МЧС: Турист погиб при восхождении на гору Фишт в Сочи
В результате падения с северного склона горы Фишт один из альпинистов получил травмы, другой погиб, остальные участники тургруппы находятся в безопасности, сообщило МЧС России.
По информации из Telegram-канала ведомства, о происшествии на горе Фишт в МЧС сообщила руководитель зарегистрированной тургруппы. При подъеме по северному склону двое альпинистов сорвались со скалы. В результате один человек погиб, другой получил травмы и не может передвигаться самостоятельно.
Для помощи пострадавшим на северный склон был направлен вертолет Ка-32, который доставил спасателей и медицинского работника Южного регионального поисково-спасательного отряда. Сейчас сотрудники МЧС осуществляют эвакуацию пострадавшего и погибшего к месту ночлега, где находятся остальные четыре участника тургруппы.
По данным МЧС, работу спасателей осложняют плохие погодные условия и наступление темноты. На следующий день, если позволит погода, все туристы будут эвакуированы в Сочи.
В августе альпинисты из Перми погибли при восхождении в Кабардино-Балкарии.
В том же месяце во время восхождения на гору Джанги-Тау на Кавказе спортивная группа попала под камнепад, в результате чего 68-летний альпинист Александр Расторгуев погиб.
