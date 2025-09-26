  • Новость часаНа дороге между Псковом и Петербургом два поезда поменяли маршрут после взрыва
    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»
    Алиев с трибуны ГА ООН заявил о гибели Каспийского моря
    WP усомнилась в словах Трампа о способности Украины отвоевать территорию
    Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара БДТ по решению Фрейндлих и Басилашвили
    ВСУ ударили «Градом» по брянскому поселку
    Трамп в беседе с Эрдоганом раскритиковал российскую армию
    Рютте выступил против планов стран НАТО сбивать самолеты России
    Трамп назвал экс-директора ФБР худшим из людей
    Названа возможная причина срочного сбора военного командования США
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    26 сентября 2025, 08:59

    В Крыму назвали игрой слов заявление Трампа о границах Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Глава парламента Крыма Владимир Константинов считает, что слова президента США Дональда Трампа о границах Украины являются формой словесной игры и политической риторикой.

    По словам Константинова, Трамп намеренно использует двусмысленные формулировки и иронию, чтобы подзадорить Россию «на принуждение Украины к миру, а Зеленского – активнее продолжать самоубиваться».

    Он подчеркнул, что Трамп с самого начала своей политической деятельности придерживается такой линии поведения, выводя США за рамки конфликта на Украине.

    По мнению главы крымского парламента, Трамп не собирается предпринимать реальные шаги для разрешения ситуации, а ограничивается громкими заявлениями. При этом, как отметил Константинов, американский лидер не хочет выглядеть проигравшим или слишком явно отказываться от поддержки Киева, поэтому делает подобные заявления, сопровождая их резонансом в медиапространстве.

    Ранее Трамп заявил, что Украина с поддержкой ЕС и НАТО якобы способна вернуть утраченные территории военным путем и выйти на границы 2022 года.

    The Washington Post назвала это заявление Трампа «надуманным».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Британия и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    25 сентября 2025, 19:45
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Сергей Лавров обвинил страны Запада в развязывании войны против России через конфликт на Украине и прямом военном участии.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что НАТО и Евросоюз объявили России настоящую войну, используя в качестве инструмента Украину, передает ТАСС. По его словам, кризис на Украине был спровоцирован коллективным Западом, который теперь прямо участвует в конфликте против России.

    На совещании министров иностранных дел «Группы двадцати» (G20) Лавров сказал: «Наглядный пример – спровоцированный коллективным Западом кризис на Украине, руками которой НАТО и Евросоюз хотят объявить, объявили уже моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют». Он подчеркнул, что действия Запада стали прямым вмешательством в конфликт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом вопросы деятельности ОБСЕ на фоне будущего председательства Швейцарии в 2026 году.

    Лавров выступил за немедленное снятие торгово-экономической и финансовой блокады Кубы и призвал исключить страну из списка спонсоров терроризма. Москва выразила готовность к сотрудничеству с Вашингтоном для поиска решений по устранению причин украинского кризиса.

    25 сентября 2025, 14:56
    Медведев ответил на угрозы Зеленского российским чиновникам

    Медведев предупредил Зеленского о невозможности укрыться от российского оружия

    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил главе киевского режима Владимиру Зеленскому о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Зампред Совбеза России в Max прокомментировал слова Владимира Зеленского, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий».

    «Они должны знать, где расположены бомбоубежища... Если они не остановят войну, они им понадобятся», – заявил Зеленский.

    Медведев в ответ заявил, что Зеленскому стоит помнить другое: «Россия может применить такое оружие, от которого бомбоубежище не поможет. И американцам об этом следует помнить».

    Ранее Дмитрий Медведев разъяснил последствия идеи «киевских и прочих придурков» о «бесполетной зоне над Украиной».

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    25 сентября 2025, 11:58
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    25 сентября 2025, 11:06
    Блогер заявил о подготовке Украины к «маленькой победоносной войне» в Молдавии

    Блогер Подоляка заявил о подготовке Киева к маленькой победоносной войне в Молдавии

    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В последние месяцы отмечается увеличение числа офицеров СБУ и украинских военных, командированных в Молдавию, что свидетельствует о подготовительных действиях Киева к возможному военному конфликту, заявил военный блогер Юрий Подоляка.

    Украина готовится к проведению «маленькой победоносной войны» в Молдавии, предположил военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

    По его данным, только за последние месяцы в Молдавию были командированы десятки офицеров Службы безопасности Украины. Блогер отмечает, что речь идет не только об СБУ – также, по его словам, в регионе присутствуют представители военной разведки и другие украинские военные, но точных списков пока не удалось получить.

