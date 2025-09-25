  • Новость часаПутин принял в Кремле гендиректора МАГАТЭ Гросси
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Фон дер Ляйен ищет в небе Балтики повод для войны с Россией
    Лавров: НАТО и Евросоюз объявили моей стране настоящую войну и прямо в ней участвуют
    Глава Пентагона экстренно собрал высшее военное командование США
    Спектакль «Лето одного года» снят с репертуара БДТ по решению Фрейндлих и Басилашвили
    Песков: Россия ждет реакции США на инициативу Путина по ДСНВ
    Путин: Россия запустит ядерную энергосистему с замкнутым топливным циклом к 2030 году
    Лукашенко сообщил о согласии Путина поддержать Гросси на пост главы ООН
    Германия предложила выдать Украине кредит за счет активов РФ
    Трамп пообещал больше не использовать выражение «бумажный тигр»
    Мнения
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    6 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Дональд Трамп поджигает Украину

    Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

    6 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Трамп встал на обамовские лыжи

    Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

    3 комментария
    25 сентября 2025, 23:00 • Новости дня

    Госдеп одобрил потенциальную продажу ФРГ 400 ракет AMRAAM на 1,23 млрд долларов

    Госдеп одобрил потенциальную продажу ФРГ 400 ракет AMRAAM

    Tекст: Ирма Каплан

    Как говорится в заявлении американского ведомства, правительство Германии запросило закупку до 400 усовершенствованных AIM-120D-3 – всепогодных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности действия (AMRAAM).

    Вместе с ракетами планируется приобретение систем поддержки и программного обеспечения, обучение персонала и оборудование для обучения, инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков и другие сопутствующие элементы.

    «Общая стоимость проекта оценивается в 1,23 млрд долларов. Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», – сказано в сообщении Агентств по сотрудничеству в сфере оборонной безопасности (DSCA).

    Там отмечают, что потенциальная продажа ракет улучшит способность Германии противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив высокие показатели вооружений типа «воздух-воздух» для немецкой программы F-35.

    Предполагаемая продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США, отметили в ведомстве, а описание и стоимость в долларах указаны для максимального предполагаемого количества.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, власти Германии прекратили транзит американских кассетных боеприпасов через свою территорию для Украины.

    При этом писатель, журналист и публицист Игорь Мальцев в беседе с газета ВЗГЛЯД рассуждал, почему немцы и оружие несовместимы.

    24 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Российские военные продолжили зачистку Кировска от остатков ВСУ

    Российские войска продолжили зачистку Кировска от остатков 63-й бригады ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Кировске на краснолиманском направлении российские силы уничтожают последние подразделения украинской 63-й механизированной бригады.

    Российские войска проводят зачистку населенного пункта Кировск на краснолиманском направлении, передает ТАСС. В Министерстве обороны России сообщили, что операция направлена против остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.

    В ведомстве уточнили: «В настоящее время ведется зачистка населенного пункта от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ».

    Подробности о ходе операции и количестве уничтоженных украинских военнослужащих пока не сообщаются. Ситуация в районе Кировска продолжает оставаться напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение и овладели 115 зданиями в Купянске Харьковской области.

    Российские войска предотвратили контратаку ВСУ, уничтожив скопление техники с помощью FPV-дронов в районе Кировска на краснолиманском направлении.

    В ходе отступления подразделения ВСУ, покидавшие Кировск на краснолиманском направлении, открывали огонь по местным жителям и разрушали инфраструктуру.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 12:57 • Новости дня
    Госдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную военную службу
    Госдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную военную службу
    @ Евгений Епанчинцев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу в Вооруженные силы был одобрен в первом чтении депутатами Госдумы.

    Законопроект о круглогодичном призыве на срочную службу был одобрен в первом чтении депутатами Госдумы, передает ТАСС.

    Документ внесли 22 июля председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и его первый заместитель Андрей Красов.

    Согласно тексту законопроекта, медицинское освидетельствование, психологический отбор и заседания призывной комиссии будут проходить в течение всего календарного года. Однако отправка призывников к месту службы сохранится два раза в год – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

    Для отдельных категорий граждан предусмотрят специальные сроки отправки. Жители сельской местности, занятые в полевых работах, будут отправляться с 15 октября по 31 декабря, педагогические работники – с 1 мая по 15 июля, жители отдельных районов Крайнего Севера – с 1 мая по 15 июля или с 1 ноября по 31 декабря.

