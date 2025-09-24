Офис КТК в Новороссийске поврежден из-за атаки дронов

Офис КТК в Новороссийске пострадал при атаке БПЛА, ранены двое сотрудников

Tекст: Елизавета Шишкова

Офис Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске был поврежден в ходе массированной атаки дронов на центр города, передает ТАСС.

В результате происшествия два сотрудника консорциума получили ранения разной степени тяжести и были доставлены в медицинское учреждение. Работа офиса временно приостановлена, а весь персонал эвакуирован.

В пресс-службе КТК сообщили: «Сегодня в середине рабочего дня на центр г. Новороссийска была совершена массированная атака с применением БПЛА. В результате, помимо жилых домов и гостиницы, поврежден городской офис АО «КТК-Р». Два работника компании получили ранения различной степени тяжести и были транспортированы в медучреждение. Работа административного офиса временно приостановлена, персонал эвакуирован».

В компании уточнили, что у одного из пострадавших диагностированы огнестрельные осколочные ранения. Это, как отметили в КТК, может свидетельствовать о наличии поражающих элементов в боевой части дронов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские беспилотники нанесли удар по центру Новороссийска. В результате атаки погибли два человека. Повреждения получили пять жилых домов и здание гостиницы.