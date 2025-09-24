  • Новость часаГосдума одобрила законопроект о круглогодичном призыве на срочную военную службу
    Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине
    Медведев: Трамп попал в альтернативную реальность
    Венгрия ответила на призыв Трампа отказаться от российской нефти
    На Пугачеву подали в суд из-за слов о Дудаеве
    Минфин предложил изменения в Налоговый кодекс
    Власти объявили о планах продажи доли госпредприятий
    Минфин предложил ввести новый налог на букмекеров
    Путин назначил Гуцана генпрокурором России
    Эксперт объяснил слова Трампа о способности Украины вернуть «всю территорию»
    Сергей Миркин Сергей Миркин Языковой вопрос взорвет Украину изнутри

    Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский интеллектуал снова рискует попасть в ловушку двоемыслия

    Большинство и в культуре, и в других интеллектуальных сферах по-прежнему занимает нейтральную позицию: моя хата с краю, я занимаюсь чистым искусством (наукой), отстаньте от меня со своей СВО. Для таких людей «кшатрий» равносилен фельдфебелю, которого дали ему в Вольтеры.

    10 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцы и оружие несовместимы

    Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.

    12 комментариев
    24 сентября 2025, 13:18 • Новости дня

    Песков анонсировал встречу Путина с главой Запорожской области Балицким

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в среду намерен провести встречу с запорожским губернатором Евгением Балицким, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Президент примет у себя Балицкого в середине дня, сказал Песков, передает РИА «Новости».

    Напомним, предыдущий разговор губернатора Запорожской области Балицкого и президента Владимира Путина проходил по телефону в июне.

    В среду Песков анонсировал встречу Путина с руководителем Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником.

    21 сентября 2025, 14:25 • Новости дня
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин рассказал, как когда-то едва избежал травмы, когда мотоцикл неожиданно перевернулся и упал рядом с ним после опасного маневра.

    Во время стратегических учений «Запад-2025» Путин вспомнил о собственном опыте езды на мотоцикле. Глава государства рассказал, как однажды дал газу на мотоцикле, а тот внезапно встал «козлом» и начал переворачиваться, передает ТАСС.

    «Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня «козлом» вверх полетел, перевернулся! Я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной», – поделился Путин воспоминаниями.

    Во время рассказа рядом с главой государства находились глава Минобороны Андрей Белоусов и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. История прозвучала после того, как Путин наблюдал за ходом стратегических учений. Кадры разговора были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин».

    Ранее президент России Владимир Путин посоветовал школьнику из Кызыла лучше копить на машину вместо мотоцикла, поскольку он может быть опасным.

    Комментарии (12)
    22 сентября 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года
    Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова после 5 февраля следующего года продолжать в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), заявил президент Владимир Путин на заседании с членами Совета безопасности.

    По словам президента, дальнейшие решения о сохранении добровольных самоограничений будут приниматься на основе анализа складывающейся обстановки.

    «Россия готова после 5 февраля 2026 года продолжить в течение одного года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о СНВ. В дальнейшем на основе анализа обстановки нами будет приниматься определенное решение о последующем сохранении указанных добровольных самоограничений», – сказал он, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Путин подчеркнул, что эта мера будет жизнеспособной только при условии аналогичных действий со стороны США. Он отметил, что Вашингтон не должен предпринимать шагов, которые могут подорвать или нарушить существующее соотношение сдерживающих потенциалов между двумя странами.

    Ранее Путин на совещании заявил о росте новых стратегических рисков в мире.

    В августе Путин допустил новые договоренности с США по СНВ после переговоров по Украине.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2025, 15:10 • Видео
    «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

    После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 21:28 • Новости дня
    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    Белый дом: Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ

    Трамп ознакомился с предложением Путина по ДСНВ
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением президента России Владимира Путина о продлении на год ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

    По словам Левитт, глава Белого дома лично осведомлен о предложении Москвы о ДСНВ, передает РИА «Новости».

    «Президент в курсе этого предложения, и я позволю ему самому прокомментировать его позже. Думаю, оно звучит довольно хорошо, но он хочет лично высказаться на эту тему», – отметила она.

    Напомним, на совещании с Совбезом в понедельник Путин объявил о готовности сохранить ограничения по ДСНВ после 2026 года, а также сообщил, что Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ.

