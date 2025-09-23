Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.5 комментариев
Песков анонсировал встречу Путина с главой ЛНР Пасечником
Президент Владимир Путин намерен встретиться с руководителем Луганской народной республики (ЛНР) Леонидом Пасечником, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
На встрече глава государства уделит приоритетное внимание вопросам развития региона, сказал Песков, передает ТАСС.
Также у президента на вторник запланированы несколько внутренних мероприятий, большая часть из них не предназначены для освещения СМИ.
В августе президент проводил встречу с губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным, он обратил внимание главы региона на снижение объемов строительства и производства сельхозпродукции.