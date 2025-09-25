Документалисты RT и артисты посетили госпиталь бойцов под Звенигородом

Tекст: Алексей Дегтярев

Мероприятие прошло в военном госпитале города Звенигород, сообщает RT.

Перед бойцами спецоперации выступили Николай Басков, Лариса Долина, Елена Север и Денис Майданов. После концерта артисты посетили палаты тех, кто не смог присутствовать в зале, чтобы лично поддержать раненых.

Среди гостей оказался сотрудник RT и ветеран спецоперации Илья Казаков, который потерял ноги на передовой. По словам организаторов, Казаков своим примером показал бойцам, как можно не сдаваться и преодолевать трудности. Помимо концерта, для военных был организован показ фильма «Сила».

Встреча состоялась в рамках проекта «Песни и кино – нашим героям», который реализуется в сотрудничестве фестиваля «RT.Док: Время наших героев» и телеканала RU.TV.

Ранее сообщалось, что в столице Белоруссии пройдет международный фестиваль, на котором представят шесть документальных фильмов о Донбассе и спецоперации, созданных RTД и белорусскими авторами.