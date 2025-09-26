Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.2 комментария
В Кремле анонсировали встречу Путина с новоизбранными главами регионов
Песков: Путин 26 сентября встретится с новоизбранными главами регионов России
Президент России Владимир Путин сегодня вечером проведет встречу с главами регионов, которых избрали на сентябрьских выборах, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что данная встреча состоится традиционно по итогам единого дня голосования и пройдет в режиме видеоконференции. «У президента продолжается работа в Кремле. Он встретится с избранными главами субъектов. Традиционно. По завершении единого дня голосования президент проводит такие встречи, вот так же будет сегодня. Это состоится в режиме видеоконференции», – заявил Песков, передает ТАСС.
Другие встречи Владимира Путина сегодня пройдут без широкой огласки. Песков подчеркнул, что у главы государства выдался напряженный рабочий график: минувшей ночью президент встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем ЦИК России Эллой Памфиловой. Уже утром глава государства проводит переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее Путин провел встречу с Эллой Памфиловой в Кремле.
Президент России оценил итоги прошедших выборов положительно после встречи с руководителями фракций. Российский лидер отметил укрепление политической системы России несмотря на сложности.