    В пояснительной записке отмечается, что изменения помогут равномерно распределить нагрузку на призывные пункты и улучшить качество призыва.

    Ранее в Минобороны заявили, что военнослужащие срочной службы не будут привлекаться к участию в спецоперации на Украине и будут проходить службу только на территории России.

    В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий право призывать граждан на военную службу в течение всего календарного года.

    Решение об отправке призывника в часть распространили на две призывные кампании. С 1 апреля в России начали действовать новые правила призыва на срочную военную службу.

    Комментарии (5)
    25 сентября 2025, 11:58 • Видео
    Диктатура Майи Санду: быть или не быть

    В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2025, 21:04 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке БПЛА на Новороссийск выросло до 12

    Два человека погибли, девять госпитализированы после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество пострадавших в результате атаки беспилотников на Новороссийск увеличилось до двенадцати, включая девять госпитализированных и двоих погибших.

    Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заместителя губернатора Краснодарского края Анну Минькову. Она уточнила, что двое пострадавших скончались на месте, девять были госпитализированы, из них двое находятся в тяжелом состоянии и транспортируются в краевую больницу. Еще троим оказали амбулаторную помощь.

    Ранее власти города сообщали о двух погибших и одиннадцати пострадавших после удара. Власти отмечают, что всего повреждения получили двадцать автомобилей и семь жилых домов, включая многоквартирные, а также здание гостиницы «Новороссийск».

    Атака беспилотников произошла в дневное время в центральной части города в районе гостиницы. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации, пишет ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала удары Киева по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске сигналом для Евросоюза.

    В результате атаки на Туапсе пострадали взрослый и подросток, которых доставили в больницу с травмами средней тяжести.

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, и два человека погибли.

    Комментарии (4)
    25 сентября 2025, 10:48 • Новости дня
    Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения без Германии
    Франция заявила о способности создать истребитель нового поколения без Германии
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Франция способна создать истребитель шестого поколения без участия Германии, если не будет достигнуто соглашение по проекту Future Combat Air System (FCAS), сообщает Politico.

    Франция готова создать истребитель нового поколения самостоятельно, если не будет достигнуто соглашение с Германией по проекту Future Combat Air System (FCAS), передает Politico. Об этом заявил французский чиновник на условиях анонимности.

    «Если нам не удастся договориться по FCAS, нет повода для беспокойства: Франция уже строила, умеет строить и построит истребитель в одиночку», – подчеркнул чиновник.

    Он уточнил, что «самостоятельно» не означает только собственные французские ресурсы, предусматривается и возможность привлечения европейских подрядчиков.

    Слова прозвучали на фоне растущей напряженности между Парижем и Берлином: Германия уже рассматривает Швецию и Британию как возможных новых партнеров по проекту, если переговоры с Францией до конца года провалятся.

    Компания Dassault Aviation, представляющая французскую сторону, и Airbus Defence and Space из Германии также выразили готовность реализовать проект нового истребителя NGF отдельно друг от друга. Главная проблема связана с желанием Dassault получить больше полномочий в управлении проектом, поскольку нынешняя структура, по мнению компании, может привести к задержкам.

    Глава Dassault Эрик Трапье отметил на слушаниях во французском парламенте: «Я не против проекта, но когда Германия говорит, что исключит Францию, вас это не беспокоит? К сожалению, сегодня, если не создаешь жесткой силовой динамики, не получаешь результатов».

    Париж неоднократно подчеркивал, что задержки с реализацией неприемлемы, так как новый истребитель нужен к 2040 году для поддержки ядерного сдерживания, пишет Politico.

    Среди других разногласий – масса самолета: Франция настаивает на 15-тонной машине, пригодной для авианосцев, а Германия – на 18-тонном варианте, ориентированном на господство в воздухе. Французская сторона предупреждает, что более тяжелый самолет потребует мощного двигателя, что может привести к сдвигу сроков. Также в октябре ожидаются переговоры министров обороны Франции, Германии и Испании, посвященные FCAS.