    Комментарии (5)
    21 сентября 2025, 14:17 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к диалогу по урегулированию на Украине

    Песков: Путин открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин по-прежнему открыт к переговорам по урегулированию ситуации на Украине и надеется на взаимодействие с США в этом вопросе, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    По словам Пескова, Путин, как и президент США Дональд Трамп, сохраняет заинтересованность и открытость к выводу всей «украинской истории в русло мирного урегулирования». Он подчеркнул: «Мы рассчитываем на то, что Соединенные Штаты и лично президент Трамп будут прилагать усилия с тем, чтобы помогать в этом деле. Ну а дальше посмотрим, что из этого получится», передает ТАСС.

    Песков также добавил, что в Британии Дональду Трампу могли рассказать о планах продолжать давление на Россию и усиливать санкции. По его словам, такие действия не способствуют мирному урегулированию.

    Ранее Песков заявил, что европейские страны делают все возможное, чтобы продолжить путь конфронтации и усилить напряженность. Кроме того, Песков сообщил о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что в США признали Европу угрозой мира на Украине.

    Комментарии (12)
    22 сентября 2025, 17:54 • Новости дня
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ рублями

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий действие разрешения на оплату российского газа в рублях иностранными покупателями.

    Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

    Ранее действовавшее разрешение действовало до 1 октября текущего года, теперь срок продлен до 31 декабря 2025 года.

    В марте 2022 года Путин поручил принимать оплату за газ от недружественных стран только в рублях.

    Ранее в США оценили решение российского лидера продавать газ за рубли.

    Комментарии (2)
    22 сентября 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе

    Путин потребовал контроля за планами США разместить ПРО в космосе

    Путин поручил отслеживать усиление компонентов ПРО США в космосе
    @ Александр Казаков/ТАСС

    На совещании с Совбезом РФ президент России уделил внимание подготовке США к размещению средств перехвата в космосе.

    Поручение российских ведомствам следить за наращиванием компонентов системы противоракетной обороны США дал президент Владимир Путин, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул важность контроля над деятельностью США по размещению средств перехвата, особенно в контексте стратегических наступательных вооружений.

    Путин заявил: «Прошу профильные ведомства продолжить тщательно отслеживать соответствующую деятельность американской стороны. Прежде всего применительно к арсеналу СНВ. Особое внимание надо также уделить планам наращивания стратегических компонентов системы противоракетной обороны США, включая подготовку к размещению средств перехвата в космосе».

    Президент отметил, что реализация подобных планов способна свести на нет усилия России по поддержанию существующего баланса в сфере стратегических наступательных вооружений. Он подчеркнул, что действия США могут привести к дестабилизации ситуации и необходимости пересмотра подходов к обеспечению безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генерал космических сил Майкл Гетлейн заявил об окончании разработки проекта воздушно-космической противоракетной обороны «Золотой купол» по инициативе президента США Дональда Трампа. Космическое агентство США (SDA) вывело на орбиту первую группу из 21 спутника системы Proliferated Warfighter Space Architecture для усиления предупреждения о ракетных угрозах и обеспечения быстрой передачи данных.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин: Россия хочет сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия считает оправданным попытаться сохранить статус-кво, который сложился благодаря Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после его истечения, заявил президент России Владимир Путин на совещании с Советом безопасности.

    По словам Путина, «чтобы не провоцировать дальнейшую гонку стратегических вооружений, обеспечить приемлемый уровень предсказуемости и сдержанности, считаем оправданным попытаться сохранить на нынешнем достаточно турбулентном этапе сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво», передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля следующего года продолжать в течение года придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

    Комментарии (2)
    22 сентября 2025, 14:54 • Новости дня
    Путин заявил о росте новых стратегических рисков в мире

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин отметил на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

    «Хотел бы начать сегодня с вопроса, который имеет исключительно важное, принципиальное значение для защиты наших национальных интересов, суверенитета России, для обеспечения международной безопасности в целом, без всякого преувеличения. Имею в виду ситуацию в сфере стратегической стабильности. Она, к сожалению, продолжает деградировать», – заявил президент, передает ТАСС.

    В ходе совещания также ожидается обсуждение вопросов миграционной политики, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин планирует сделать ряд важных заявлений по итогам встречи.

    Ранее Песков рассказал о графике Путина на ближайшие недели.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 18:33 • Новости дня
    Путин утвердил эксперимент по обороту сырья с драгметаллами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о реализации пилотного проекта, направленного на вовлечение в оборот сырья, содержащего драгоценные металлы.

