Радиостанция Судного дня передала два сообщения за воскресенье

Tекст: Ольга Иванова

Радиостанция УВБ-76, называемая «радиостанцией Судного дня», дважды за воскресенье передала новые сообщения, пишет РИА «Новости». В 15.41 по московскому времени в эфир было передано сообщение с кодовым словом «Капосорт».

Позже, в 16.58, радиостанция вновь вышла в эфир и произнесла слово «Бирючий», о чем сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее трансляции.

УВБ-76 – это военная радиостанция, созданная в 1970-х годах, которая большую часть времени транслирует жужжащий сигнал, за что получила прозвище «Жужжалка».

Как писала газета ВЗГЛЯД, радиостанция УВБ-76 утром 12 сентября передала четыре новых закодированных сообщения с различными позывными и числовыми кодами. «Радиостанция Судного дня» ранее передала сообщение на фоне падения беспилотника в Польше.