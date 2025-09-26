Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.0 комментариев
В Крыму назвали игрой слов заявление Трампа о границах Украины
По словам Константинова, Трамп намеренно использует двусмысленные формулировки и иронию, чтобы подзадорить Россию «на принуждение Украины к миру, а Зеленского – активнее продолжать самоубиваться».
Он подчеркнул, что Трамп с самого начала своей политической деятельности придерживается такой линии поведения, выводя США за рамки конфликта на Украине.
По мнению главы крымского парламента, Трамп не собирается предпринимать реальные шаги для разрешения ситуации, а ограничивается громкими заявлениями. При этом, как отметил Константинов, американский лидер не хочет выглядеть проигравшим или слишком явно отказываться от поддержки Киева, поэтому делает подобные заявления, сопровождая их резонансом в медиапространстве.
Ранее Трамп заявил, что Украина с поддержкой ЕС и НАТО якобы способна вернуть утраченные территории военным путем и выйти на границы 2022 года.
The Washington Post назвала это заявление Трампа «надуманным».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.