    Ранее эксперты оценили перспективы совместного франко-немецкого проекта истребителя FCAS. Аналитики заявили газете ВЗГЛЯД, что проект сталкивается с проблемами из-за разногласий между Францией и Германией.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 10:15 • Новости дня
    Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня
    Польша стала крупнейшим импортером беспилотников из Тайваня
    @ ahamani.com

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Варшава резко увеличила закупки беспилотных аппаратов с тайваньских заводов, чтобы усилить армию и снизить зависимость от китайских комплектующих.

    Польша стала основным зарубежным покупателем беспилотников, произведенных на Тайване, пишет Bloomberg.

    В 2024 году на долю Польши пришлось почти 60% экспорта этих устройств, что составило около 32 млн долларов за восемь месяцев с начала года. На втором месте остались США, импортировавшие дронов примерно на 7 млн долларов.

    Тайваньская компания Ahamani сообщила о планах открыть завод в Польше из-за высокого спроса и о переговорах с рядом иностранных компаний, в том числе крупной южнокорейской, заинтересованных в покупке комплектующих, не связанных с Китаем. Глава Ahamani Кунг Цзы-чи отметил, что «Европа – очень важный рынок в сфере дронов, а Польша – ключевой шлюз и база».

    С начала спецоперации на Украине дроны приобрели критическую роль для ВСУ и ее союзников. Польская индустрия дронов быстро расширяется: крупнейший производитель WB Electronics удвоил прибыль до почти 3 млрд злотых в 2024 году и предложил Ahamani совместное производство. Компания также поставляет оборудование для Украины и имеет там производственную площадку.

    Спрос на тайваньские комплектующие обусловлен необходимостью обходить ограничения на китайские детали, что позволило Польше нарастить собственное производство и стать посредником для Украины. Польские компании, такие как Farada Group и FlyFocus, активно заменяют китайские компоненты на тайваньские для соблюдения стандартов безопасности США и сокращения рисков поставок.

    В Тайване развитие отрасли поддерживает правительство через субсидии и госзакупки. Рост интереса со стороны западных стран создает для острова новые возможности, в то время как китайские компании продолжают поставлять военные дроны России.

    В июле сообщалось, что поставки беспилотников с Тайваня за первые шесть месяцев 2025 года выросли почти в восемь раз, при этом основным покупателем этой продукции стала Польша.

    Поставки достигли 11,89 млн долларов, более половины из них приобрела Польша – на 6,48 млн долларов.

    Комментарии (4)
    24 сентября 2025, 19:44 • Новости дня
    Число пострадавших при атаке дронов на Новороссийск достигло 11

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинских беспилотников на Новороссийск пострадали одиннадцать человек, включая двоих в тяжелом состоянии, погибло два человека.

    Одиннадцать человек получили ранения после атаки украинских беспилотников на Новороссийск, передает ТАСС. По словам мэра города Андрея Кравченко, из пострадавших двое находятся в тяжелом состоянии, четверо получили ранения средней тяжести, еще пятеро – легкие травмы.

    Кравченко сообщил: «Два человека погибли. Пострадали 11 человек (двое – в тяжелом состоянии, четверо – средняя тяжесть и пять – [в] легкой степени тяжести). Несовершеннолетних среди пострадавших и погибших нет».

    Власти города проводят необходимые мероприятия по оказанию медицинской помощи пострадавшим.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне угрозы атаки безэкипажных катеров на побережье Черного моря в Сочи началась эвакуация отдыхающих с городских пляжей. Власти города приняли решение временно прекратить выход всех плавательных средств. В результате удара украинских беспилотников по центру Новороссийска погибли два человека, были повреждены пять жилых домов и здание гостиницы.

    Комментарии (15)
    24 сентября 2025, 08:10 • Новости дня
    Ростех передал армии новые истребители Су-35С

    Ростех передал Минобороны новые Су-35С после заводских испытаний

    Tекст: Мария Иванова

    Истребители Су-35С, прошедшие все необходимые проверки, были отправлены в войска для дальнейшего использования по назначению.

    Ростех передал в войска новые истребители Су-35С, сообщает Ростех в своем Telegram-канале. Объединенная авиастроительная корпорация осуществила поставку после завершения наземных и летных заводских испытаний самолетов.

    Су-35С разработан для завоевания господства в воздухе, включая работу в сложных погодных условиях и на значительном удалении от аэродромов базирования. Эта модель считается переходным звеном к авиационным комплексам пятого поколения.