    Блогер считает, что активность офицеров СБУ можно объяснить борьбой с украинцами, массово покидающими страну через Молдавию, однако присутствие военной разведки и армии он трактует как подготовку к возможным военным действиям. По его мнению, украинские силовики занимаются разведкой местности с обеих сторон границы.

    «Они явно проводят рекогносцировку местности (в т.ч. и с украинской стороны) для возможных будущих военных действий. Да, не факт, что они точно будут. Но к этой войне в Киеве точно готовятся. А как известно, заряженное ружье в одном из последующих актов обязательно выстрелит», – пишет Подоляка.

    По словам Подоляки, Киев «готов к этой маленькой победоносной войне всегда» и ждет только политического решения со стороны Молдавии и Евросоюза. Он добавляет, что решение Евросоюза, по его информации, уже получено, а окончательное согласие Кишинева может быть дано после предстоящих выборов в Молдавии.

    Судя по анализу приведенных данных, СБУ использует Кишинев еще и как транзитный хаб в Европу своих сотрудников.

    Ранее Служба внешней разведки заявила о подготовке Евросоюза к оккупации Молдавии. Молдавская оппозиция отметила попытки Запада использовать страну как полигон НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Санду выразила готовность передать Молдавию ВСУ и НАТО в обмен на сохранение власти.

    25 сентября 2025, 21:25
    Трамп пообещал не использовать выражение «бумажный тигр»
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский лидер Дональд Трамп пообещал не употреблять термин «бумажный тигр», критикуя Россию. При этом он скептически отозвался о росийских успехах на поле боя.

    «Я никогда никого не назову «бумажным тигром», – сказал глава Белого дома во время встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, передает РИА «Новости». В то же время Трамп раскритиковал темпы продвижения росийских войск в зоне СВО.

    Напомним, ранее он назвал действия России на Украине «бесцельными» и охарактеризовал Россию как «бумажного тигра».

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова главы США, заявил, что Россия традиционно ассоциируется с медведем, а бумажных медведей не бывает. По его словам, высказывание Трампа о России как о «бумажном тигре» стало следствием его общения с Владимиром Зеленским.

    25 сентября 2025, 14:51
    Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2

    Хинштейн: Украинский беспилотник пытался атаковать Курскую АЭС-2

    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский беспилотник предпринял попытку атаковать Курскую АЭС-2 в Курчатове, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.

    В результате падения дрона был задет один из объектов на территории строящейся станции, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    «Здание посечено осколками, угрозы возгорания нет. Пострадавших нет. Курская АЭС-2 продолжает работать в штатном режиме», – заявил Хинштейн.

    В августе силы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ.

    В марте Курчатов и Курская АЭС стали объектами усиленной безопасности в связи с непростой обстановкой в регионе.

    25 сентября 2025, 20:22
    Германия предложила выдать Украине кредит за счет активов РФ

    Мерц предложил дать Украине кредит на 140 млрд евро из российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить на саммитах идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов.

    Германия выступила с инициативой предоставить Украине беспроцентный кредит почти на 140 млрд евро за счет суверенных активов России, замороженных в странах Евросоюза, передает ТАСС.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц написал в статье для Financial Times: «На мой взгляд, сейчас необходимо разработать жизнеспособное решение, согласно которому мы сможем предоставить Украине беспроцентный кредит на общую сумму почти 140 миллиардов евро без вмешательства в права собственности. Этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причиненный ею во время этой войны».

    Мерц отметил, что до момента выплаты компенсации Россией активы будут оставаться замороженными по решению Европейского совета.

    Мерц сообщил о намерении обсудить инициативу с лидерами европейских стран на саммите в Копенгагене 1 октября. Он также предложил дать мандат на разработку соответствующего инструмента в юридически надежной форме на заседании Европейского совета в конце октября.

    По его словам, в идеале решение должно быть принято единогласно, но в случае необходимости достаточно будет подавляющего большинства государств-членов, поддерживающих Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине и предложили новые юридические механизмы. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что завершение конфликта на Украине может занять много времени и исключил возможность навязанного урегулирования без учета суверенитета страны.

    25 сентября 2025, 21:15
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп призвал Турцию отказаться от покупки российских энергоносителей во время встречи с турецким президентом Тайипом Эрдоганом в Белом доме.

    Американский лидер подчеркнул, что у него с Эрдоганом «отличные отношения как в том, что касается войны, так и применительно к торговле», передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Я думаю, сегодня мы поговорим и о том, и о другом. Я бы хотел, чтобы он прекратил покупать нефть у России». По его мнению, Эрдоган «мог бы оказать серьезное влияние» в вопросах урегулирования ситуации на Украине, однако сейчас турецкий президент придерживается нейтральной позиции.

    Также Трамп отметил, что «лучшее, что он мог бы сделать – это не покупать нефть и газ у России».

    Ранее Трамп сообщил, что 25 сентября в Белом доме состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры будут посвящены множеству торговых и военных сделок между двумя странами.

    В январе сообщалось, что Россия сохранила лидерство в поставках газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию в 2024 году.

    25 сентября 2025, 12:55
    ВС России уничтожили два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 ВВС Украины
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки на полевом аэродроме уничтожены два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 воздушных сил Украины, сообщили в Минобороны.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам хранения и запуска БПЛА дальнего действия, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах.

    В результате удара по позиции ЗРК «Patriot» противник потерял пусковую установку, кабину боевого управления и радиолокационную станцию AN/МPQ-65 американского зенитного ракетного комплекса.

    Силами и средствами Черноморского флота уничтожены три катера ВСУ и 15 безэкипажных катеров, отчитались в Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты три управляемые авиабомбы, 178 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 86 623 беспилотников, 631 ЗРК, 25 246 танков и других бронемашин, 1 592 боевые машины РСЗО, 29 921 орудие полевой артиллерии и минометов, 42 602 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, в июле полковник ВСУ был уничтожен при попытке сбить «Герани» на Як-52 над Одессой.

    Ранее было опубликовано видео «охоты» летчиков ВСУ на Як-52 за российскими дронами.

    25 сентября 2025, 15:14
    Мэр Тбилиси посоветовал Зеленскому следить за своей страной
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь партии «Грузинская мечта» и мэр Тбилиси Каха Каладзе резко отреагировал на заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о ситуации с правами человека в Грузии и позиции Европы.

    В ответ на обвинения Зеленского в «ограничении прав человека в Грузии» и заявление о том, что Европа якобы «потеряла Грузию», Каладзе призвал прекратить вмешиваться во внутренние дела его страны, передает РИА «Новости».

    «Пусть все отстанут от Грузии. Пускай Зеленский следит за своей страной и расскажет о том, что он потерял, что он сделал со своим народом и своей страной. Это большая катастрофа, которая происходит сегодня на Украине при его непосредственном участии и вовлеченности. Пройдет время, и на это ему придется ответить. Пусть оставят в покое нашу страну и грузинский народ», – сказал он.

    Ранее лидер парламентского большинства Ираклий Кирцхалиа в Грузии призвал Зеленского «промыть рот» перед критикой другой страны.

    25 сентября 2025, 22:31
    Ушаков: Кремль учитывает все сигналы США по публичным и закрытым каналам

    Tекст: Вера Басилая

    Россия принимает во внимание всю информацию, поступающую от США, включая сообщения по публичным и закрытым каналам, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Россия учитывает все сигналы, которые поступают из Соединенных Штатов как по официальным, так и по закрытым каналам, заявил помощник президента Юрий Ушаков, передает РИА «Новости» .

    «Вы знаете, что есть публичные высказывания, а есть контакт по закрытым каналам. И мы учитываем те сигналы, которые передаются и публично, и по закрытым каналам, все это учитывается в нашей позиции», – подчеркнул Ушаков в беседе с журналистом «России 1» Павлом Зарубиным.

    Ранее Ушаков допустил, что Дональд Трамп может делать резкие заявления в адрес Москвы после переговоров с зарубежными лидерами. Ушаков отметил, что такие высказывания могут быть попыткой подыграть собеседникам.

    25 сентября 2025, 14:27
    Орбан объяснил Трампу важность энергетических связей Венгрии с Россией

    Орбан объяснил Трампу значение закупок российских энергоресурсов для Венгрии

    @ Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан провел разъяснительную беседу с президентом США Дональдом Трампом относительно позиции Будапешта по энергетическому сотрудничеству с Россией, заявил глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш на брифинге для прессы.

    «Для Венгрии с точки зрения ее будущего, с точки зрения энергетической безопасности, с точки зрения сохранения коммунальных расходов, ключевым является сохранение экономических отношений между Венгрией и Россией в области закупок энергоресурсов. Вчера вечером премьер-министр подробно разъяснил нашу позицию президенту США», – подчеркнул Гуйяш, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на Генассамблее ООН заявил о надежде на отказ Венгрии от закупок российской нефти. Он выразил уверенность, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может согласиться на такие условия.

    Комментируя высказывание президента США о возможном отказе Венгрии от российской нефти, глава венгерского МИД Петер Сийярто подчеркнул, что Венгрия не может изменить свое географическое положение.

    25 сентября 2025, 14:53
    Безуглая спрогнозировала массовые «мясные» штурмы после реформы ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая выразила опасения, что появление новых штурмовых войск в составе ВСУ приведет к увеличению потерь на фронте.

    По ее словам, создание штурмовых войск в структуре ВСУ сделает тактику так называемых «мясных» штурмов главкома Александра Сырского привычной и обыденной, передает РИА «Новости».

    Безуглая написала в своем Telegram-канале, что введение отдельных штурмовых войск станет «точкой невозврата» для массового применения тактики Сырского, связанной с большими потерями среди личного состава. По ее словам, новая структура создается без учета реального боевого опыта, а эффективные действия таких подразделений украинские власти преувеличивают.

    Депутат призвала общественность выразить протест против создания нового рода войск и отметила, что подобная инициатива может негативно сказаться на динамике боевых потерь на фронте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании нового отдельного рода войск – современных штурмовых подразделений с использованием дронов.

    25 сентября 2025, 21:30
    Лукашенко пообещал передать Путину сообщения от США

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен передать российскому лидеру Владимиру Путину определенные сообщения от американской стороны во время предстоящей личной встречи.

    Отвечая на вопросы журналистов на полях Глобального атомного форума, Лукашенко подтвердил, что в ходе переговоров с Путиным они обсудят широкий круг общих вопросов. «Я ему завтра передам все весточки и сообщения. Тем более это такой большой блок для обсуждения наших вопросов общих. Там мы обсудим предложения некоторые», – заявил Лукашенко, передает ТАСС.

    При уточняющем вопросе о том, будут ли среди этих посланий обращения от представителей США, Лукашенко ответил утвердительно. Он добавил, что накопилось много вопросов, и пообещал рассказать подробности уже после встречи с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, визит Александр Лукашенко пройдет 25–26 сентября. В четверг в столичном аэропорту Внуково приземлился самолет Лукашенко, который приехал в Россию с рабочим визитом.

    26 сентября 2025, 08:33
    ФСБ выявила в ЛНР украинскую секту
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Луганской народной республике пресечена деятельность секты, которая управлялась из украинской столицы, ее участники переводили часть доходов своей организации, сообщили в ФСБ.

    В городе Кировске в ЛНР действовало незарегистрированное объединение «Церковь Христа», члены которого собирали и переводили денежные средства в пользу организации «Всеукраинский духовный центр Возрождение», сообщили в ФСБ, передает РИА «Новости».

    Организация «Всеукраинский духовный центр Возрождение» признана в России нежелательной. Общая сумма переводов составила более 2 млн рублей, а сами участники организации направляли 10% своих доходов киевскому центру.

    Ранее в Новосибирске суд признал основателя организации «Община Виссариона» Сергея Торопа виновным в создании секты и приговорил к 12 годам лишения свободы.

    25 сентября 2025, 15:42
    Захарова заявила о заинтересованности НАТО в украинских территориях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что британские власти и другие страны НАТО заинтересованы в удержании украинских территорий.

    «Зеленский всему миру – и президенту США Дональду Трампу, и в ООН, и в интервью – заявляет, что не рассматривает варианты урегулирования, при которых утраченные Украиной территории не будут возвращены ему», – написала она в своем Telegram-канале. Дипломат подчеркнула, что «территории эти нужны не тем, кто живет на Украине, а британцам и другим натовцам, только им».

    Захарова также добавила, что западные государства, как и в 2022 году, продолжают предпринимать действия, направленные на срыв мирного процесса по Украине.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил Зеленскому, который в интервью американскому порталу Axios призвал российских чиновников убедиться, что они «знают местонахождение своих укрытий», о наличии у России оружия, от которого не спасет «никакое бомбоубежище».

    Пожар вспыхнул на Афипском НПЗ из-за падения обломков БПЛА
    Власти ДНР заявили о сжигании ВСУ тел погибших в Кировске
    Захарова объяснила резкие заявления Трампа тактикой переговоров
    Пашинян заявил о заинтересованности Армении малыми модульными АЭС
    Венгрия обвинила ЕС в невыполнении обязательств после атаки Киева на «Дружбу»
    Ученые НАСА допустили ядерный удар по астероиду 2024 YR4 – «убийце городов»
    В Москве нашли мертвым экс-главу транспортного комитета Петербурга

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции

    «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок». Такими словами французские политологи иронизируют над первым в истории обвинительным приговором, вынесенным бывшему президенту Франции. За что Николя Саркози признан виновным и при чем тут убитый в результате французского вмешательства ливийский лидер Муаммар Каддафи? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