    В проект включены руды, концентраты драгоценных и цветных металлов, а также отходы электроники, в которых содержатся ценные компоненты для добычи драгоценных металлов, передает ТАСС.

    Эксперимент стартует 1 января 2026 года и завершится 31 декабря этого же года.

    Ранее Путин предложил создать платформу БРИКС для драгоценных металлов и алмазов для борьбы с торговыми барьерами, мешающими рынку.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 16:44 • Новости дня
    Путин заявил о попытках Запада обрести стратегическое превосходство

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что накопленные стратегические вызовы обусловлены политикой Запада, направленной на дестабилизацию существующего баланса сил.

    Как передает ТАСС, Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности заявил, что деструктивные действия Запада направлены на подрыв глобального паритета. По его словам, странами Запада реализуются военно-технические программы и доктринальные концепции, способствующие дестабилизации стратегической сферы и созданию угроз балансу сил.

    «Множественные проблемы, накопившиеся в стратегической сфере с начала XXI века, связываем с деструктивными действиями Запада, их дестабилизирующими доктринальными концепциями и военно-техническими программами, нацеленными на подрыв глобального паритета, на обретение, попытку обретения абсолютного, подавляющего превосходства», – заявил Путин.

    Он отметил, что эти процессы усугубляют международную напряженность и требуют от России дополнительных усилий по обеспечению национальной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что Россия готова продолжать придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) после 5 февраля следующего года.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что переговоры по новому договору о стратегическом наступательном вооружении (СНВ-4) между Россией и США маловероятны без восстановления определенного уровня взаимоотношений и взаимного доверия.

    Комментарии (0)
    21 сентября 2025, 14:32 • Новости дня
    Песков: Путин ценит конструктивные отношения с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин высоко оценивает конструктивные отношения, которые ему удалось выстроить с президентом США Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

    Песков подчеркнул: «Путин ценит те конструктивные отношения, которые у него сложились с президентом Трампом, Путин ценит возможность открыто обсуждать самые острые насущные проблемы». Он отметил, что российский лидер сохраняет заинтересованность и открытость к диалогу по украинскому вопросу, передает ТАСС.

    По словам Пескова, и Путин, и Трамп по-прежнему стремятся к выводу всей «украинской истории» в русло мирного урегулирования.

    Ранее Трамп выразил надежду на проведение трехстороннего саммита с участием Путина и Зеленского.

    Замглавы МИД России Сергей Рябков уточнил, что предложения Москвы остались без внятного ответа со стороны Киева, что исключает обсуждение формата трехстороннего саммита с участием США.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии планов встречи Путина и Трампа.

    Комментарии (2)
    22 сентября 2025, 14:25 • Новости дня
    Песков сообщил о предстоящих важных заявлениях Путина на Совбезе

    Песков: Путин собирался сделать важные заявления на оперативном совещании Совбеза

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин проведет совещание с членами Совбеза в середине дня, где ожидаются значимые заявления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Ожидается, что президент России Владимир Путин выступит с важными заявлениями на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности страны, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил журналистам, что встреча пройдет после 14.00–14.30 по московскому времени. Песков подчеркнул: «В середине дня, где-то после 14.00–14.30, мы ожидаем, что президент проведет совещание с постоянными членами Совбеза.

    Это будет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, мы ожидаем важное заявление президента Путина». Детали повестки заседания не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание с Совбезом по вопросам отношений с отдельными странами СНГ.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил о разрушении контроля над вооружениями между Россией и США

    Путин сообщил о демонтаже системы контроля над вооружениями с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что система контроля над вооружениями между Россией и США фактически была полностью демонтирована, что существенно влияет на международную безопасность.

    Система российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями была разрушена, заявил президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ, передает РИА «Новости».

    «Шаг за шагом была практически полностью демонтирована система советско-американских и российско-американских соглашений по контролю над ракетно-ядерными и стратегическими оборонительными вооружениями», – заявил Путин.

    Он также отметил, что Россия всегда исходила и продолжает исходить из приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на принципах равноправия, неделимой безопасности и учета интересов сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова после 5 февраля следующего года еще год придерживаться центральных количественных ограничений по Договору о стратегических наступательных вооружениях.

    Переговоры по новому договору СНВ-4 между Россией и США остаются маловероятными без восстановления определенного уровня взаимоотношений и взаимного доверия.

    Комментарии (0)
    22 сентября 2025, 15:36 • Новости дня
    Путин заявил о приоритете дипломатии для поддержания мира

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о предпочтении политико-дипломатических методов для поддержания международного мира.

