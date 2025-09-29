МЧС: Турист погиб при восхождении на гору Фишт в Сочи

Tекст: Валерия Городецкая

По информации из Telegram-канала ведомства, о происшествии на горе Фишт в МЧС сообщила руководитель зарегистрированной тургруппы. При подъеме по северному склону двое альпинистов сорвались со скалы. В результате один человек погиб, другой получил травмы и не может передвигаться самостоятельно.

Для помощи пострадавшим на северный склон был направлен вертолет Ка-32, который доставил спасателей и медицинского работника Южного регионального поисково-спасательного отряда. Сейчас сотрудники МЧС осуществляют эвакуацию пострадавшего и погибшего к месту ночлега, где находятся остальные четыре участника тургруппы.

По данным МЧС, работу спасателей осложняют плохие погодные условия и наступление темноты. На следующий день, если позволит погода, все туристы будут эвакуированы в Сочи.

В августе альпинисты из Перми погибли при восхождении в Кабардино-Балкарии.

В том же месяце во время восхождения на гору Джанги-Тау на Кавказе спортивная группа попала под камнепад, в результате чего 68-летний альпинист Александр Расторгуев погиб.

Телеведущая Виктория Боня заявила о гибели альпинистки Натальи Наговицыной, которая перестала подавать признаки жизни на пике Победы при температуре -23 градуса.