    В Ростехе подчеркнули, что заводы корпорации работают на полную мощность и обеспечивают стабильные темпы поставки боевых самолетов.

    Представители госкорпорации заявили: «Су-35С сочетает мощь современных вооружений, передовую электронику и уникальную маневренность, что делает его универсальным солдатом для выполнения самых сложных боевых задач – от прикрытия авиационных групп и наземных объектов до поражения воздушных и наземных целей противника».

    Напомним, 21 августа Объединенная авиастроительная корпорация передала войскам новую партию истребителей Су-35С.

    Самолеты Су-35С, оснащенные сверхдальнобойными ракетами, обеспечивают прикрытие и не допускают появления вражеских самолетов вблизи зон применения оружия.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 16:04 • Новости дня
    Rheinmetall объявил о строительстве завода боеприпасов в Латвии

    Rheinmetall и Латвия построят завод боеприпасов для восточного фланга НАТО

    Rheinmetall объявил о строительстве завода боеприпасов в Латвии
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Немецкая компания и латвийская оборонная корпорация инвестируют 275 миллионов евро в новый завод по производству 155-миллиметровых снарядов.

    Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и Латвийская государственная оборонная корпорация договорились построить в Латвии новый завод боеприпасов, передает РИА «Новости». Меморандум о взаимопонимании подписали в Гамбурге в присутствии премьер-министра Латвии Эвики Силини.

    Завод будет выпускать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, что, по мнению сторон, должно укрепить восточный фланг НАТО и снизить зависимость Европы от импорта боеприпасов. Строительство объекта стартует весной 2026 года, а запуск производства запланирован на 2027 год.

    Общий объем инвестиций Rheinmetall и латвийской оборонной корпорации составит 275 миллионов евро. На эти средства предполагается создать производственную линию, рассчитанную на выпуск нескольких тысяч снарядов в год.

    Rheinmetall остается одним из крупнейших производителей вооружений в Европе. Как отмечает газета Welt, рост доходов компании связан с поставками Германией вооружения на Украину, включая танки, БМП, БТР и боеприпасы.

    Власти России неоднократно заявляли, что поставки вооружений на Украину мешают урегулированию конфликта и вовлекают страны НАТО в противостояние. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые поставки вооружения Киеву становятся легитимной военной целью для России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, германский концерн Rheinmetall выходит на рынок военного судостроения, приобретая компанию Naval Vessels Lursse. Глава концерна Армин Паппергер заявил, что европейским странам необходимо срочно наладить массовое производство доступных систем ПВО для борьбы с дешевыми дронами. Rheinmetall планирует в ближайшие месяцы отправить Киеву новейшие мобильные системы противодействия дронам Skyranger.

    Комментарии (3)
    23 сентября 2025, 22:53 • Новости дня
    ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду, есть пострадавшие

    В результате обстрела Белгорода ранены пять человек, повреждено предприятие

    Tекст: Денис Тельманов

    Ракетный обстрел со стороны ВСУ привел к ранениям пяти мирных жителей в Белгороде, пожар вспыхнул на коммерческом объекте.

    Обстрел Белгорода был зафиксирован утром 23 сентября, сообщил губернатор региона в своем канале в Mах. По данным оперативных служб, ракета ВСУ попала по территории коммерческого объекта, где вспыхнул пожар в одном из зданий. Возгорание было ликвидировано пожарными расчетами.

    Пострадали пять мирных жителей: трое мужчин и женщина получили осколочные ранения рук и ног, их доставили в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще один мужчина с осколочными ранениями ног и артериальным кровотечением помещен в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

    В результате обстрела у социального объекта, расположенного рядом с местом происшествия, повреждено остекление. Все оперативные службы работают на месте, информация о последствиях инцидента уточняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории ДНР погибла женщина и получили ранения пять мирных жителей. Ракетный обстрел со стороны Украины в Киевском районе Донецка повредил Республиканский травматологический центр и вывел из строя трансформаторную подстанцию.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 20:22 • Новости дня
    Германия предложила выдать Украине кредит за счет активов РФ

    Мерц предложил предоставить Украине 140 млрд евро кредита с замороженных российских активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о планах обсудить на саммитах идею кредита для Украины на сумму почти 140 млрд евро за счет российских активов

    Германия выступила с инициативой предоставить Украине беспроцентный кредит почти на 140 млрд евро за счет суверенных активов России, замороженных в странах Евросоюза, передает ТАСС.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц написал в статье для Financial Times: «На мой взгляд, сейчас необходимо разработать жизнеспособное решение, согласно которому мы сможем предоставить Украине беспроцентный кредит на общую сумму почти 140 миллиардов евро без вмешательства в права собственности. Этот кредит будет погашен только после того, как Россия возместит Украине ущерб, причиненный ею во время этой войны».

