Путин поручил устранить спад показателей в строительстве в Саратовской области

Tекст: Дарья Григоренко

Путин отметил: «Во-первых, стройка. По имеющимся у меня данным, все-таки за прошлый год наблюдается определенное сокращение объема строительных работ. И сельское хозяйство тоже. Обратите внимание». Глава государства поручил губернатору принять меры для улучшения ситуации в этих сферах, передает ТАСС.

Бусаргин признал наличие проблем с аварийным жильем и отселением жителей, особенно подчеркнув сложность вопроса расселения. Путин согласился с тем, что объем работы в этой сфере большой, и напомнил о необходимости решать эти задачи комплексно.

На встрече особое внимание было уделено поддержке участников спецоперации на Украине и их семей. Бусаргин рассказал о реализации региональных программ «Время героев» и «Наши герои», а также о работе местного филиала фонда «Защитники Отечества». «Как вы оцениваете их работу?», – поинтересовался Путин, на что Бусаргин ответил: «Оцениваю работу только положительно».

Кроме того, Путин заслушал доклад о развитии транспортной инфраструктуры, в частности об обновлении трамвайного парка, и о создании медицинского кластера для борьбы с онкологическими заболеваниями и туберкулезом.

Ранее Бусаргин сообщил президенту о критическом состоянии областной клинической психиатрической больницы и попросил поддержать строительство нового здания.

Кроме того, во время обсуждения обновления общественного транспорта в Саратовской области президент России отметил современный дизайн новых трамваев моделей «Львенок» и «Богатырь».