Российские войска выбили ВСУ на вентстволе крупнейшей шахты под Красноармейском

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска выбили украинских военных с позиций на главном вентиляционном стволе крупнейшего в ДНР угольного предприятия – шахтоуправления «Покровское» к западу от Красноармейска, передает ТАСС.

Кимаковский заявил: «В населенном пункте Котлино наши штурмовые группы выбили противника с позиций на главном вентиляционном стволе шахтоуправления «Покровское».

Также представитель ДНР отметил, что Киев перебрасывает значительные резервы на этот участок фронта.

