсонской области, потопив три катера и ликвидировав их экипажи.

    Золото продолжает брать новые высоты, хотя давно назрела техническая коррекция. Но инвесторы не дают этому случиться. Металл поддерживают события в США, связанные со ставкой ФРС и бюджетом страны. Однако резкий скачок на этой неделе может иметь другие причины. Что это за причины, и почему золоту пророчат уже не только 4000, а все 5000 долларов за унцию?

    Силы НАТО должны сбивать российскую авиацию над своей территорией и готовиться к тому, чтобы сбивать ее еще и над территорией Украины. Таково мнение неординарного военного и бывшего командующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса, чьим советам власти США прежде следовали. Но зачем отставному адмиралу третья мировая война?

    После долгих боев российские войска освободили сумское село Юнаковка. Несмотря на скромное название, этот населенный пункт имеет стратегическое значение – и не только как возможный ключ к собственно областному центру Сумы, не только с точки зрения расширения буферной зоны в приграничье, но и как развилка для дальнейшего развития российского наступления.

    Правящая в Молдавии партия «Действие и солидарность» (PAS) выиграла парламентские выборы, набрав чуть более 50% голосов. Однако эта победа оказалась пирровой: партия Майи Санду теряет, предварительно, десять мандатов. Оппозиция обвиняет власти в массовых фальсификациях на зарубежных участках и отказывается признавать результаты. Как будут развиваться события в дальнейшем?

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.

      В Молдавии подведены итоги парламентских выборов, победу празднует партия президента Майи Санду PAS. В таких итогах нет ничего удивительного, но дело не в том, что молдаване любят Санду. Дело в том, что в Молдавии установилась диктатура.

      Кто такие русские – европейцы или азиаты? Россия – это Запад или Восток? А может быть, мост, соединительная ткань между Западом и Востоком? Это вечный вопрос, который задают русским, и мы сами себе его задаем. Для ответа на него нужно вспомнить, что происходило на этом пространстве сотни и тысячи лет назад.

      Президент Индонезии, генерал-лейтенант в отставке Прабово Субианто предложил отправить на Украину 20 тысяч индонезийских военных. Однако четвертая по населению страна мира готова вмешаться в конфликт только при одном условии.

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