    Мерц отметил, что до момента выплаты компенсации Россией активы будут оставаться замороженными по решению Европейского совета.

    Мерц сообщил о намерении обсудить инициативу с лидерами европейских стран на саммите в Копенгагене 1 октября. Он также предложил дать мандат на разработку соответствующего инструмента в юридически надежной форме на заседании Европейского совета в конце октября.

    По его словам, в идеале решение должно быть принято единогласно, но в случае необходимости достаточно будет подавляющего большинства государств-членов, поддерживающих Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии выразили готовность поддержать план Еврокомиссии по использованию замороженных российских активов для помощи Украине и предложили новые юридические механизмы. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что завершение конфликта на Украине может занять много времени и исключил возможность навязанного урегулирования без учета суверенитета страны.

    Комментарии (12)
    24 сентября 2025, 19:02 • Новости дня
    Минобороны заявило об уничтожении группировки ВСУ под Клебан-Быком

    Российские военные уничтожили большинство сил ВСУ у Клебан-Быкского водохранилища

    Tекст: Денис Тельманов

    В районе Клебан-Быкского водохранилища бойцы Южной группировки войск уничтожили основную часть окруженной украинской группировки, оставив около 80 человек.

    О важной операции у Клебан-Быкского водохранилища сообщил ТАСС. По данным Минобороны России, подразделения Южной группировки войск с 23 августа вели уничтожение блокированной украинской группировки в этом районе.

    В оборонном ведомстве подчеркнули, что основная часть окруженных украинских войск ликвидирована, а их остатки составляют порядка 80 человек.

    В Минобороны РФ уточнили, что российским силам противостояли хорошо подготовленные и мотивированные бойцы из состава бригады специального назначения «Азов» (признан террористической и запрещен в РФ) и штурмовой бригады «Лють».

    Представитель ведомства заявил: «Южной группировке войск на этом участке противостояли мотивированные и хорошо подготовленные неонацисты из состава бригады специального назначения «Азов» и штурмовой бригады «Лють».

    В настоящее время активные действия российских подразделений в районе водохранилища продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расстояние между позициями ВС России и южными окраинами Северска в Донецкой народной республике теперь составляет чуть более шести километров.

    Глава военного ведомства Андрей Белоусов направил поздравление бойцам 88-й мотострелковой бригады за проявленное мужество при освобождении Переездного в Донецкой народной республике.

    Российские подразделения за сутки нанесли удары по позициям ВСУ на нескольких направлениях, в результате которых противник потерял более 1 тыс. военнослужащих и значительное количество техники.

    Комментарии (2)
    24 сентября 2025, 13:14 • Новости дня
    Немецкий политик получил временный статус в России из-за давления

    Ральф Нимайер получил временный статус в России и запросил гражданство

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер сообщил о предоставлении ему временного статуса в России и подаче заявления на гражданство.

    Глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер заявил, что из-за давления немецких властей был вынужден запросить убежище в России, передает ТАСС.

    По его словам, заявление на получение политического убежища он подал в ноябре прошлого года, а временный статус получил в марте. Сейчас он оформляет российское гражданство, так как не может вернуться в Германию из-за аннулирования паспорта и обыска дома в марте 2023 года.

    «Да, я подал заявление на получение политического убежища в ноябре прошлого года и получил временный статус в марте. Сейчас я подал заявление на получение российского гражданства, поскольку не могу вернуться в Германию, так как мой паспорт был аннулирован, а мой дом обыскали еще в марте 2023 года», – подчеркнул политик.

    Нимайер также добавил, что преследования со стороны немецких властей касаются любого оппозиционного лидера, который не выступает против России и не поддерживает НАТО. Давление на него усилилось после призывов к правительству Олафа Шольца открыть трубопровод «Северный поток – 2».

    Ранее Нимайер предположил, что НАТО может использовать обвинения в глушении GPS-сигналов из Калининградской области как повод для провокации.

