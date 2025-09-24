Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.2 комментария
Песков анонсировал встречу Путина с главой Запорожской области Балицким
Президент Владимир Путин в среду намерен провести встречу с запорожским губернатором Евгением Балицким, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент примет у себя Балицкого в середине дня, сказал Песков, передает РИА «Новости».
Напомним, предыдущий разговор губернатора Запорожской области Балицкого и президента Владимира Путина проходил по телефону в июне.
В среду Песков анонсировал встречу Путина с руководителем Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником.