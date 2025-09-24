Песков анонсировал встречу Путина с главой Запорожской области Балицким

Путин рассказал, как едва не попал под перевернувшийся мотоцикл

Tекст: Дарья Григоренко

Во время стратегических учений «Запад-2025» Путин вспомнил о собственном опыте езды на мотоцикле. Глава государства рассказал, как однажды дал газу на мотоцикле, а тот внезапно встал «козлом» и начал переворачиваться, передает ТАСС.

«Я сел один раз на мотоцикл, газу дал, он у меня «козлом» вверх полетел, перевернулся! Я в последнюю секунду только увернулся, он упал прямо рядом со мной», – поделился Путин воспоминаниями.

Во время рассказа рядом с главой государства находились глава Минобороны Андрей Белоусов и заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. История прозвучала после того, как Путин наблюдал за ходом стратегических учений. Кадры разговора были показаны в программе «Москва. Кремль. Путин».

Ранее президент России Владимир Путин посоветовал школьнику из Кызыла лучше копить на машину вместо мотоцикла, поскольку он может быть опасным.