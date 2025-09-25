Мы еще увидим у Трампа какой-нибудь очередной кульбит на 180 градусов. Но нам по большому счету всё равно, детей с ним нам не крестить. Что нам нужно, так это быть предельно рациональными и иметь в виду исключительно национальные интересы России.0 комментариев
«Северяне» продвинулись на 400 м. на Харьковском направлении
В результате ударов авиации и артиллерии по позициям ВСУ на Сумском и Харьковском направлениях противник за сутки потерял свыше 180 человек, двое пленены.
Российская авиация, ракетные комплексы и беспилотники продолжают наносить удары по позициям ВСУ на всем фронте в Сумской области, сообщает Telegram-канал «Северный ветер». Противник наращивает давление на правый фланг наступающей российской группировки в попытке вернуть утраченные позиции. Было предпринято семь контратак штурмовыми группами ВСУ, пять из которых – в районе Алексеевки, остальные – в районе Варачино и Кондратовки, успеха эти попытки не принесли.
В результате отражения атак уничтожено до взвода противника, двое украинских военных взяты в плен. Также артиллерия и дроны сорвали две попытки выдвижения ВСУ на позиции в районе Юнаковки и Алексеевки. На Теткинском и Глушковском направлениях фронта существенных изменений не зафиксировано, российская авиация и артиллерия продолжали наносить удары по выявленным целям.
В Черниговской области нанесён ракетный удар комплексом «Искандер» по полигону Гончаровский. Потери ВСУ составили до 300 человек из различных бригад, уничтожен подземный штаб полигона, ангары с техникой и контейнеры с беспилотниками дальнего действия.
На Харьковском направлении российские подразделения продвигаются в Волчанске на левом берегу реки Волчья, а также в лесу у Синельниково и на участке Хатнее. Украинские войска безуспешно пытаются деблокировать окружённые подразделения в Синельниковском лесу, где за сутки российские силы продвинулись до 200 метров и продолжают сжимать кольцо окружения.
На левобережье Волчанска российские военные заняли более 20 зданий, продвинувшись на 100 метров. На участке Меловое-Хатнее за сутки продвижение составило 400 метров. На Липцовском направлении существенных изменений не произошло, однако расчёты FPV-дронов наносили удары по позициям ВСУ, а в 92-й бригаде практически полностью уничтожено подразделение «Шквал», состоящее из бывших заключённых.
Суточные потери ВСУ превысили 180 человек, из них более 110 – в Сумской области и свыше 70 – в Харьковской. Российской стороной также уничтожены различные виды вооружения и техники: гаубица Д-30, миномёты, пикапы, багги, пусковые установки беспилотников, склады, станции спутниковой связи, роботизированные платформы и другая военная техника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие из группы «Север» пресекли попытку вторжения боевиков ВСУ на территорию Брянской области. Командиры ВСУ в населенном пункте Юнаковка угрожали своим подчиненным обстрелом с помощью FPV-дронов. ВСУ предприняли неудачную попытку вернуть утраченные позиции в Сумской области.