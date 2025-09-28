Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.3 комментария
Российские силы ударили по последнему форпосту ВСУ у Северска
Удары российской армии по Дроновке значительно осложнили логистику и привели к крупным потерям среди украинских военных, удерживающих этот пункт, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, российские войска ведут интенсивные боевые действия против позиций украинской армии у населенного пункта Дроновка, сообщает ТАСС. Марочко отметил: «Последний форпост в районе населенного пункта Дроновка сейчас под очень плотным огневым воздействием российской армии, что вынуждает украинское командование либо перебрасывать свои войска, либо передислоцировать их от населенного пункта, поскольку потери, которые несут украинские боевики, невозможно восполнить из-за плотного огневого воздействия. Логистика противника здесь нарушена».
Эксперт подчеркнул, что у Дроновки российская армия ведет очень активные бои.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко заявил о переброске в район Северска подразделений, в составе которых имеются иностранные военные. После освобождения населенного пункта Переездное до Северска осталось около шести километров. Кимаковский отметил, что группировка ВСУ была разделена между Северском и Красным Лиманом.