Госдеп одобрил потенциальную продажу ФРГ 400 ракет AMRAAM на 1,23 млрд долларов

Госдеп одобрил потенциальную продажу ФРГ 400 ракет AMRAAM

Tекст: Ирма Каплан

Вместе с ракетами планируется приобретение систем поддержки и программного обеспечения, обучение персонала и оборудование для обучения, инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков и другие сопутствующие элементы.

«Общая стоимость проекта оценивается в 1,23 млрд долларов. Эта предлагаемая продажа будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США путем повышения безопасности союзника по НАТО, который является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе», – сказано в сообщении Агентств по сотрудничеству в сфере оборонной безопасности (DSCA).

Там отмечают, что потенциальная продажа ракет улучшит способность Германии противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив высокие показатели вооружений типа «воздух-воздух» для немецкой программы F-35.

Предполагаемая продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США, отметили в ведомстве, а описание и стоимость в долларах указаны для максимального предполагаемого количества.

