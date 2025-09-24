Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
Офис КТК в Новороссийске поврежден из-за атаки дронов
Офис КТК в Новороссийске пострадал при атаке БПЛА, ранены двое сотрудников
В Новороссийске административное здание Каспийского трубопроводного консорциума оказалось среди объектов, пострадавших от массированной атаки беспилотников.
Офис Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске был поврежден в ходе массированной атаки дронов на центр города, передает ТАСС.
В результате происшествия два сотрудника консорциума получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Работа офиса временно приостановлена, а весь персонал эвакуирован.
В пресс-службе КТК сообщили: «Сегодня в середине рабочего дня на центр г. Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО «КТК-Р». Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован».
В компании уточнили, что у одного из пострадавших диагностированы огнестрельные осколочные ранения. Это, как отметили в КТК, может свидетельствовать о наличии поражающих элементов в боевой части дронов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники нанесли удар по центру Новороссийска. В результате атаки погибли два человека. Повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.