    До этого политик выразил восхищение масштабом московского парада и отметил значимость участия молодежи и ветеранов. Нимайер также назвал санкции Евросоюза против России безумием, приносящим ущерб промышленности Европы и закрывающим европейским компаниям доступ к российскому рынку.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 09:50 • Новости дня
    Дроны «Гортензия» получили систему массового сброса боеприпасов

    Дроны «Гортензия» получили систему одновременного сброса 14 гранатометных выстрелов

    Tекст: Мария Иванова

    Беспилотники «Гортензия» теперь способны одномоментно сбрасывать 14 гранатометных выстрелов, что обеспечивает эффект локальной «ковровой бомбардировки» позиций противника, сообщили в «Народном фронте»

    Беспилотные летательные аппараты «Гортензия» получили новую систему сброса боеприпасов, позволяющую одновременно выпускать 14 гранатометных выстрелов, сообщают в «Народном фронте», передает ТАСС.

    Эта опция предназначена для организации локальной «ковровой бомбардировки» по группам пехоты или для удара по окопам и блиндажам открытого типа, отметил технический директор проекта с позывным Мекс.

    По его словам, «все аппараты «Гортензия» снабжаются специальной системой, на которую в дальнейшем может быть надето любое навесное оборудование – системы сброса, детонации или сброса ВОГ». Система позволяет применять боеприпасы как поштучно, так и единовременно двумя барабанами, по семь выстрелов в каждом. Решение показало высокую эффективность и получило положительные отзывы военных.

    На передовую для российских военнослужащих уже было поставлено порядка 18 тыс. дронов «Гортензия» различных модификаций. Ранее сообщалось, что эти беспилотники применяются для дистанционного использования ручных гранатометов.

    В рамках инициативы «Кулибин-клуба» «Народного фронта» отечественные инженеры тестируют и внедряют новые технологии для поддержки армии. Благодаря этому на передовой появляются инновационные средства радиоэлектронной борьбы, квадрокоптеры и роботизированные системы.

    Накануне сообщалось, что российские дроны «Гортензия» оснастили ручными гранатометами для дистанционных ударов по позициям Вооруженных сил Украины.

    Новая беспилотная платформа «Зефир-М» получила возможность зависать в воздухе до 24 часов для ретрансляции связи и радиоэлектронной борьбы.

    А производитель беспилотников на оптоволокне «Ветерок» рассказал о способности этих аппаратов поражать цели на значительных расстояниях.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 07:35 • Новости дня
    Reuters: ФРГ ожидает по 1 тыс. раненых в день в случае конфликта с Россией

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вооруженные силы Германии разработали планы по оказанию помощи большому числу раненых на случай масштабного военного противостояния между НАТО и Россией, план рассчитывает, что немецкая сторона будет терять по 1 тыс. человек ранеными в день.

    Немецкие военные составили сценарии оказания помощи до 1 тыс. раненых военнослужащих в сутки в случае возможного крупномасштабного конфликта между НАТО и Россией, пишет Reuters.

    Генерал-хирург Ральф Хоффманн заявил, что точное количество пострадавших будет зависеть от интенсивности боев и задействованных подразделений.

    После начала СВО Германия обновила программы медицинской подготовки, учитывая опыт украинского конфликта, где характер ранений изменился из-за широкого применения дронов и барражирующих боеприпасов.

    Хоффманн подчеркнул, что украинцы часто не могут эвакуировать раненых достаточно быстро, поскольку дроны кружат повсюду над головами. В таких условиях возникает необходимость длительной стабилизации пострадавших прямо на линии фронта, иногда на протяжении нескольких часов.

    Для эвакуации раненых бундесвер рассматривает возможность использования госпитальных поездов, автобусов и расширения медицинской авиации по примеру Украины. Первичная помощь будет оказываться на передовой, после чего военнослужащих доставят в гражданские больницы Германии.

    Потребность оценивается примерно в 15 тыс. коек от общего числа 440 тыс., имеющихся в стране. Медицинская служба бундесвера будет увеличиваться до необходимых масштабов.

    В августе в Германии подготовили новый законопроект, увеличивающий численность бундесвера до 460 тыс. человек. Документ предусматривает анкетирование молодых мужчин и возможность возвращения призыва.