    Он подчеркнул, что Россия всегда исходила и исходит из приоритетности именно таких подходов в международных делах, передает ТАСС.

    В ходе совещания с Советом безопасности России глава государства отдельно отметил, что опора идет на принципы равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов всех сторон.

    «Россия всегда исходила и исходит из предпочтительности и приоритетности политико-дипломатических методов поддержания международного мира на основе принципов равноправия, неделимости безопасности и встречного учета интересов», – сказал он.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин прилагает значительные усилия для разрешения ситуации на Украине политико-дипломатическими средствами.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 17:36 • Новости дня
    Президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине

    Лула да Силва: Саммит на Аляске дал надежду на дипломатическое урегулирование на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва высказал мнение, что последние переговоры между лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на Аляске внушают надежду на дипломатическое урегулирование украинского конфликта.

    Он подчеркнул, что военного решения кризиса, по мнению большинства мирового сообщества, не существует, передает ТАСС.

    «Все уже понимают, что военного решения конфликта [на Украине] не будет», – заявил Лула да Силва на открытии 80-й сессии Генассамблеи ООН. Он добавил, что встреча Путина и Трампа дала позитивный сигнал по возможностям мирных переговоров.

    Бразильский лидер указал, что для достижения компромисса стороны должны выработать реалистичные пути выхода из кризиса и учесть законные опасения всех участников по вопросам безопасности.

    Ранее в Китае назвали саммит на Аляске шагом к миру.

    Газета New York Times назвала саммит Путина и Трампа дипломатической победой России.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал о стремлении Путина к дипломатическому решению ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    Зачем китайские суда заходят в крымские порты

    Недавно Китай впервые начал закупать подсанкционный российский СПГ, а теперь китайские суда стали заходить в крымский порт Севастополь. КНР начала смелее нарушать западные санкции. И это может говорить о кардинальной смене стратегии Китая, который раньше осторожничал, а теперь готов пойти на более острую конфронтацию с США. Однако есть и второй – менее выгодный для России – вариант развития событий. Какой? Подробности

    Россия сделала США «джентльменское предложение» по ДСНВ

    Россия намерена придерживаться норм ДСНВ даже после истечения его срока действия. По мнению экспертов, таким образом Москва демонстрирует себя в качестве ответственного актора системы глобального ядерного сдерживания. Тем не менее, как отметил Владимир Путин, эта мера будет жизнеспособной лишь при аналогичном ответе со стороны США. Какой сигнал Россия послала Штатам своим предложением? Подробности

    Россия отразила налет украинских «шаров-террористов»

    В ходе ночной атаки на российские регионы Украина активно применяла вместе с беспилотниками воздушные шары. Это не первый такой случай, но ранее подобные атаки не были массовыми. Как говорят эксперты, малоразмерные шары, замаскированные под метеозонды, могут сбрасывать бомбы, проводить разведку и перегружать средства ПВО. Но у России накоплен огромный опыт по противостоянию этой угрозе, с которой страна сталкивалась еще в советское время. Подробности

    Зачем Трамп перешел в «партию войны» на Украине

    Украина может «вернуть все территории» и «пойти дальше», уверен президент США Дональд Трамп. Правда, это возможно только при поддержке ЕС и если оружие Киев и Брюссель будут закупать у Вашингтона, уточнил глава Белого дома. Эксперты спорят о том, что на самом деле скрывается за словами Трампа: переход на сторону «партии войны», троллинг Европы и Зеленского или желание заработать. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Поворотный момент». Куда выруливает Трамп?

      После церемонии прощания с Чарли Кирком – создателем трамповского «комсомола» – президент США Дональд Трамп написал в социальных сетях, что это «поворотный момент». Америку действительно ждут большие перемены.

    • Зачем США новые санкции против России

      В Евросоюзе заявили, что новый, 19-й, пакет антироссийских рестрикций согласован с администрацией президента США Дональда Трампа. При этом на словах Трамп против новых санкций и хочет продолжить переговоры с Москвой. Как это все понимать?

    • Запад вернет «ухилянтов» на Украину

      В Канаде начали требовать от мигрантов-мужчин с Украины урегулировать все правовые вопросы с украинским министерством обороны. Иными словами, страны Запада, выступающие за продолжение конфликта, начали пополнять ряды ВСУ «ухилянтами». И Канада – это только начало.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

