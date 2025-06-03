Балицкий доложил Путину о восстановлении электроснабжения в Запорожской области

Tекст: Антон Антонов

«В телефонном разговоре доложил Владимиру Владимировичу Путину о том, что электроснабжение населенных пунктов Запорожской области восстановлено. Менее чем за сутки удалось стабилизировать ситуацию», – сообщил Балицкий в Telegram.

Он рассказал, что президент держит на личном контроле «все процессы и внештатные ситуации». Балицкий отметил «огромную поддержку» со стороны главы государства, администрации президента и правительства России.

В свою очередь, Путин, как сообщил Балицкий, выразил благодарность «команде Запорожской области за оперативную работу, внимание к каждому вопросу». Балицкий в разговоре с Путиным отметил, что «за время ликвидации последствий» атак ВСУ в регионе не было допущено «нарушений правопорядка, случаев мародерства и иных происшествий».

Балицкий поблагодарил муниципальные власти «за мужество и выдержку», а жителей – «за терпение и понимание». Особую благодарность он выразил «энергетикам, оперативным службам МЧС России по Запорожской области, МВД, Росгвардии, комендатуре, медицинской службе, регионам-шефам за оперативные и слаженные действия».

Губернатор Запорожской области сообщил, что оперативный штаб будет функционировать до тех пор, пока не удастся ликвидировать все последствия атак ВСУ.

Напомним, атаки украинских беспилотников повредили новую подстанцию в Геническом районе Херсонской области и подстанцию в Мелитопольском районе Запорожской области. Запорожская область была полностью обесточена из-за атак ВСУ. Позднее подачу электричества в Запорожской и Херсонской областях восстановили.