    При этом немецкие власти решили сократить расходы большинства министерств для покрытия рекордного дефицита бюджета из-за роста оборонных затрат.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    Наказание за дезертирство бывшим заключенным предложили ужесточить

    Tекст: Ирма Каплан

    В Госдуму поступил законопроект с предложением увеличить сроки лишения свободы освобожденным от уголовного наказания за дезертирство или уклонение от службы, о чем говорится в электронной базе законопроектов Госдумы.

    Правительство России направило в Госдуму законопроект, ужесточающий уголовную ответственность для освобожденных от уголовного наказания лиц в случае дезертирства и уклонения от службы, передает ТАСС.

    «Реализация законопроекта необходима для создания дополнительных гарантий обеспечения военной безопасности Российской Федерации и обороноспособности страны», – сказано в пояснительной записке к законопроекту.

    Законопроект № 1024060-8 предлагает увеличить сроки лишения свободы за дезертирство в период мобилизации, военного положения или военного конфликта до 10–20 лет для лиц, получивших условное освобождение или приостановление уголовного дела по ходатайству командования.

    Согласно документу, самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин от двух до десяти суток будет наказываться лишением свободы от двух до шести лет. За оставление части от десяти суток до месяца предусмотрено наказание от трех до восьми лет лишения свободы, а за срок более месяца – от семи до 12 лет.

    Уклонение от исполнения обязанностей военной службы, включая симуляцию болезни, также будет караться сроком от семи до 12 лет для бывших заключенных.

    Как указано в в пояснительной записке, поправки направлены на обеспечение дисциплины и ответственности среди военнослужащих, освобожденных от уголовного наказания».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Министерстве обороны рассказали о применении электронных повесток во время осеннего призыва. Также Минобороны сообщило, что призыв пройдет с использованием Единого реестра воинского учета.

    Комментарии (0)
    Главное
    Лукашенко объявил о скорой поставке комплексов «Орешник» в Белоруссию
    Трамп призвал Турцию прекратить покупать нефть и газ у России
    Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
    В Москве нашли мертвым экс-главу транспортного комитета Петербурга
    Bosch объявил о сокращении 13 тыс. рабочих мест
    ФИФА назвала талисманы чемпионата мира 2026 года
    В Москве нашли место для скульптуры «Большая глина»

    Российский бюджет потратят на безопасную жизнь и развитие без долгов

    Главный финансовый документ страны – бюджет на 2026-2028 годы – предполагает увеличение расходов на социальные обязательства, оборону и технологическое развитие страны. Расходы на поддержку семей с детьми увеличены до 10 трлн рублей, а в целом на социальные обязательства – до 41 трлн рублей. Это в разы больше, чем несколько лет назад. За счет чего Минфин планирует найти дополнительные средства? Подробности

    Перейти в раздел

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Украинцев приговорили к высылке из Европы на фронт

    Президент США Дональд Трамп, который недавно требовал от Украины территориальных уступок в обмен на мир, призвал Киев вернуть земли военным путем. Как отмечают эксперты, так он дал Киеву и Брюсселю карт-бланш на новую эскалацию конфликта. Причем европейцы будут поддерживать ВСУ как в техническом плане, так и мобилизационном: вероятно, беженцев с Украины, находящихся в ЕС, будут отправлять на фронт. Подробности

    Перейти в раздел

    Как разведка Ирана проникла на сверхсекретный объект Израиля

    «Миллионы страниц разнообразной и ценной информации» стали добычей иранской разведки, которой удалось проникнуть в святая святых ядерной программы Израиля – секретный исследовательский центр в Димоне. Каковы методы работы разведки Ирана, как ей удалось добыть столь закрытую информацию – и завербовать агентов в Израиле? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв
      Бессмысленный визовый удар ЕС по России

      Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

      6 комментариев
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      Дональд Трамп поджигает Украину

      Возможно, что в Анкоридже Путин и Трамп предусмотрели возможность невыполнения американским лидером «домашнего задания». И поэтому договорились о запасном пути. В рамках этого пути Трамп должен дистанцироваться от украинского кризиса и дать Москве закончить его военным путем.

      6 комментариев
    • Илья Ухов Илья Ухов
      Трамп встал на обамовские лыжи

      Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам, по большому счету, вс равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.

      3 комментария
    Перейти в раздел

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации