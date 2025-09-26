В Крыму назвали игрой слов заявление Трампа о границах Украины

Глава парламента Крыма Константинов назвал игрой слов заявления Трампа о границах

Tекст: Вера Басилая

Глава парламента Крыма Владимир Константинов назвал заявление президента США Дональда Трампа об украинских границах игрой слов, передает РИА «Новости».

По словам Константинова, Трамп намеренно использует двусмысленные формулировки и иронию, чтобы подзадорить Россию «на принуждение Украины к миру, а Зеленского – активнее продолжать самоубиваться».

Он подчеркнул, что Трамп с самого начала своей политической деятельности придерживается такой линии поведения, выводя США за рамки конфликта на Украине.

По мнению главы крымского парламента, Трамп не собирается предпринимать реальные шаги для разрешения ситуации, а ограничивается громкими заявлениями. При этом, как отметил Константинов, американский лидер не хочет выглядеть проигравшим или слишком явно отказываться от поддержки Киева, поэтому делает подобные заявления, сопровождая их резонансом в медиапространстве.

Ранее Трамп заявил, что Украина с поддержкой ЕС и НАТО якобы способна вернуть утраченные территории военным путем и выйти на границы 2022 года.

The Washington Post назвала это заявление Трампа «надуманным».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.