Российские силы ударили по последнему форпосту ВСУ у Северска

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска ведут интенсивные боевые действия против позиций украинской армии у населенного пункта Дроновка, сообщает ТАСС. Марочко отметил: «Последний форпост в районе населенного пункта Дроновка сейчас под очень плотным огневым воздействием российской армии, что вынуждает украинское командование либо перебрасывать свои войска, либо передислоцировать их от населенного пункта, поскольку потери, которые несут украинские боевики, невозможно восполнить из-за плотного огневого воздействия. Логистика противника здесь нарушена».

Эксперт подчеркнул, что у Дроновки российская армия ведет очень активные бои.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко заявил о переброске в район Северска подразделений, в составе которых имеются иностранные военные. После освобождения населенного пункта Переездное до Северска осталось около шести километров. Кимаковский отметил, что группировка ВСУ была разделена между Северском и Красным Лиманом.